במשך יותר משבוע הפעילו בישראל לחצים על אבו דאבי להכחיש את התחקיר שלפיו מוחמד בן זאיד (MBZ), סיפק לראש הממשלה בנימין נתניהו התרעה מפורשת לפני 7 באוקטובר על "רעידת אדמה" שמתכנן יחיא סינוואר. אמש (שבת) פורסמה הכחשה שהתקיימה שיחה כזו בין השניים, בעיתון The National המדווח בשפה האנגלית, שבסיסו באבו דאבי.

גלריה נתניהו ובן זאיד ( צילום: שלו שלום, AP )

לפי אותה ידיעה, שפורסמה כאמור ימים ארוכים לאחר פרסום התחקיר בנושא, גורם רשמי באמירויות אמר לעיתון כי "איחוד האמירויות דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה בדרג המנהיגים הלאומיים".

כלומר, גם לאחר הלחץ שהופעל על ידי ישראל, הגורם לא מכחיש באופן מפורש שניתנה אזהרה לישראל לפני 7 באוקטובר, אלא מכחיש שמי שסיפק אותה לנתניהו היה בן זאיד עצמו. בפתח הידיעה אמש נכתב כי הגורם הגיב על הטענות, מכיוון שאלה הפכו ל"סוגיה מרכזית עבור פוליטיקאים המנהלים את מסע הבחירות שלהם סביב נושא הביטחון".

התחקיר - והתגובה הראשונית של האמירויות

כבר ביום פרסום התחקיר, 8 בספטמבר, לחצו בישראל על איחוד האמירויות לפרסם הבהרה רשמית שמכחישה את התחקיר. עם זאת, באמירויות העדיפו לא להיכנס לכך, ופרסמו הודעה רשמית שבה הודיעו כי לא יגיבו לפרטים : "משרד החוץ מאשר כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או ספקולציות בנוגע לשיחות", נמסר בהודעה רשמית. "מאז 7 באוקטובר, מאמצי איחוד האמירויות התמקדו בהפחתת הסלמה, קידום יציבות אזורית והפחתת האלימות".

"מתכנן הפתעה גדולה". יחיא סינוואר ( צילום: Adel Hana, AP )

עוד מסר משרד החוץ של איחוד האמירויות כי מאז כינון היחסים עם ישראל לפני יותר מחמש שנים, "גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר".

בתוך כך, עם פרסום התחקיר, עלתה ההערכה כי מי שהעביר את המידע היה מוחמד דחלאן - בעבר מראשי הביטחון המסכל ברצועת עזה, מי שנחשב במשך שנים כבכיר בפתח ליריבו הגדול של אבו מאזן ולמועמד להנהיג את עזה ביום שאחרי חמאס. עם זאת, דחלאן שומר על שתיקה לנוכח הסערה סביב 7 באוקטובר והשיחה עם בן זאיד - אך הוא לא מכחיש.

הדיווח על השיחה בין השניים עלה בספר חדש של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל - "חטופים: 843 ימים של הפקרה" - שיצא לאור. על פי התחקיר בן זאיד התקשר לנתניהו, לאחר שקיבל מידע כי סינוואר מתכנן "רעידת אדמה" בישראל. "יש להם שיחות שמתנהלות באופן ייחודי, יש אפליקציה מיוחדת שפיתחו האמירויות, מגיע נציג מהשגרירות עם האפליקציה, עם טלפון ומקיימים שיחה שנמשכת 45 דקות", סיפר אלדר.

דבריו של סופיאן אבו זיידה





באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו ניסה להרגיע את בן זאיד ואמר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם מעריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה, נתניהו לא מעדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.

הפוליטיקאי הפלסטיני: "אני המקור שקיבל מסר מסינוואר"

ביום רביעי חשף בווידאו שהעלה בפייסבוק הפוליטיקאי הפלסטיני ד"ר סופיאן אבו זיידה , איש פתח ואש"ף ושר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, כי הוא המקור שכונה "עיני פחם" - שהעביר באמצע ספטמבר התרעה על כך שסינוואר מתכנן מתקפה על ישראל. לדבריו, "בימים הקרובים" הוא ירחיב על המסר שקיבל מסינוואר - וגם על התיווך במגעים בין ישראל לחמאס.

הסיפור נחשף כאמור בספרם של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, שכתבו כי אבו זיידה - שבספר לא נחשף בשמו מחשש לביטחונו - קיבל את המסר מסינוואר במסגרת מגעים בין ישראל לחמאס על השבת הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו. לדברי אלדר, בשלב מסוים בתחילת ספטמבר - כשהשיחות נתקעו - סינוואר ירד מהרדאר של שב"כ, ואז קרא לאבו זיידה ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים".

לפי אלדר, סינוואר השתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. אלדר אמר כי אבו זיידה יצא מהשיחה מבוהל, והעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. אותו יועץ הדגיש כי תחילה, אבו זיידה לא העביר את המסר לשב"כ, מכיוון שחשש שיואשם בשיתוף פעולה עם סינוואר. אלא שאחרי שהיועץ עדכן את בן זאיד בדברים, הוא ביקש ממנו להבין אם סינוואר אכן מתכוון למלחמה; לכן אבו זיידה נשלח לדבר עם סינוואר פעם נוספת, ובשיחה זו אמר לו שלא העביר את המסר לישראל כמו שביקש.