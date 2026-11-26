אחרי שכוחות הביטחון סייעו למשפחת טובאסי לחזור לביתה - שאותו נטשו בעקבות התנכלויות - שוב חזרו הלילה (בין רביעי לחמישי) פורעים יהודים למקום. הם הביאו לכפר ג'אלוד שליד שכם שופל והרסו חלק מהבית, כולל את העמודים התומכים בו.
הסיפור של משפחת טובאסי עלה לכותרות אחרי שבג"ץ פסק שצריכים להחזיר אותם לביתם, וכשצה"ל ניסה לסייע להם, הגיעו למקום קרוב ל-100 פורעים יהודים שהציתו בתים וכלי רכב באזור, ושוב המשפחה נאלצה להתפנות. במקום נמצא מאחז שפונה כבר עשרות פעמים.
מוחמד טובאסי אמר לפני חודשיים - אחרי שהפורעים היהודים הציתו את שני בתיו - כי "לא נשאר בהם כלום". אב המשפחה סיפר ל-ynet כי הגיע למקום במסגרת החזרה שתואמה באמצעות מנגנון התיאום והקישור הפלסטיני והישראלי - והקיצונים שהמתינו במקום תקפו אותו ואת בני משפחתו. טובאסי סיפר כי כוחות צה"ל חילצו אותם מהמקום, ושני הבתים נהרסו כליל בשריפה. הוא הוסיף כי גם רכבו הוצת במקום במהלך האירוע.
הוא אמר אש שלא ציפה להיקלע לאירוע בהיקף כזה. "ציפיתי ל-10, 20 מתנחלים, אפילו 50-40", אמר, "היו שם יותר מ-150". לדבריו, הוא ובני משפחתו לא נפגעו פיזית, אך נפגעו מגז פלפל: "הצבא הוציא אותנו מהר, כי אם היינו נשארים היו ממשיכים להרביץ לנו".
משפחת טובאסי נאלצה לעזוב את ביתה ביולי האחרון, לאחר חודשים של הטרדות חוזרות ונשנות מצד הפורעים הקיצונים. כשניסתה לשוב למקום, בקבוצות של נערי הגבעות הופצו קריאות למנוע את חזרת המשפחה לבית. חזרת המשפחה לבתים נעשתה בהתאם להחלטת בג"ץ מתחילת ספטמבר, ובה מחו השופטים על האכיפה של הצבא והמשטרה: "התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות - פחות. נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם, ונוכח המענה הבלתי-מספק של המדינה- התנהלותה בהליך מעוררת קשיים של ממש".