נונייז תיאר את המחאה הענקית כ"מפתיעה", ולדבריו לרשתות החברתיות הייתה תרומה גדולה לכך שהיא צמחה להיקפים כה גדולים – כמו גם סיוע ארגוני מצד מפלגת השמאל הקיצוני "צרפת בלתי-כנועה" (LFI) שבראשה עומד

ז'אן-לוק מלנשון

. מלנשון מתמודד ב

בחירות לנשיאות בשנה הבאה

והביע תמיכה במחאה, אך הכחיש שאנשיו הם שעומדים מאחוריה, תיאר זאת כ"תיאוריות קונספירציה" והאשים שדווקא המשטרה וכוחות הביטחון עושים שימוש בכוח מופרז כלפי המפגינים כדי לדכא את המחאה. עם זאת, ממשלתו של הנשיא

עמנואל מקרון