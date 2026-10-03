בצרפת שורר היום (שבת) שקט מתוח אחרי ימים של מהומות נרחבות בהפגנות שהחלו במחאת תלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך במדינה – הפגנות שהידרדרו במהירות לכאוס נרחב, עם הצתות, ונדליזם ואלימות קשה. עד כה היום לא דווח על עימותים משמעותיים חדשים, אבל ארגוני התלמידים שעומדים מאחורי המחאה וזוכים לגיבוי משמעותי מהשמאל הקיצוני בצרפת ומאיגודי עובדים קראו להמשך המחאה ולמעין "יום זעם" ביום שלישי הקרוב. עד כה לפי הדיווחים לפחות 5,000 נעצרו מאז יום שני, אם כי סביר להניח שרבים מאלו שנעצרו כבר שוחררו. מאות נפצעו במהומות: לפי הרשויות יותר מ-300 שוטרים ואנשי כוחות הביטחון נפצעו, לצד 65 אנשי צוותי הוראה – בהם 40 מנהלי בתי ספר – וכן 170 תלמידים.
גם אתמול נמשכו המהומות, ולפי "לה מונד" בסך הכול נעצרו ביממה שעברה 1,747 בני אדם, לעומת 1,954 ביום חמישי – וכאמור יותר מ-5,000 בסך הכול מאז יום שני. גם אתמול נחסמו מאות בתי ספר במסגרת המחאה, והמוני תלמידים עברו בשל כך ללמידה מרחוק. שר הפנים לורן נונייז ציין שמתוך 735 מוסדות חינוך שסביבם אירעו הפגנות אתמול, "אלימות אורבנית" נרשמה סביב 158 מוסדות. לדבריו רובם הגדול של העצורים, כ-85%, הם קטינים, אך הוא הדגיש כי ייתכן מאוד שרבים כלל לא לומדים בבתי הספר שלידם אירעו ההתפרעויות.
נונייז תיאר את המחאה הענקית כ"מפתיעה", ולדבריו לרשתות החברתיות הייתה תרומה גדולה לכך שהיא צמחה להיקפים כה גדולים – כמו גם סיוע ארגוני מצד מפלגת השמאל הקיצוני "צרפת בלתי-כנועה" (LFI) שבראשה עומד ז'אן-לוק מלנשון. מלנשון מתמודד בבחירות לנשיאות בשנה הבאה והביע תמיכה במחאה, אך הכחיש שאנשיו הם שעומדים מאחוריה, תיאר זאת כ"תיאוריות קונספירציה" והאשים שדווקא המשטרה וכוחות הביטחון עושים שימוש בכוח מופרז כלפי המפגינים כדי לדכא את המחאה. עם זאת, ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון טוענת שיש בידיה מידע מודיעיני המצביע על סיוע למחאה מצד "צרפת בלתי כנועה", ונונייז טען אמש שהסיוע הפוליטי "אפשר לתנועה לצבור מומנטום" – והזהיר כי "האלימות יצאה מכלל שליטה".
במקביל, שר המשפטים ג'רלד דרמנה קרא להורים לקחת אחריות על ילדיהם, ודרש מהתביעה הצרפתית לחתור לדרישת "אחריות אזרחית" נגד הורים, "כדי שהם ישלמו" על תיקון הנזק שגרמו ילדיהם. ב"לה מונד" ציינו כי בכמה מחוזות בצרפת מדווחים כעת על נזקים נרחבים, בהיקפים של עשרות מיליוני אירו: באזור איל-דה-פראנס למשל, הכולל את פריז וסביבתה, מוערך היקף הנזק ב-7 מיליון אירו, ובאזור אוברן-רון-אלפ, בדרום-מזרח צרפת, הוא נאמד ב-25 עד 30 מיליון אירו. הסכום הזה כולל גם נזקים באזורים הסובבים את בתי הספר וגם נזקים שנגרמו לכלי רכב שהוצתו או הושחתו. בעיר נאנט שבמערב צרפת נגרם נזק רב לכניסה לתיכון על שם נלסון מנדלה שהוצתה, ורק שם עלות התיקונים מוערכת ב-2 מיליון אירו לפחות.
ההפגנות, נזכיר, החלו בשבוע שעבר והשתלבו ביום שלישי האחרון בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי. הן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו כאמור הבחירות לנשיאות, שבהן מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן צפויה לפי הסקרים לנצח ולהביס בסיבוב השני והמכריע את מנהיג השמאל הקיצוני מלנשון. שלשום גם הציגה הממשלה את תקציב המדינה ל-2027, שכולל קיצוצים רבים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית – אם כי בכל הנוגע למערכת החינוך הוא כולל דווקא תוספת תקציבית.
התלמידים מתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל צפיפות בכיתות, אולם ההפגנות שלהם הפכו במהרה למהומות אלימות, כשבימין הצרפתי טוענים כעת כי רבים מהמתפרעים הם בני קהילות מהגרים. אתמול למשל, אחרי ששלשום תועדו מתפרעים רודפים אחרי שוטרת ובועטים בה כשזו הופלה לקרקע בפרברי פריז, אמר ז'ורדן ברדלה, סגנה של מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן, כי הסרטון הזה "ממחיש למה הפכה צרפת אחרי עשרות שנים של מדיניות מקלה והגירה המונית". הוא הוסיף: "כמה זמן עוד נסבול את הברבריות הזאת? כמה זמן ניתן למדינה שלנו לשקוע מבלי להגיב?".
התיעוד של השוטרת שהותקפה שלשום, ושבו גם תוקפיה נשמעים צוחקים עליה כשהם בועטים בה, עורר זעם גדול בצרפת. שר הפנים נונייז אמר כי מדובר היה בשוטרת שעדיין הייתה בהליכי הכשרה וכי ההמון "רדף אחריה, השליך אותה לקרקע ותקף אותה". הוא הבטיח שהמשטרה "תאתר ותעמיד לדין" את התוקפים. אבל אתמול צצו תיעודים נוספים של תקיפת שוטרים, ובאחד מהם נראה המון תוקף שוטר שלא היה במדים בעיר בלפור. ב-BBC דיווחו כי אימתו את התיעודים שבהם נראה המון רודף אחרי השוטר, שנופל גם הוא לקרקע – ואז רודפיו מכים אותו בבעיטות ובאגרופים. בהמשך הודיעו הרשויות כי נער בן 17 נעצר בעקבות התקרית הזו בחשד לניסיון רצח.
ב"לה פריזיאן" דווח היום על תקיפה קשה נוספת של שוטר אתמול, בעיר ליון: לפי הדיווח הוא הותקף באלימות בדרכו לעבודה, כשהיה בלבוש אזרחי וניסה לעצור התנהגות מבזה של נוסעים ברכבת החשמלית בעיר. בארגון שוטרים מקומי תיארו את המתקפה כ"חסרת תקדים" ומסרו כי הוא הותקף כשניסה "לעצור את התנהגותם התוקפנית וחסרת הנימוס של ארבעה אנשים שהטרידו נוסעים בדחיפות, ביריקות ובקללות". לפי הארגון השוטר "הוטח לקרקע וספג מכות חוזרות ונשנות, בעיקר בפניו ובאפו". השוטר פונה לבית חולים, ולפי הדיווחים החשודים בתקיפה הם בני 18 עד 20, אם כי לא צוין במפורש שהמתקפה הייתה חלק מגל המחאות.
לא רק שוטרים היו על הכוונת: כאמור גם עשרות מורים נפצעו במהומות, בהם מנהלי בתי ספר רבים, ובתיעודים שהופצו נראים גם אזרחים שהיו על הכוונת של המתפרעים. באחד התיעודים שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות, וצולם לפי הדיווחים בעיר מרסיי, נראה אדם רעול פנים מרסס עם ספריי כלשהו נוזל דליק, שהוצת, על פניה של אישה שעמדה ברחוב. עוברי אורח נשמים צורחים בבהלה.
ב"דיילי מייל" הבריטי דיווחו על סרטון נוסף, שצולם שלשום בעיר בזאנסון, ובו נראה המון שהתגודד לצפות במה שתואר בדיווח כ"קטטה" לכאורה בין אישה לנער – שאוחז בשערה ומכה אותה באגרופים. מקור מקומי אמר לעיתון כי הקטטה הייתה קשורה למחאת הענק: "נראה שהיה ויכוח בין האישה לבין הצעיר. היא טענה שזה מטופש לרצות להדליק חזיזים ולגרום נזק. הצעיר דחה את טענתה ונראה כי העליב אותה, מה שהוביל להתפתחות הקטטה. הצעירה היא שהכתה ראשונה", הוא טען.
נשיא צרפת עמנואל מקרון לא התייחס ביממה האחרונה למהומות הנרחבות, אבל ביום רביעי הוא הצטרף לגינויים נגד פוליטיקאים מהשמאל הקיצוני שלטענת ממשלתו מלבים כאמור את האלימות. ביקורת גדולה מושמעת בימים האחרונים כלפי באלי בגאיוקו, ראש העיר של הפרבר הפריזאי סן-דני מטעם מפלגת "צרפת בלתי-כנועה", שצוטט כאומר כי אלימות היא לעיתים לגיטימית. הוא אמנם טען כי דבריו הוצאו מהקשרם, אבל בתיעוד שהופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, וצולם כנראה ביום שני, הוא נראה צוחק ורוקד עם מפגינים שהציתו אש ליד בית ספר. המשטרה באזור כבר הגישה נגדו תלונה בטענה ל"הסתה לביצוע פשע".