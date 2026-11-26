מוחמד טובאסי אמר לפני חודשיים - אחרי שהפורעים היהודים הציתו את שני בתיו - כי "לא נשאר בהם כלום". אב המשפחה סיפר ל-ynet כי הגיע למקום במסגרת החזרה שתואמה באמצעות מנגנון התיאום והקישור הפלסטיני והישראלי - והקיצונים שהמתינו במקום תקפו אותו ואת בני משפחתו. טובאסי סיפר כי כוחות צה"ל חילצו אותם מהמקום, ושני הבתים נהרסו כליל בשריפה. הוא הוסיף כי גם רכבו הוצת במקום במהלך האירוע.