כלי טיס של חיל האוויר חיסל הלילה (בין שלישי לרביעי) את ראש מנגנון ביטחון הפנים וחטיבת צפון הרצועה המיועד של

כלי טיס של חיל האוויר חיסל הלילה (בין שלישי לרביעי) את ראש מנגנון ביטחון הפנים וחטיבת צפון הרצועה המיועד של

החיסול התרחש בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר במחנה שאטי כשעל פי דיווחים פלסטיניים בחיסול נהרגו גם אשתו ושתי בנותיו של בכיר חמאס. אבו אל-עוף היה אמור להחליף בתפקיד את נעים אבו נחל,

החיסול התרחש בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר במחנה שאטי כשעל פי דיווחים פלסטיניים בחיסול נהרגו גם אשתו ושתי בנותיו של בכיר חמאס. אבו אל-עוף היה אמור להחליף בתפקיד את נעים אבו נחל,