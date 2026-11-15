בשעות הערב (יום א'), אחרי יום ארוך שכלל גם פגישה בין נציגי ישר! לליכוד , עשרות רבות של מבקרים הגיעו ל" מאהל האחדות " של ח"כ אלישע מדן מהליכוד שהוקם אתמול מחוץ למשכן הכנסת. ביניהם ניתן למצוא צעירים, זוגות עם ילדיהם וגם מבוגרים. חלקם מתיישבים במקום, בעוד שאחרים רק ניגשים בזה אחר זה לח"כ מדן ומשוחחים איתו מעט.

קולות מתוך מאהל האחדות מול משכן הכנסת שהקים ח"כ אלישע מדן בקריאה להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה ( צילום: גיל יוחנן )





גלריה ח"כ מדן מוקף במבקרים מול משכן הכנסת ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

באותה נקודה שבה הוקם המאהל של מדן, ניכרים עדיין "שרידים" ממחאות קודמות באזור. אם אלו סטיקרים כמו "די!" שהופנו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו עוד מימי המהפכה המשפטית; משפטים ממחאת הלומי הקרב שנאבקו על זכויותיהם; או מההפגנות סביב עסקאות החטופים במהלך המלחמה. כעת, הסיסמה במקום היא אחת - אחדות .

לצד האוהל של מדן נפרסו כבר שישה אוהלים נוספים. אחד מהם הוא של שלמה שדה (49) מכפר אדומים. שדה שובת רעב כבר מיום רביעי האחרון - לדבריו שביתה למען אחדות. "אני לא המצאתי את הקריאה לאחדות עכשיו", הוא אומר. לדבריו, "כבר ארבע שנים אנחנו בתנועה סביב הרעיונות האלה, ואני בתור פעיל ותיק מאמין בזה, והשתתפתי גם בסבבים קודמים של קריאה לאחדות, לא פעם. אבל עכשיו זה נראה לי 'המאני טיים'. Now or Never (עכשיו או לעולם לא). אני בטוח שיש שם רבים שמזדהים עם הסיפור הזה".

מבחינת שדה, כל צד צריך לעשות ויתורים: "גם שנתניהו יהיה שני ברוטציה, כן", הוא מסביר. לאורך היום מתחלפים המבקרים הרבים במאהל. למקום הגיע גם עתניאל אחרק (18) מכפר סבא, תלמיד מכינה באחת מהמכינות באזור ירושלים, שגם העביר את הלילה הקודם באוהל. "אני חושב שזה עלינו, בתור צעירים, בתור אנשים עם כוח, כמעט 10 מנדטים שהצביעו פעם ראשונה עכשיו, לבוא ולהראות מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים שיהיה פה, איזו מדינה אנחנו רוצים לבנות, איזו חברה אנחנו רוצים לבנות. וזה עלינו, ברגעים האלה".

( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

על הלילה שעבר סיפר עתניאל כי "היינו כמה חברים באוהל. נכנסנו לאוהל, ישנו חצי קלאץ'. אני גמור מעייפות. רק שלוש כוסות קפה ואתה רואה, יש לי חיוך על הפנים, בכיף".

את בני פרץ תפסנו באמצע ויכוח קולני. הוא עצמו ירושלמי, מ"הפנתרים השחורים". במאהל פרץ פחות מאמין באפשרות לאחדות, ואם כן, רק כשנתניהו מוביל. "הוא אפילו לדבר אנגלית לא יודע", טוען פרץ על איזנקוט. הוא חזר על המסרים שהשמיע לאחרונה נתניהו, וטען: "אני בעד ששניהם ילכו, ביבי יעמוד בראש, ותהיה אחדות. אדון איזנקוט, שלא מכיר מה זה מדינאות, עדיין לא יודע על הסכנה שעומדת בפני ישראל. אם זה איראן - איראן לא תהסס. ואם נדבר על לבנון וגם מה שקורה בעזה... אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת".

לקראת השעה שמונה בערב, כשהוא מוקף בתומכים, ח"כ מדן לוקח מיקרופון ומדבר אל הקהל. הוא חושף כי את השלט הראשון שהניף בקריאה לאחדות, כתב אחד הלוחמים שהכיר ושנפל במלחמה. "המילה 'אחדות' הזו הפכה להיות קצת מילה בנאלית, מילה שכבר נמאס להשתמש בה", אמר מדן. "אני רוצה לשתף אתכם שהכתב פה, כתב של לוחם שנהרג. בכוונה לא כתבתי מי, אבל אני מכיר את הלוחם הזה, וזה כתב היד שלו. לא רציתי לכתוב בדיוק מי, כי יכולתי באותה מידה להשתמש בכתב של הרבה מאוד לוחמים אחרים שנהרגו. וזאת הייתה הזעקה שלהם. הזעקה שלהם לפני הקרב שבו הם נהרגו. זעקה שזועקת את המילה הזאת: 'אחדות'".

אלישע מדן עם שלט האחדות

אלישע מדן מודיע על הקמת האוהל, אתמול





מדן המשיך ופרשן בפני הנוכחים את אותה "זעקת לוחמים", שטענו לדבריו כי "אנחנו פה נלחמים ביחד. תעשו שכשנחזור לארץ, הלוואי שתהיה כבר אחדות בארץ. הרגשנו את האחדות הזו כשיצאנו למלחמה. אחדות אמיתית".

מדן אמר לסיום: "אני בטוח שהזעקה הזאת תשפיע. אני חושב שהיא כבר משפיעה. אני קורא לכל המפלגות, הקו הזה הוא קו מדומיין. אנחנו נלחמים ביחד. המכנה המשותף שלנו רחב מאוד. כולנו יכולים להיכנס מתחת לאלונקה הזאת שנקראת מדינת ישראל. אני בטוח שיהיו פה עוד אנשים מהמפה הפוליטית. מפה לא ייצא עשן לבן, אבל מפה אנחנו בסך הכול צריכים שאפילו רק יישבו איתנו ויגידו שזה אפשרי. ביחד - הקריאה הזאת תעלה למעלה".