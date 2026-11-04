לקראת ההגשה היום של תוצאות הבחירות הרשמיות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הבוקר (רביעי) את סיכום מבצע הבקרה על התוצאות - והודיעה כי לא נמצאו חריגות או ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות. זאת, על רקע טענות הליכוד ל"גניבת בחירות", בקשתו של ראש השב"כ דוד זיני לחקור בלי להציג ראיות את חברי הכנסת מנסור עבאס ואחמד טיבי, וההודעה החריפה והחריגה של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגדו.
אחרי אישור תוצאות הבחירות בנשיאות ועדת הבחירות הבוקר, בשעה 9:00 צפויים לאשר את תוצאות הבחירות במליאת ועדת הבחירות - ואז ב-12:00 למסור אותן רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג. אחרי הגשת התוצאות, יתחיל מצעד הממליצים בבית הנשיא.
בוועדה ציינו כי כל הפניות שהעבירו הסיעות ורשימות המועמדים נבדקו במסגרת המבצע, וכך גם הפניות שהתקבלו מהציבור. במסגרת המבצע נבדקו פרוטוקולים של 9,069 קלפיות, כולל כל אלו שאליה התייחסות הפניות. במקרים שבהם נדרש הדבר, נערכה בדיקה מעמיקה של חומרי ההצבעה והתיעוד, לרבות פתקי ההצבעה ופנקסי המצביעים.
הבדיקות בוצעו על ידי כ-250 עורכי דין מהשירות הציבורי, לצד עובדי הוועדה. המבצע נמשך שישה ימי עבודה, ובמהלכו הופעלו שבעה חדרי בדיקה וחמ"ל במשמרות. מטרת המבצע הייתה לוודא שהתוצאות שנספרו ונרשמו משקפות במדויק את רצון הבוחר מתוך מחויבות לשקיפות ולאמון הציבור.
בסך הכול כאמור נבדקו 9,069 קלפיות, שהן כ-75% מתוך 12,018 הקלפיות הרגילות. זהו גידול של כ-78% לעומת הבחירות לכנסת ה-25, שבהן נבדקו 5,100 קלפיות. 350 מהקלפיות נבדקו בבדיקה מעמיקה של חומרי ההצבעה והתיעוד. 2,452 פניות התקבלו מהסיעות ומרשימות המועמדים, בנוגע ל-1,350 קלפיות. בוועדה אמרו כי כולן נבדקו, ואם נדרש תיקון הוא בוצע. 1,239 פניות התקבלו מהציבור, ביום הבחירות ולאחריו, בעניין אירועים הנוגעים לטוהר הבחירות ב-750 קלפיות, וגם כאן עדכנו בוועדה שכולן נבדקו.
הקלפיות נבחרו לבדיקה על בסיס פניות מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור, דיווחים שהתקבלו במהלך יום הבחירות, בין היתר ממפקחי טוהר הבחירות שהוצבו בכל הקלפיות הרגילות, בדיקות סטטיסטיות לאיתור חריגות, מדגם אקראי ואמות מידה נוספות.
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, אמר עם סיום מבצע הבקרה: "במסגרת מבצע טוהר הבחירות נבדק באופן יסודי מספר חסר תקדים של קלפיות. היקף המבצע ואיכותו מעידים על מחויבותה הגבוהה של ועדת הבחירות לשיקוף רצון הבוחר באופן מדויק ככל הניתן. אני מבקש להודות לכלל העוסקים במלאכה על עבודה מאומצת, מקצועית ומסורה".
מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, מסר: "כל פנייה שהתקבלה מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור נבדקה לגופה. במקומות שבהם נדרשו תיקונים, הם בוצעו על בסיס הרישומים וחומרי ההצבעה. זו האחריות שלנו כלפי הבוחרים וכלפי הרשימות שהתמודדו: לבדוק כל טענה ביסודיות, לתקן כשצריך ולפרסם את הממצאים בשקיפות. אני מודה לצוותי הוועדה ולמשפטנים על העבודה המאומצת והמקצועית. בזכות מסירותם אנו משלימים את הבקרה ומביאים בפני הציבור תוצאות שנבדקו בקפידה ומשקפות את הכרעתו בקלפי".
קמפיין "גניבת הבחירות"
אחרי ההודעה, הודיע ח"כ עמית הלוי - שנמצא במקום ה-33 ברשימת הליכוד - שהוא מתפטר מוועדת הבחירות המרכזית. "נוכח החלטת השופט סולברג להביא את תוצאות הבחירות לאישור הוועדה ולאור החלטת הליכוד להימנע, הגשתי הבוקר את התפטרותי מחברות בוועדת הבחירות המרכזית כנציג הליכוד", מסר. "עד שלא יוסרו החשדות החמורים של התערבות מדינות זרות, שהינן בעלי פן ביטחוני, כפי שהגדיר זאת השופט סולברג, אין סמכות לוועדת הבחירות לדון בהן או לאשר אותן".
במקביל, במפלגת עוצמה יהודית טענו כי "מספר גורמים" פנו למפלגה "וביקשו לשקול הימנעות היום בהצבעה" - ולכן "נערך הבוקר דיון בראשות השר איתמר בן גביר והוחלט כי בעוצמה יהודית יצביעו נגד אישור תוצאות הבחירות בוועדת הבחירות המרכזית: "לא נעשה שקר בנפשנו ונמנע. הבחירות הוטו, התוצאות שיקריות, מדינות זרות התערבו. ולכן נצביע נגד ולא נאשר את התוצאות היום".
למרות שהשופט סולברג עדכן מסר לצד ראש השב"כ דוד זיני כי לחקירת החשד להשפעה זרה על הבחירות לא תהיה השפעה על תוצאות הבחירות, בליכוד ממשיכים בקמפיין "גניבת הבחירות". זו לא הפעם הראשונה שבליכוד החליטו להימנע מאישור התוצאות בוועדה - וכך היה גם בבחירות 2020.