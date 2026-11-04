לקראת ההגשה היום של תוצאות הבחירות הרשמיות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הבוקר (רביעי) את סיכום מבצע הבקרה על התוצאות - והודיעה כי לא נמצאו חריגות או ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות. זאת, על רקע

טענות הליכוד

ל"גניבת בחירות",

בקשתו

של ראש השב"כ דוד זיני לחקור בלי להציג ראיות את חברי הכנסת מנסור עבאס ואחמד טיבי, ו

ההודעה החריפה והחריגה