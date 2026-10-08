עורך הדין אמר כי פייק, הנחשבת לאדם הראשון ששרד לאחר שחומרים קטלניים הוזרקו לגופו במסגרת הוצאה להורג של שירות בתי הסוהר בארה"ב, התעוררה שישה ימים אחרי ניסיון ההוצאה להורג, וכי באופן מדהים היא שבה להכרה בדיוק כשנעשו הכנות לנתקה ממכשירי ההחייאה, בצל החשש שהיא סובלת ממוות מוחי: "להפתעת כולם ביום שלישי קריסטה התעוררה והחלה לדבר".

גלריה הרוצחת קריסטה פייק (מימין) והקורבן קולין סלמר. השותף השאיר על הגופה סימן שמזוהה עם השטן

פייק, שסיפורה זכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית בימים האחרונים, הייתה בת 18 בלבד כשרצחה ב-12 בינואר 1995 את חברתה לספסל הלימודים קולין סלמר. סלמר למדה אז עם פייק ובן זוגה של פייק, תדריל שיפ, בתוכנית להכשרה מקצועית בנוקסוויל, ולפי התביעה פייק חששה שסלמר חושקת בשיפ, ולכן בהתקף של קנאה וזעם פיתתה אותה להגיע לאזור מבודד בקמפוס של אוניברסיטת טנסי – ושם היא ובן הזוג שיפ עינו ורצחו אותה באכזריות. בין השאר פייק חתכה אותה בסכין יפנית יותר מ-100 פעמים והיכתה אותה בגוש אספלט גדול, ובן זוגה חרט על גופה פנטגרם – סמל דמוי כוכב המזוהה עם השטן. הממצאים בזירה עוררו בשעתו דאגה גדולה על רקע "הבהלה השטנית" של שנות ה-80 וה-90 בארה"ב, שבמסגרתה נפוצו שמועות על ארגוני "כת השטן" החוטפים בני אדם, בכללם ילדים, ומבצעים בהם מעשי התעללות פולחניים.

גזר הדין שהוטל על פייק ב-1996 הפך אותה לאחת הנשים הצעירות ביותר אי פעם בארה"ב שנשלחו לאגף הנידונים למוות, אבל לימים טענו עורכי דינה ותומכיה כי עונש המוות הוא עונש מופרז בהתחשב בכך שביצעה את הפשע בגיל צעיר מאוד וסבלה ממחלת נפש שלא טופלה – כל זאת אחרי ילדות שבה הייתה קורבן להזנחה ולהתעללות מינית קשה, כולל מעשי אונס שעברה בגיל 11 ו-17. רק בהמשך היא אובחנה כסובלת מהפרעה דו-קוטבית ומפוסט-טראומה. עורך דינה הנוכחי של פייק, סטיבן פרל, הדגיש את העובדה שבשלב הטיעונים לעונש במשפטה לא הציגו סנגוריה למושבעים את המידע הקריטי על עברה, ולא העלו את הטענה שיש להביא בחשבון את גילה הצעיר. פרל ציין כי כיום ידוע הרבה יותר על התפתחות המוח בגיל ההתבגרות, וכי עונש המוות שנגזר על פייק הוא חריג ויוצא דופן. הוא ציין גם את העובדה שבן זוגה של פייק, תדריל שיפ, שהיה בן 17 בזמן המעשה, נידון למאסר עולם עם אפשרות לשחרור מוקדם בשל גילו הצעיר.

קריסטה פייק ב-1966, אחרי שנגזר עליה עונש מוות. הייתה אמורה להיות המוצאת להורג הראשונה בטנסי זה יותר מ-200 שנה

בשבוע שעבר דחה מושל טנסי ביל לי את בקשת החנינה של פייק, וגם בית המשפט העליון דחה עתירה לעכב את ביצוע גזר הדין. שעה אחת בלבד לפני המועד המקורי שנקבע להוצאה להורג, יום רביעי שעבר בשעה 18:00 (שעון ישראל), הוציא לפתע בית משפט אחר צו המורה לעכב את ביצוע עונש המוות כדי לבחון כמה מטיעוניה של פייק, אך בחלוף כמה שעות הוא אישר להוציא את ההליך לפועל. בכך הייתה פייק אמורה להפוך לאישה הראשונה שמוצאת להורג בטנסי זה יותר מ-200 שנה, ולאישה ה-19 בסך הכול אי פעם בארה"ב שמוצאת להורג.

בלבול קוגניטיבי וקריש דם בזרוע

הליך ההוצאה להורג של פייק בשבוע שעבר יצא לדרך בלילה שבין רביעי לחמישי שעון ישראל, ותחילה הזריק צוות ההוצאה להורג לגופה מנה אחת של החומר פנטוברביטל שאמור היה להרוג אותה. משהחומר לא הביא אותה לאבד את הכרתה הזריק לה הצוות מנה שנייה, כפי שמורה הפרוטוקול, אבל גם אז הרוצחת שרדה. עדי ראייה שהגיעו לצפות בהוצאה להורג, כמו גם עורכי דינה, סיפרו כי במהלך ההליך היא אמרה "אני מרגישה שהזרוע שלי עומדת להתפוצץ", ובשלב אחר שאלה: "זה קורה ככה?". לדבריהם אפשר היה לשמוע אותה בוכה, מייבבת ונושמת בכבדות לאורך כל ההליך, וגם כשפונו מחדר הצפייה, יותר משעתיים אחרי שהוכנסו אליו, אפשר היה לשמוע אותה נוחרת בקול רם מאחורי הווילונות הסגורים. פייק פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה וזרועותיה נפוחות ומכוסות שלפוחיות מהחומר המוזרק, אבל בעודה בחיים. היא עברה אינטובציה וחוברה למכונת הנשמה.

בן זוגה של פייק בזמן הרצח, תדריל שיפ. היה בן 17, ונשלח למאסר עולם

עורכי הדין של פייק אמרו כי הם סבורים שתקלות בקווי העירוי גרמו לפנטוברביטל לזרום לתוך רקמות גופה של פייק במקום למחזור הדם שלה. "ככל הנראה בשום שלב איש מצוות ההוצאה להורג לא הבין שקווי העירוי לא מוקמו כראוי או שהוורידים התפוצצו, ושהפנטוברביטל חודר, כולו או בחלקו, לתוך גופה של גב' פייק", כתבו עורכי הדין במסמך שהוגש לבית המשפט. במסמך הודגש כי פייק כבר הגישה בעבר ערעור שבו טענה כי הוצאתה להורג תהיה ענישה אכזרית ובלתי שגרתית בשל מאפייניה הפיזיים הייחודיים, לרבות תרומבוציטוזיס (ריבוי טסיות דם), הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) וּורידים קטנים.

אף שפייק, בת 50 כיום, שבה כעת להכרה, שאלות רבות נותרו פתוחות באשר לסיכויי החלמתה, ועדיין לא ברור גם אם טנסי תבצע ניסיון נוסף להוציאה להורג. עורכי דינה אמרו אתמול כי היא סבלה די והותר, ודרשו מהמושל להמתיק את עונשה בהתחשב בנסיבות. אמש מסרו כי היא עדיין אינה מסוגלת להזיז את זרועותיה או לבלוע, וכי היא סובלת ממידה מסוימת של בלבול קוגניטיבי. כמו כן יש לה דלקת ריאות וקריש דם בזרוע, ולפניה דרך ארוכה להחלמה. אמש ביקשו עורכי דינה של פייק מבית המשפט להורות להסיר את האזיקים שבהם היא כבולה למיטה ולאפשר לה גישה לטלפון. השופטת טרם הכריעה בבקשה.

אמבולנס שהוזעק למתקן הכליאה בנאשוויל אחרי כישלון ההוצאה להורג ( צילום: AP Photo/George Walker IV )

ד"ר ג'ואל זיבוט, פרופסור להרדמה ולכירורגיה באטלנטה ששימש כיועץ מומחה לצוות המשפטי של פייק, אמר כי ייתכן שיחלפו שבועות או חודשים עד שמישהו יידע בוודאות כיצד תיראה החלמתה ואם תוכל להשתקם באופן שיאפשר למדינה לנסות שוב להוציאה להורג.

בטקסס הזריקה עבדה: המוות נקבע אחרי 19 דקות

בעקבות כישלון ההוצאה להורג הודיע מושל טנסי לי על הקפאת ההוצאות להורג במדינתו עד לסוף השנה, והורה על פתיחת חקירה עצמאית של מערכת ביצוע עונש המוות בטנסי, שתנוהל על-ידי התובע הפדרלי לשעבר אד סטנטון. נציב שירות בתי הסוהר של טנסי, פרנק סטרדה, הודיע ביום שבת על התפטרותו בעקבות הכישלון. ההוצאה להורג שלא צלחה הפכה לשערורייה שגררה תגובה גם מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר למחרת: "איך זה קורה? זה אמור להיות פשוט לביצוע. זה לא אמור להיות קשה במיוחד".

בינתיים הלילה ביצעה טקסס את ההוצאה להורג הראשונה בארה"ב מאז כישלון ההוצאה להורג של פייק בטנסי: ג'מאל הווארד, בן 46, גבר מטקסס שירה למוות במוכרת במכולת במהלך שוד בשנת 2000, כשהיה בן 20, הומת בזריקת פנטוברביטל, אותה שיטה ששימשה להליך ההוצאה להורג של פייק, והפך לאדם ה-30 שמוצא להורג השנה בארה"ב. כשמנהל בית הסוהר שאל אותו אם ברצונו לומר דברים אחרים הווארד התנצל שוב ושוב בפני כמה מבני משפחתה של הקורבן, שצפו במתרחש מבעד לחלון, במרחק מטרים ספורים מתא ההוצאה להורג.

ג'מאל הווארד, שהוצא להורג בטקסס. עורכי דינו ניסו למנוע את ההליך עד לרגע האחרון - בנימוק שגורלו עלול להיות כשל פייק

"אני מקווה שתקבלו את התנצלותי ומייחל לסליחתכם", אמר הווארד זמן קצר לפני שההזרקה יצאה לדרך. "אני מצטער על מה שקרה. אני מקווה שתוכלו ללמוד לסלוח לי בבוא היום". הוא גם הודה לחבריו ולבני משפחתו, אמר שהוא אוהב אותם, והוסיף כי הוא שרוי "במצב נפשי טוב למצוא שלווה ואת האלוהים, אז אני מודה לכולכם". הוא סיים במילים: "היי, תיהנו מהחיים, ושלום לכולכם".

כשהפנטוברביטל החל להשפיע, הווארד לקח שתי נשימות והתנשף. לאחר מכן החל להשמיע קולות חרחור ונחירה, השתעל וחזר לקולות הנחירה, שבכל פעם נעשו שקטים יותר. בתוך כ-30 שניות חדל לחלוטין לזוז, ומותו נקבע 19 דקות לאחר מכן.