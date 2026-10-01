לצבר ההתרעות שקיבל הדרג המדיני מגופי המודיעין לפני 7 באוקטובר מצטרפת עוד אחת: ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כך נודע ל-ynet. כפי שפורסם פה בעבר, ראש השב"כ דאז רונן בר התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו ביולי 2023, ומסר לו "התרעה ממלחמה". בהמשך עדכן בר את ראש האופוזיציה יאיר לפיד ומסר לו את ההתרעה עצמה. לשכת נתניהו הגיבה בשעתו לפרסום באומרה שההתרעה לא הייתה "למלחמה בעזה".
באותו קיץ, שיגר אגף המודיעין של צה"ל מספר מכתבים דרמטיים לנתניהו, ובהם אזהרות ופירוט על הדרך בה אויביה של ישראל מזהים הזדמנות היסטורית. עד כמה שידיעתנו משגת, נתניהו לא הורה על שינויים בהיערכות הבטחונית בעקבות ההתרעות - או קיים דיונים סדורים על משמעותן. תומכי נתניהו טענו שהאזהרות הללו היו כולן על רקע ההצבעות בכנסת בעניין עילת הסבירות, ומשום כך לא התקבלו ברצינות.
אך מתברר שחודשיים מאוחר יותר, כשלושה שבועות לפני 7 באוקטובר, ביקש ראש השב"כ בר לדבר בפני ועדת המשנה לשירותים חשאיים. זה עניין בלתי שכיח שראש שירות יבקש לעשות זאת, והדיונים עצמם חסויים. מספר מקורות מאשרים כי בר אמר לחברי הכנסת שהוא מזהיר מפני אפשרות קרובה של פריצת מלחמה - ומלחמה רב זירתית.
בעוד הראיות שהוצגו מסווגות, כותרת המצגת הייתה "הסופה המושלמת". הח"כים הבינו שהמסר המרכזי הוא כרסום בהרתעה בעקבות הפיצול בחברה הישראלית - באופן שמעודד את היריבים, כל הדרך למערכה.
במערכת הביטחון אומרים כי ראש השב"כ ביקש לדבר בועדת המשנה משום שראה שאזהרותיו אינן מתקבלות ברצינות בידי הדרג המדיני. ההופעה ממחישה כי במערכת הביטחון שררה דאגה עמוקה זמן רב אחרי ההצבעות בכנסת בענייני המהפכה המשפטית - וכי האזהרות שמסרה בקיץ, חודשיים לפני כן, לא היו מתוזמרות מסיבות פוליטיות.
העימות המחודש בין נתניהו לרונן בר
הגילוי מגיע בעיצומו של עימות חריף שהתחדש השבוע בין נתניהו לבר סביב השאלה מה ידעו השניים לפני 7 באוקטובר ומה נעשה בעקבות ההתרעות. נתניהו האשים את ראש השב"כ לשעבר ב"מחדלים ופשעים", וטען כי בליל הטבח ידע על "סכנה אמיתית" אך לא עדכן אותו. בר השיב כי ראש הממשלה מציג באופן חלקי ומניפולטיבי מסמכים ופרוטוקולים, הודיע כי בכוונתו לתבוע אותו דיבה וקרא לפרסם את החומרים במלואם.
במרכז המחלוקת נמצאים גם קטעים מדיונים ביטחוניים שנתניהו פרסם בפברואר האחרון. בין היתר הציגה לשכתו דברים שאמר בר בהערכת מצב ב-1 באוקטובר 2023, שישה ימים לפני הטבח, ובהם תמיכה בהטבות הומניטריות ואמירה שלפיה באותו שלב לא ניתן לצאת ל"סיבוב יזום". מנגד, לפי פרסומים נוספים מאותה ישיבה, בר גם אמר שסינוואר "מרגיש חזק", שיש להתעמת איתו ושנדרשת תוכנית מבצעית לעזה. הסטנוגרמה המלאה של הישיבה לא פורסמה, ולכן מלוא ההקשר נותר במחלוקת.
הביטוי "הסופה המושלמת" עצמו כבר הופיע בתצהיר שהגיש בר לבג"ץ באפריל 2025. בר טען שם כי לאורך 2023 הזהיר שב"כ את הדרג המדיני שהקרע הפנימי בישראל יוצר אצל אויביה תחושה של "שעת כושר", ועלול להביא את ישראל ל"סופה מושלמת". לדבריו, כבר באפריל אותה שנה המליץ על מהלך תקיף וממוקד כדי לבלום את הכרסום בהרתעה.