ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הלילה (בין חמישי לשישי) הצהרה מצולמת של ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה, ברקע חקירת השב"כ של החשד לשוחד בחירות - ובה הוא מבהיר כי היא לא משפיעה על התוצאות הסופיות, ולא מתייחסת למגזר כלשהו. ליבנה ציין כי ההצהרה פורסמה על דעת היו"ר השופט נעם סולברג.

ליבנה על חקירת שב"כ: "דיווחים במהלך היום - אינם מבוססים כלל" ( צילום: דוברות ועדת הבחירות המרכזית )





"אתמול, הציג ראש השב"כ ליושב ראש הוועדה ידיעות חסויות, שבעקבותיהן נפתחה החקירה", אמר ליבנה. "באישור היושב ראש, הוצגו עיקרי הדברים לפני כן גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד ויו״ר מפלגת ישר גדי איזנקוט. אבקש להדגיש: מעגל הסוד בעניין הידיעות מצומצם עד מאוד, נוכח סיווגן הביטחוני הגבוה. לא ניתן לחשוף פרטים נוספים, אך דיווחים שפורסמו במהלך היום - אינם מבוססים כלל".

לדבריו, "החקירה מתקיימת, במקביל לתהליכים שמבצעת ועדת הבחירות המרכזית, ואין בה כדי להשפיע על התוצאות הסופיות שיוגשו לנשיא, והיא גם אינה מתייחסת למגזר כזה או אחר. לכשתושלם החקירה, ממצאיה יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויוודאו מימדיה והשלכותיה. הוועדה תעדכן את הציבור במהירות האפשרית ובמסגרת המגבלות המתחייבות.

ועדת הבחירות המרכזית אישרה בהודעה שמסרה את תוצאות האמת הסופיות לכנסת ה-26, כפי שפורסמו מוקדם יותר הערב: הליכוד 27, ישר! 21, ביחד 12, הרשימה המשותפת 11, הדמוקרטים 8, רע״ם 8, ישראל ביתנו 7, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, ש״ס 6 והציונות הדתית 6.

עוד נמסר כי אחוז ההצבעה הסופי היה 77.9%, וכי סך הקולות שנספרו - 5,716,665. מתוכם מספר הקולות הכשרים עומד על 5,690,778, והקולות פסולים על 25,887. אחוז החסימה, 3.25% מכלל הקולות הכשרים עומד על 184,947 קולות. הוועדה הדגישה כי "בכפוף לתיקונים קלים, שייערכו בימים הקרובים, כבכל מערכת בחירות, במסגרת מבצע הבקרה על התוצאות, שבו אנו בוחנים חלק ניכר מהקלפיות מחדש, מתקנים שגיאות הקלדה או העתקה, ובוחנים פניות מהציבור ומרשימות המועמדים - אלו התוצאות שיוגשו לנשיא המדינה ביום רביעי, 4 בנובמבר".

( צילום: ועדת הבחירות המרכזית, Nathan Howard/Pool Photo via AP, רועי ידובסקי )

אמש מסר השב"כ הודעה רשמית על חקירת החשד לפגיעה בטוהר הבחירות, ובה הודגש כי "חקירה מסוג זה היא ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק - יטופל".

ראשית הסערה ב מכתב ששלח יו"ר ועדת הבחירות המרכזית , השופט נעם סולברג, לראש השב"כ דוד זיני, ובו כתב כי יש חובה לחקור את החשדות - שנוגעים לגורמי חוץ. מהחומר עולה שמדובר בהעברות כספים מקטאר, אולם בדוחא הכחישו מכל וכל. גם טורקיה הצטרפה למצעד ההכחשות .

"טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה", כתב סולברג לזיני - ועל אף שציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", הוא הדגיש: "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".

בהודעת השירות שנמסרה הערב צוין כי "המידע המדובר מקורו באיסוף שביצע השב"כ מתוקף ייעודו בחוק, בכל הנוגע לאיתור השפעה זרה, ואינו מגיע ממפלגה או מגורם פוליטי מצד כזה או אחר במפה הפוליטית". כמו כן, "מלבד השופט סולברג, אף גורם מחוץ לשירות לא היה חשוף למידע המדובר עד לסיום הבחירות".

עוד צוין כי טרם הסתיימה החקירה. "כל אמירה הנוגעת לתוכן או לטיב החשדות - אינה על דעת השב"כ וראוי היה להימנע מכך", נכתב. "בתום החקירה יוצגו הממצאים ליו"ר ועדת הבחירות והוא הגורם המוסמך לקבלת החלטות בעניין זה. השב"כ הוא ארגון ממלכתי וכל פעולותיו מבוצעות אך ורק מתוקף ייעודו בחוק ומתנהלות על ידי גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי של הארגון".