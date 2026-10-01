, ראש השב"כ דאז רונן בר התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו ביולי 2023, ומסר לו "התרעה ממלחמה". בהמשך עדכן בר את ראש האופוזיציה יאיר לפיד ומסר לו את ההתרעה עצמה. לשכת נתניהו הגיבה בשעתו לפרסום באומרה שההתרעה לא הייתה "למלחמה בעזה".

, ראש השב"כ דאז רונן בר התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו ביולי 2023, ומסר לו "התרעה ממלחמה". בהמשך עדכן בר את ראש האופוזיציה יאיר לפיד ומסר לו את ההתרעה עצמה. לשכת נתניהו הגיבה בשעתו לפרסום באומרה שההתרעה לא הייתה "למלחמה בעזה".

שקיבל הדרג המדיני מגופי המודיעין לפני 7 באוקטובר מצטרפת עוד אחת: ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כך נודע ל-ynet. כפי ש

שקיבל הדרג המדיני מגופי המודיעין לפני 7 באוקטובר מצטרפת עוד אחת: ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כך נודע ל-ynet. כפי ש