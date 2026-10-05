ראש השב"כ דוד זיני ושרת ההתיישבות אורית סטרוק התעמתו אתמול (יום א') בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני סביב ההתפרעויות של היהודים הקיצוניים ביהודה ושומרון. סטרוק מחתה בפני זיני על אופן הצגת הפורעים ביחס לפלסטינים, והוא השיב לה כי דווקא היה מצפה לשמוע ממנה גינויים.
"אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים", הטיחה סטרוק. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".
זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".
סטרוק אמרה בדיון: "אני לא מבינה ממי עוד הוא רוצה גינוי. כל הנהגת ההתיישבות מתנגדת ומגנה אלימות כזו. כל ראשי המועצות והרבנים יצאו בקריאות נגד. גם אני הולכת לחוות ויושבת עם הנוער להסביר להם". זיני השיב לה: "איפה את מגנה?", והשרה פירטה תחנות רדיו והוסיפה: "בכל מקום. רק תקשיב".
רק אתמול תיעדו צלמי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP מגרש רכבים שהוצת לכאורה בידי מתנחלים יהודים ליד הכפר עין יברוד שמצפון-מזרח לרמאללה. בתמונה נראים צוותי כיבוי משתלטים על האש במגרש.
חשש להקצנה ביחס האמריקני לישראל
העימות בקבינט נרשם על רקע עלייה בחודשים האחרונים באירועים אלימים בין יהודים לפלסטינים ביהודה ושומרון, ובצל גינויים בינלאומיים נרחבים לנעשה שם. הבחירות בישראל מתקרבות, וגורמים המעורים ביחסים עם וושינגטון אמרו כי אם הממשלה תישאר בהרכבה הנוכחי, ייתכן שנראה הקצנה נוספת ביחס האמריקני לישראל, כולל צעדים כמו סנקציות. בנוסף, אחרי בחירות האמצע בארה"ב צפויה לישראל תקופה קשה, מאחר שהצניחה בתמיכה בישראל בדעת הקהל צפויה להיות מתורגמת להחלטות של ממש.
"יהודה ושומרון היא היום נקודת התורפה של ישראל בוושינגטון", אמר גורם המעורה בנושא. לדבריו, האמריקנים זועמים על האלימות מצד מתנחלים, ובקונגרס מקודמות יוזמות נגד ההתנחלויות ונגד מתנחלים. רק השבוע עלו שתי יוזמות שכמעט עברו.
בשבוע שעבר הגישו שישה חברי בית הנבחרים הדמוקרטים בארצות הברית את הצעת החוק Stop the Settlements Act. מדובר בחואקין קסטרו, מדליין דין, דון בייר, גרג קסאר, שרה ג'ייקובס וורוניקה אסקובר. לדברי הגורמים, אין מדובר עוד ביוזמה המגיעה רק מהשוליים הפרוגרסיביים של המפלגה הדמוקרטית. בסך הכול 40 חברי קונגרס דמוקרטים, בהם חברים מהזרם המרכזי במפלגה, מבקשים לקדם סנקציות שעשויות לחול על שרים בממשלת ישראל, וכן לאסור יבוא של מוצרים מההתנחלויות.