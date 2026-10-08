החקירה והתלונות שהוגשו נגדו

הובילו את בית משפט השלום בתל אביב להרחיקו מעבודתו לחודש, ובהמשך ביקשה המשטרה לעשות זאת שוב - אבל לא לצמיתות. לפי האישום שבמסגרתו הורשע, שהוגש באוגוסט 2023, אלקלעי ניצל בתשעה מקרים שונים את תפקידו ואת האמון שניתן לו על-ידי המתלוננות, וכן את מצבן הגופני בעת בדיקתן. במעשיו, שתוארו במפורט בכתב האישום, הוא בעל אותן בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מהות המעשים.