הריאיון עם המתלוננת סיגל אדם ( צילום: ליאור שרון )





במסגרת התחקיר פורסמו עדויותיהן של יותר מ-35 נשים , שסיפרו כי נפגעו מינית על-ידי אלקלעי במהלך בדיקות רפואיות במרפאותיו. הוגשו נגדו 20 תלונות במשטרה והוא הושעה מבית החולים שיבא, אולם המשיך לקבל מטופלות באופן פרטי.

במשפט הוכח, מעבר לכל ספק סביר, כי אלקלעי ביצע מעשים פליליים בעודו מודע לחריגתם מהפרוטוקול, וללא שניתנה לכך הסכמה מודעת מצד המתלוננות. על בסיס עדויות של רופאים מומחים, מטעם התביעה וההגנה, מהארץ ומחו"ל, נקבע כי לא קיים כל קשר, ולו הקלוש ביותר, בין עיסוי ממושך בדגדגן שביצע לבין פעולה רפואית לגיטימית.

גלריה הגינקולוג האנס אלקלעי ( צילום: מיקי שמידט )

"יש בפסיקה של בית המשפט אמירה ממש משמעותית על החומרה שבה השופטים רואים את המעשה שלו, וגם איזושהי אמירה חברתית וציבורית של חומרה במעשים כאלה", אמרה המתלוננת סיגל אדם. "ראו את הנפגעות, הבינו שלא צריך אונס ברוטאלי כדי שזה ייחשב אונס. רופא השתמש בקליניקה שלו ובאצטלה שלו של בר-סמכא, האישה סומכת עליו, והוא מנצל את זה".

אדם אמרה עוד: "כשהעניינים האלה התחילו אמרתי למה לא מחייבים נוכחות של אחות בחדר הבדיקה של רופא נשים. זה דבר שצריך לחייב אותו. אולי בחורה צעירה לא תדע, אבל אישה בוגרת יודעת את ההבדל בין בדיקה לבין מעשה לא תקין. הבן אדם הזה רופא כבר 40 שנה, אני מכירה מישהי שנפגעה ממנו לפני 30 שנה. הוא פגע בעשרות נשים לאורך כל שנות עבודתו. נשים לא ממהרות להתלונן, מפחדות, ואנחנו יצאנו בהתחלה ארבע נשים וסיפרנו מה הוא עשה לנו. בזכות הפרסום הגיעו עוד 26 תלונות למשטרה. העונש שהוא קיבל זה גם עבור אותן עשרות נשים שלא נמצאות בתיק הזה".

מה המסר שלך לנשים שחשות נפגעות? "תהיו חזקות ואל תוותרו. גם אם באותה שנייה לא התלוננת ולא קלטת מה קורה, תתעשתי ותילחמי. לא צריך לוותר, וכששאלו אותי למה את מוכנה להיחשף בראיונות אמרתי שאני לא צריכה להתבייש או להסתתר. הוא זה שצריך להסתתר ולהתבייש במעשים שלו. תרימו את הראש, אל תוותרו ותלכו להתלונן. הנה אתן רואות - גם הצדק בסופו של דבר נעשה".

א', מנפגעותיו של אלקלעי, אמרה בעקבות גזר הדין: "הייתי שמחה אם הוא היה נרקב בכלא עד לשארית חייו, אבל גם זה בסדר. הצדק נעשה, ואני מקווה שזה ירתיע כל מי שחושב שמותר לו לעשות בנשים כרצונו, ובעיקר רופאים ומטפלים". הבלוגרית חני מלול, נפגעת נוספת שסייעה בחשיפת הפרשה, אמרה: "אני מאושרת שהצדק נעשה, לא רק על עצם זה שמעגל הפגיעה שלו בנשים נעצר, אלא גם בגלל שזה הגיע לכותרות ומטלטל רופאים נוספים. אני מבחינה בשנים האחרונות בשינוי מאוד גדול באופן הבדיקות".

מלול אמרה עוד: "יש מדינות שעל מקרים כאלו גוזרים מוות. מבחינתי זה מה שהיה מגיע לו, כי הוא רצח אותי שם באותם רגעים. בכל מקרה זה גזר דין משמעותי, ואני בטוחה שזה יוצר אי-שקט גדול מאוד בקרב רופאים בתחום. הצדק נעשה, ואין ספק שישמש כהרתעה גדולה מאוד שבאופן אישי אני מרגישה שהיא כבר קיימת. אני שמחה שהתראיינתי בנושא, כי הלכתי שנים עם מועקה בלב. הייתי עם הרגשה שהיה פה משהו שחייבים לעצור אותו".

כמה מהמתלוננות נגד הגינקולוג ( צילום: יריב כץ, אלכס קולומויסקי, יובל חן )

נפגעת נוספת שנכללה בכתב האישום אמרה: "אחרי שנים של מסע אישי שהתחיל בהלם ופגיעה, ומיד התמלא בתחושות אשמה, המשיך כסוד אישי ואפל ועם התמודדות אישית עמוקה. מצד אחד מסע של נחישות, אומץ ותעוזה, ומצד שני מורכבות, קושי וכאב. מסע אישי שהפך לצדק גדול ובקול תרועה. תודה לעו"ד מיטל מור מפרקליטות מחוז תל אביב, ולשופטים בראשות השופט ירון לוי. תודה שראו את האמת".

מ', עוד קורבן של הגינקולוג האנס, אמרה: "גזר הדין הזכיר לי את מה שהיה ועורר בי שוב דברים שהכו בי חזק ושהתאמצתי להדחיק. זה הזכיר לי את חוסר האונים שהיה לי אז, את הרגשת הנחיתות הקשה שפקדה ופוקדת אותי בעקבות מה שקרה שם. הוא בטח חושב שאני איזו דוסית סתומה ותמימה שלא יודעת מה זה דגדגן, וגם ככה נמצאת בשכבת אוכלוסייה חלשה מדי. אם יש רופא שחלפה לו בלב מחשבה לפגוע בנשים חרדיות על כיסא הגינקולוג ולחשוב שהן דפוקות ולא מבינות, כדאי שיחשוב שוב".

ניצול ציני באמון

השופטים ירון לוי, אילן צור ותמר סנונית-פורר קבעו כי המעשים נגד הקורבנות - הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66 בעת ביצועם- אירעו תוך ניצול האמון שנתנו לו הנשים ותוך יצירת מצג שווא שלפי מדובר בחלק מההליך הרפואי. עוד נקבע כי אלקלעי חרג ביודעין ובאופן קיצוני מפרוטוקול הבדיקה הגינקולוגית והאורוגינקולוגית במהלך הבדיקות, תוך שעשה במרמה שימוש באצטלה של בדיקה רפואית, וניצל ניצול ציני ובוטה את האמון המלא שנתנו בו כרופא.