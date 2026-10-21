במכתב רשמי ששיגרה הנהלת השדולה לחבריה הובהר כי ההחלטה התקבלה "בתום בדיקה אסטרטגית", שנמשכה כמה חודשים, ותיכנס לתוקפה באופן מיידי כשינוי מדיניות קבוע לטווח הארוך. המהלך מסיים שלוש מערכות בחירות של מעורבות פוליטית ישירה דרך ועדת הפעולה של הארגון, ומסמן מעבר להתמקדות בגיוס תרומות ישירות מאזרחים פרטיים, ללא הוספת השם של איפא״ק לדוחות הכספיים של המועמדים.

במכתב רשמי ששיגרה הנהלת השדולה לחבריה הובהר כי ההחלטה התקבלה "בתום בדיקה אסטרטגית", שנמשכה כמה חודשים, ותיכנס לתוקפה באופן מיידי כשינוי מדיניות קבוע לטווח הארוך. המהלך מסיים שלוש מערכות בחירות של מעורבות פוליטית ישירה דרך ועדת הפעולה של הארגון, ומסמן מעבר להתמקדות בגיוס תרומות ישירות מאזרחים פרטיים, ללא הוספת השם של איפא״ק לדוחות הכספיים של המועמדים.

במכתב רשמי ששיגרה הנהלת השדולה לחבריה הובהר כי ההחלטה התקבלה "בתום בדיקה אסטרטגית", שנמשכה כמה חודשים, ותיכנס לתוקפה באופן מיידי כשינוי מדיניות קבוע לטווח הארוך. המהלך מסיים שלוש מערכות בחירות של מעורבות פוליטית ישירה דרך ועדת הפעולה של הארגון, ומסמן מעבר להתמקדות בגיוס תרומות ישירות מאזרחים פרטיים, ללא הוספת השם של איפא״ק לדוחות הכספיים של המועמדים.

לצד ביטול התמיכה הרשמית, ראשי הארגון הבהירו כי קרן הסופר-פאק העצמאית של השדולה, United Democracy Project, תמשיך לפעול כסדרה. מדובר בגוף נפרד שאינו מעביר כספים לחשבונות הקמפיין של הפוליטיקאים ואסור לו לתאם איתם עמדות, אך מותר לו להזרים סכומי עתק בלתי מוגבלים לקמפיינים עצמאיים בטלוויזיה ובדיגיטל בעד מועמדים פרו ישראלים ונגד יריביהם.

לצד ביטול התמיכה הרשמית, ראשי הארגון הבהירו כי קרן הסופר-פאק העצמאית של השדולה, United Democracy Project, תמשיך לפעול כסדרה. מדובר בגוף נפרד שאינו מעביר כספים לחשבונות הקמפיין של הפוליטיקאים ואסור לו לתאם איתם עמדות, אך מותר לו להזרים סכומי עתק בלתי מוגבלים לקמפיינים עצמאיים בטלוויזיה ובדיגיטל בעד מועמדים פרו ישראלים ונגד יריביהם.

לצד ביטול התמיכה הרשמית, ראשי הארגון הבהירו כי קרן הסופר-פאק העצמאית של השדולה, United Democracy Project, תמשיך לפעול כסדרה. מדובר בגוף נפרד שאינו מעביר כספים לחשבונות הקמפיין של הפוליטיקאים ואסור לו לתאם איתם עמדות, אך מותר לו להזרים סכומי עתק בלתי מוגבלים לקמפיינים עצמאיים בטלוויזיה ובדיגיטל בעד מועמדים פרו ישראלים ונגד יריביהם.

המהלך נועד לנטרל את הביקורת הציבורית והפוליטית שנוצרה בשנים האחרונות סביב תג המחיר הציבורי של השדולה. החותמת הרשמית של איפא״ק הפכה לכלי נשק בידי פעילים מהאגף הפרוגרסיבי והימין הקיצוני, וגרמה למחוקקים דמוקרטים, בהם הסנאטור קורי בוקר מניו ג'רזי, להודיע על סירוב לקבל תרומות מכל ועדת פעולה פוליטית או מאיפא"ק בפרט, כדי להימנע מפגיעה אלקטורלית.

המהלך נועד לנטרל את הביקורת הציבורית והפוליטית שנוצרה בשנים האחרונות סביב תג המחיר הציבורי של השדולה. החותמת הרשמית של איפא״ק הפכה לכלי נשק בידי פעילים מהאגף הפרוגרסיבי והימין הקיצוני, וגרמה למחוקקים דמוקרטים, בהם הסנאטור קורי בוקר מניו ג'רזי, להודיע על סירוב לקבל תרומות מכל ועדת פעולה פוליטית או מאיפא"ק בפרט, כדי להימנע מפגיעה אלקטורלית.

המהלך נועד לנטרל את הביקורת הציבורית והפוליטית שנוצרה בשנים האחרונות סביב תג המחיר הציבורי של השדולה. החותמת הרשמית של איפא״ק הפכה לכלי נשק בידי פעילים מהאגף הפרוגרסיבי והימין הקיצוני, וגרמה למחוקקים דמוקרטים, בהם הסנאטור קורי בוקר מניו ג'רזי, להודיע על סירוב לקבל תרומות מכל ועדת פעולה פוליטית או מאיפא"ק בפרט, כדי להימנע מפגיעה אלקטורלית.

במכתב שנשלח לחברים, שעליו חתמו נשיא איפא"ק ברני קמינצקי, יו״ר הדירקטוריון מייקל טוצ'ין, הנשיא הנבחר יהודה נויברגר והמנכ״ל אליוט ברנדט, הסבירה ההנהגה את המניע למהלך. "כדי לנצח במאבק על עתיד המדינה והברית בין ארצות הברית לישראל, עלינו לבנות אופרציה פוליטית אסטרטגית, משמעותית וגמישה יותר", נכתב במכתב. ראשי השדולה הוסיפו כי "תמיכה רשמית, תרומות ישירות וסימון תרומות לא יהיו עוד חלק מהגישה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את התרומות האישיות ולהשתמש בכלים חדשים שיסייעו לידידינו לנצח". בהנהלה הדגישו כי הבחירות בארצות הברית מציבות "את אחד האתגרים המורכבים ביותר בזיכרון הקיים", והעריכו כי האתגרים רק ילכו ויתפתחו לקראת מערכת הבחירות הבאה.

במכתב שנשלח לחברים, שעליו חתמו נשיא איפא"ק ברני קמינצקי, יו״ר הדירקטוריון מייקל טוצ'ין, הנשיא הנבחר יהודה נויברגר והמנכ״ל אליוט ברנדט, הסבירה ההנהגה את המניע למהלך. "כדי לנצח במאבק על עתיד המדינה והברית בין ארצות הברית לישראל, עלינו לבנות אופרציה פוליטית אסטרטגית, משמעותית וגמישה יותר", נכתב במכתב. ראשי השדולה הוסיפו כי "תמיכה רשמית, תרומות ישירות וסימון תרומות לא יהיו עוד חלק מהגישה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את התרומות האישיות ולהשתמש בכלים חדשים שיסייעו לידידינו לנצח". בהנהלה הדגישו כי הבחירות בארצות הברית מציבות "את אחד האתגרים המורכבים ביותר בזיכרון הקיים", והעריכו כי האתגרים רק ילכו ויתפתחו לקראת מערכת הבחירות הבאה.

במכתב שנשלח לחברים, שעליו חתמו נשיא איפא"ק ברני קמינצקי, יו״ר הדירקטוריון מייקל טוצ'ין, הנשיא הנבחר יהודה נויברגר והמנכ״ל אליוט ברנדט, הסבירה ההנהגה את המניע למהלך. "כדי לנצח במאבק על עתיד המדינה והברית בין ארצות הברית לישראל, עלינו לבנות אופרציה פוליטית אסטרטגית, משמעותית וגמישה יותר", נכתב במכתב. ראשי השדולה הוסיפו כי "תמיכה רשמית, תרומות ישירות וסימון תרומות לא יהיו עוד חלק מהגישה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את התרומות האישיות ולהשתמש בכלים חדשים שיסייעו לידידינו לנצח". בהנהלה הדגישו כי הבחירות בארצות הברית מציבות "את אחד האתגרים המורכבים ביותר בזיכרון הקיים", והעריכו כי האתגרים רק ילכו ויתפתחו לקראת מערכת הבחירות הבאה.

המנגנון שהיה נהוג עד כה איפשר לחברי איפא״ק לתרום למועמדים דרך הפורטל של הארגון, אך התרומה הופיעה בדוחות הבחירות הרשמיים של המועמד ככזו שעברה דרך השדולה. המגבלה בחוק הפדרלי מעמידה את תקרת התרומה הישירה של ועדת פעולה פוליטית על כעשרת אלפים דולר למועמד בכל מחזור בחירות, סכום זעום במציאות הפוליטית האמריקנית הנוכחית.

המנגנון שהיה נהוג עד כה איפשר לחברי איפא״ק לתרום למועמדים דרך הפורטל של הארגון, אך התרומה הופיעה בדוחות הבחירות הרשמיים של המועמד ככזו שעברה דרך השדולה. המגבלה בחוק הפדרלי מעמידה את תקרת התרומה הישירה של ועדת פעולה פוליטית על כעשרת אלפים דולר למועמד בכל מחזור בחירות, סכום זעום במציאות הפוליטית האמריקנית הנוכחית.

המנגנון שהיה נהוג עד כה איפשר לחברי איפא״ק לתרום למועמדים דרך הפורטל של הארגון, אך התרומה הופיעה בדוחות הבחירות הרשמיים של המועמד ככזו שעברה דרך השדולה. המגבלה בחוק הפדרלי מעמידה את תקרת התרומה הישירה של ועדת פעולה פוליטית על כעשרת אלפים דולר למועמד בכל מחזור בחירות, סכום זעום במציאות הפוליטית האמריקנית הנוכחית.