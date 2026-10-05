"אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים", הטיחה סטרוק. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".

"אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים", הטיחה סטרוק. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".

"אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים", הטיחה סטרוק. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".

זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".