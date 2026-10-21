על רקע שורה של הפסדים פוליטיים במרוצים מרכזיים ולחץ גובר מצד פעילים, השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק הודיעה אמש (רביעי) על שינוי דרמטי ומקיף באסטרטגיה הפוליטית שלה, במסגרתו תפסיק להעניק תמיכה רשמית למועמדים לקונגרס ותחדל מהעברת תרומות ישירות מחשבון ועדת הפעולה הפוליטית שלה.
במכתב רשמי ששיגרה הנהלת השדולה לחבריה הובהר כי ההחלטה התקבלה "בתום בדיקה אסטרטגית", שנמשכה כמה חודשים, ותיכנס לתוקפה באופן מיידי כשינוי מדיניות קבוע לטווח הארוך. המהלך מסיים שלוש מערכות בחירות של מעורבות פוליטית ישירה דרך ועדת הפעולה של הארגון, ומסמן מעבר להתמקדות בגיוס תרומות ישירות מאזרחים פרטיים, ללא הוספת השם של איפא״ק לדוחות הכספיים של המועמדים.
לצד ביטול התמיכה הרשמית, ראשי הארגון הבהירו כי קרן הסופר-פאק העצמאית של השדולה, United Democracy Project, תמשיך לפעול כסדרה. מדובר בגוף נפרד שאינו מעביר כספים לחשבונות הקמפיין של הפוליטיקאים ואסור לו לתאם איתם עמדות, אך מותר לו להזרים סכומי עתק בלתי מוגבלים לקמפיינים עצמאיים בטלוויזיה ובדיגיטל בעד מועמדים פרו ישראלים ונגד יריביהם.
המהלך נועד לנטרל את הביקורת הציבורית והפוליטית שנוצרה בשנים האחרונות סביב תג המחיר הציבורי של השדולה. החותמת הרשמית של איפא״ק הפכה לכלי נשק בידי פעילים מהאגף הפרוגרסיבי והימין הקיצוני, וגרמה למחוקקים דמוקרטים, בהם הסנאטור קורי בוקר מניו ג'רזי, להודיע על סירוב לקבל תרומות מכל ועדת פעולה פוליטית או מאיפא"ק בפרט, כדי להימנע מפגיעה אלקטורלית.
במכתב שנשלח לחברים, שעליו חתמו נשיא איפא"ק ברני קמינצקי, יו״ר הדירקטוריון מייקל טוצ'ין, הנשיא הנבחר יהודה נויברגר והמנכ״ל אליוט ברנדט, הסבירה ההנהגה את המניע למהלך. "כדי לנצח במאבק על עתיד המדינה והברית בין ארצות הברית לישראל, עלינו לבנות אופרציה פוליטית אסטרטגית, משמעותית וגמישה יותר", נכתב במכתב. ראשי השדולה הוסיפו כי "תמיכה רשמית, תרומות ישירות וסימון תרומות לא יהיו עוד חלק מהגישה שלנו, כדי שנוכל להרחיב את התרומות האישיות ולהשתמש בכלים חדשים שיסייעו לידידינו לנצח". בהנהלה הדגישו כי הבחירות בארצות הברית מציבות "את אחד האתגרים המורכבים ביותר בזיכרון הקיים", והעריכו כי האתגרים רק ילכו ויתפתחו לקראת מערכת הבחירות הבאה.
המנגנון שהיה נהוג עד כה איפשר לחברי איפא״ק לתרום למועמדים דרך הפורטל של הארגון, אך התרומה הופיעה בדוחות הבחירות הרשמיים של המועמד ככזו שעברה דרך השדולה. המגבלה בחוק הפדרלי מעמידה את תקרת התרומה הישירה של ועדת פעולה פוליטית על כעשרת אלפים דולר למועמד בכל מחזור בחירות, סכום זעום במציאות הפוליטית האמריקנית הנוכחית.
לעומת זאת, סכומי הכסף שהועברו ישירות על ידי תורמים בודדים היו גבוהים בהרבה. דוברת איפא״ק, דרין סוסה, ציינה כי חברי השדולה תרמו במחזור זה יותר מ-90 מיליון דולר למועמדים, כולל תרומות מיועדות דרך הפורטל, לעומת כשלושה מיליון דולר בלבד שהועברו ישירות מוועדת הפעולה עצמה. "מדד ההצלחה שלנו הוא עוצמת היחסים בין ארצות הברית לישראל", אמרה סוסה. "חברינו היו תמיד הכוח הגדול ביותר שלנו. אנחנו משקיעים יותר זמן ומשאבים במה שנמצא כהכי יעיל: תרומות ישירות של חברי איפא"ק למועמדים והרחבת ההשפעה שלהם".
השינוי האסטרטגי מגיע לאחר תקופה של מתיחות פוליטית וגלי ביקורת במפלגה הדמוקרטית. מוקדם יותר השנה הקפיאה איפא"ק את פעילות גיוס הכספים עבור 18 מחוקקים דמוקרטים בבית הנבחרים, בעקבות הצבעתם בעד קיצוץ בסיוע הביטחוני האמריקני לישראל. כתוצאה מכך נותרו בפורטל הארגון 178 רפובליקנים ו-72 דמוקרטים בלבד עם קישורי גיוס פעילים. במקביל, ארגוני מחאה ופעילים אנטי-ישראלים, כמו קבוצת TrackAIPAC, החלו לסמן תורמים יהודים ופרו-ישראלים פרטיים ולהגדיר את תרומותיהם ככספי איפא"ק, צעד שעורר טענות קשות על אנטישמיות. הסרת הסימון הרשמי של השדולה צפויה להקשות על אותם ארגונים לסמן מועמדים, ובמקביל תאפשר לפוליטיקאים שהתחייבו שלא לקבל כספי שדולות להמשיך ליהנות מתמיכת התורמים כאינדיבידואלים.
למרות שאיפא״ק רשמה מעורבות בולטת בניצחונם של 290 מועמדים והביאה להפסדם של 29 מועמדים שנתפסו כעוינים את ישראל, הארגון ספג גם כמה כישלונות פוליטיים במרוצים מרכזיים. בין היתר, בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן, הקרן הנגזרת של השדולה הוציאה עשרות מיליוני דולרים בתמיכה בחברת הקונגרס היילי סטיבנס, אך לא הצליחה למנוע את הפסדה למועמד האנטי-ציוני, עבדול א-סייד. במרוץ בפריימריז במחוז ה-11 בניו ג'רזי, מתקפות הפרסום של הארגון החלישו את חבר הקונגרס לשעבר טום מלינובסקי, ובכך סללו באופן עקיף את הדרך לניצחונה של אנאליליה מחייה, מועמדת מהאגף הפרוגרסיבי.
בשיחה עם כלי התקשורת הדגישה סוסה כי הסופר-פאק נותר אחד הכלים המרכזיים להכנעת מועמדים אנטי-ישראלים, והבהירה כי "הטקטיקה היחידה שאנחנו מחויבים לה היא זו שהכי יעילה. יש לנו בסיס פעילים נחוש, והקהילה הפרו-ישראלית מוכנה לעמוד לצד ידידיה בקונגרס".
פורסם לראשונה: 23:46, 21.10.26