כלי טיס של חיל האוויר חיסל הלילה (בין שלישי לרביעי) את ראש מנגנון ביטחון הפנים וחטיבת צפון הרצועה המיועד של חמאס, מוחמד מאג'ד אבו אל-עוף (אבו חמזה).
החיסול התרחש בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר במחנה שאטי כשעל פי דיווחים פלסטיניים בחיסול נהרגו גם אשתו ושתי בנותיו של בכיר חמאס. אבו אל-עוף היה אמור להחליף בתפקיד את נעים אבו נחל, שבעצמו חוסל אתמול על ידי צה"ל.
אבו נחל נכנס לתפקיד בספטמבר האחרון, לאחר שקודמו, מועיין אל-עראביד, שכונה בישראל "ראש שב"כ של חמאס", נעצר במבצע מיוחד.
החיסולים של הבכירים במנגנון הפנים של חמאס מהווים פגיעה בזרוע של ארגון הטרור שגונבת אוכל שמיועד לאוכלוסייה האזרחית וחוקרת ומענה חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמי ביטחון מכנים את מנגנון הפנים ה"בסיג' של חמאס", על שם המיליציה שמהווה חלק ממשמרות המהפכה של איראן. החיסולים של אבו אל-עוף ושל אבו נחל בתוך פרק זמן קצר הם הישג מבצעי משמעותי עבור ישראל, בין היתר משום שהשניים החזיקו בידע ארגוני רב.
בכך, צה"ל ממשיך בסיכולים הממוקדים, לאחר שלפני כשבועיים עדכן כי כוחות הביטחון "תקפו מחבל בכיר ומחבלים נוספים מחמאס שקידמו מתווי טרור מתוך בית חולים בדרום רצועת עזה". יעד התקיפה היה מח"ט חאן יונס מוחמד אבו איסמעיל ששימש בתפקיד כחודשיים. זאת לאחר שב-11 בספטמבר השנה חיסל צה"ל את קודמו מוחמד יאזורי שכונה "אבו אל-הייתם".