המשטרה האוסטרלית הודיעה היום (חמישי) כי גבר בן 56 נעצר אתמול לאחר שנכנס למשרדה של האנה ביזלי, השרה לשלטון מקומי בממשלת מדינת המחוז מערב אוסטרליה, כשהוא חמוש בנונצ'קו - ואיים על עובדיה. התקרית אירעה יומיים בלבד אחרי ש חברת הפרלמנט הפדרלי הלן היינס נדרסה כמה פעמים על ידי נהג רכב שטח, בפגיעה ש הובילה לקטיעת שתי רגליה . היינס עדיין מאושפזת במצב קשה בבית חולים במלבורן.

גלריה השרה האנה ביזלי ( 7NEWS )

לפי המשטרה, הגבר נכנס אתמול למשרדה של השרה ביזלי בפרבר ויקטוריה פארק שבעיר פרת', כשהוא מחזיק בנונצ'קו - נשק המשמש באומנויות לחימה שמורכב משני מקלות המחוברים בחבל או בשרשרת. הוא דרש לפגוש את השרה והשמיע איומים כלפי העובדים במקום. ביזלי עצמה לא נכחה במשרד באותה העת, אלא השתתפה בדיונים בפרלמנט של מדינת מערב אוסטרליה.

שני עובדים שהיו במשרד הצליחו להישאר מאחורי מחיצת מגן ולא נפגעו. המשטרה איתרה את החשוד בפרבר סמוך ועצרה אותו. בהמשך הוא הואשם בנשיאת נשק באופן שעלול לעורר פחד ובאיומים לבצע מעשה בלתי חוקי. הוא הוחזק במעצר במהלך הלילה ואמור להתייצב היום בבית המשפט בפרת'.

נונצ'קו, אילוסטרציה ( Think321 / Wikimedia Commons )

השלט במשרדה של ביזלי אחרי התקרית. "סגורים בעקבות אירוע ביטחוני" ( 7NEWS )

ביזלי סיפרה כי שני העובדים היו נסערים בעקבות התקרית, אך הדגישה כי לא נשקפה להם פגיעה פיזית בזכות אמצעי המיגון במקום. "אנחנו לא יודעים כלל מה היו המניעים שלו", אמרה לעיתונאים. היא הביעה דאגה מיוחדת על רקע הדריסה החמורה של חברת הפרלמנט היינס, אך הדגישה את החשיבות של שמירת הקשר הישיר בין נבחרי ציבור לאזרחים.

נדרסה שוב ושוב מחוץ למשרדה - ואיבדה את שתי רגליה

התקרית בפרת' התרחשה כשבאוסטרליה עדיין מנסים לעכל את הדריסה הקשה של חברת הפרלמנט העצמאית הלן היינס, בת 65, שהותקפה ביום שני מחוץ למשרדה בעיר ונגארטה שבמדינת ויקטוריה, בצפון-מזרח אוסטרליה. נהג רכב שטח מסוג טויוטה לנד קרוזר פגע בה כמה פעמים וגרם לה לפציעות קשות בפלג גופה התחתון. המשטרה הגדירה זאת כתקיפה מכוונת.

היינס פונתה במסוק לבית חולים במלבורן, שם נאלצו הרופאים לקטוע תחילה את רגלה השמאלית. בני משפחתה קיוו כי יהיה אפשר להציל את רגלה הימנית, אך אתמול הודיע בעלה, פיל היינס, כי הרופאים נאלצו לקטוע גם אותה. "למרות הכול, החדשות הטובות הן שהלן בחיים ומצבה יציב. זה הדבר החשוב ביותר עבור המשפחה שלנו", אמר הבעל במסיבת עיתונאים מחוץ לבית החולים. הוא הוסיף כי שני הדברים החשובים ביותר עבור המשפחה הם ליבה ושכלה של הלן, והביע תקווה כי תצליח להשתקם מפציעותיה הקשות.

חברת הפרלמנט הלן היינס. שתי רגליה נקטעו ( צילום: AAP/Mick Tsikas/via REUTERS )

ברנדן נוג'נט. גם דרס, גם אנטי-ישראלי

החשוד בדריסה, ברנדן ניוג'נט (43) האנטי-ישראלי , הופיע אתמול בבית המשפט והואשם בין היתר בגרימת חבלה חמורה בכוונה תחילה, בנהיגה מסוכנת שגרמה לפציעה קשה ובפגיעה בעובדת ציבור פדרלית. הוא לא מסר את תגובתו לאישומים ונותר במעצר. החוקרים עדיין מנסים לקבוע מה היה המניע למעשה. במשטרה הבהירו כי לפי שעה אין כל ראיה לקשר בין הדריסה של היינס לבין האיומים במשרדה של ביזלי, שהתרחשו בשני קצוות שונים של המדינה.

שני המקרים הללו עוררו מחדש דיון ציבורי באוסטרליה על ביטחונם של נבחרי ציבור, ובפרט נשים. במדינה, שבה מקרי אלימות פוליטית נחשבו במשך שנים לנדירים יחסית, נהנים חברי הפרלמנט מנגישות גבוהה לציבור ומקיימים מפגשים תכופים עם אזרחים במשרדיהם ובאירועים קהילתיים. כעת גובר החשש כי ההקצנה בשיח הציבורי, ובמיוחד ברשתות החברתיות, עלולה להוביל לאירועים אלימים נוספים.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, אמר כי העובדה שהתקרית במשרדה של ביזלי התרחשה זמן קצר כל כך אחרי התקיפה של היינס היא "פשוט שוברת לב". בריאיון לרשת ABC האוסטרלית הוא הוסיף: "אנחנו יכולים לנהל דיון ולהיות חלוקים בדעותינו, אבל לעשות זאת בלי להידרדר לסוג האלימות שראינו ביותר מדי מקומות בעולם. זה בהחלט לא מי שאנחנו כאוסטרלים".

אלבניזי. "לא ראינו דברים כאלה בעבר" ( צילום: Hollie Adams/Reuters )

אלבניזי השתתף השבוע בתדרוך ביטחוני מקוון שנערך לנשים המכהנות בפרלמנט מטעם מפלגת הלייבור, שבראשה הוא עומד. במהלך התדרוך התייחסו גורמי הביטחון לאיומים ולהטרדות המופנים כלפי פוליטיקאיות, ובפרט לאיומים בעלי אופי מיזוגיני ברשתות החברתיות. "כמובן שאנשים מודאגים. הם חרדים", אמר ראש הממשלה. לדבריו, "התנהגות שיכולה להיות אגרסיבית מאוד הפכה לנורמלית, באופן שלא ראינו לפני כמה עשורים".

כמעט מחצית מחברי הפרלמנט הפדרלי באוסטרליה הן נשים, והן אף מהוות רוב בממשלתו של אלבניזי. לצד ההתקדמות בייצוג הפוליטי, גוברת הדאגה מפני האיומים הייחודיים שמופנים כלפי נשים בתפקידים ציבוריים. המושלת הכללית של אוסטרליה, סם מוסטין, המשמשת כנציגתו של המלך הבריטי במדינה, סיפרה כי גם היא ספגה מתקפות ברשתות החברתיות לאחר שהשתתפה במסיבת עיתונאים לצד בעלה של היינס. לדבריה, נשים המגיעות לעמדות בכירות נאלצות להתמודד עם צורות השפלה ואיומים המכוונות כלפיהן בשל מינן.