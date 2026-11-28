בהודעה שפרסם נתניהו לפנות ערב נאמר: "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו הדגיש יו"ר ישר כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה, וטען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר ביום ראשון, עם "פשרות משמעותיות מצידנו".

בהודעה שפרסם נתניהו לפנות ערב נאמר: "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו הדגיש יו"ר ישר כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה, וטען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר ביום ראשון, עם "פשרות משמעותיות מצידנו".

בהודעה שפרסם נתניהו לפנות ערב נאמר: "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו הדגיש יו"ר ישר כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה, וטען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר ביום ראשון, עם "פשרות משמעותיות מצידנו".

בעקבות זאת, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל.

בעקבות זאת, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל.

בעקבות זאת, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל.

. הערב התגלו הפערים הגדולים במפלגה הליטאית, ונתניהו עדיין עובד במרץ כדי לפצל אותה כך שלא כל אצבעות חברי הכנסת של המפלגה יעמדו לרשות איזנקוט בזמן ההצבעה על ממשלתו. פערים אלו באו לידי ביטוי במסרים שיצאו מתוך יהדות התורה.

. הערב התגלו הפערים הגדולים במפלגה הליטאית, ונתניהו עדיין עובד במרץ כדי לפצל אותה כך שלא כל אצבעות חברי הכנסת של המפלגה יעמדו לרשות איזנקוט בזמן ההצבעה על ממשלתו. פערים אלו באו לידי ביטוי במסרים שיצאו מתוך יהדות התורה.

ח"כ מאיר פרוש, שמזוהה עם הזרם הימני במפלגה, מסר: "אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו". ומנגד, בכיר ביהדות התורה מתח ביקורת על ראש הממשלה ואמר: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה".

ח"כ מאיר פרוש, שמזוהה עם הזרם הימני במפלגה, מסר: "אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו". ומנגד, בכיר ביהדות התורה מתח ביקורת על ראש הממשלה ואמר: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה".

ח"כ מאיר פרוש, שמזוהה עם הזרם הימני במפלגה, מסר: "אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו". ומנגד, בכיר ביהדות התורה מתח ביקורת על ראש הממשלה ואמר: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה".

שבינתיים שותק. החשש שלו הוא שבתרחיש כזה מפלגתו לא תהיה חלק מהקואליציה.

שבינתיים שותק. החשש שלו הוא שבתרחיש כזה מפלגתו לא תהיה חלק מהקואליציה.

מדובר בפיצול פומבי ראשון מאז הבחירות במפלגת ביחד, ובשתי עמדות מנוגדות שמחזיקים יושב הראש בנט ומספר 2 שלו לפיד, שגם הוציא הודעה חריפה נגד נתניהו מיד אחרי הודעת ראש הממשלה הערב. בהודעת לפיד נאמר בין היתר כי ההודעה של נתניהו היא "עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".

מדובר בפיצול פומבי ראשון מאז הבחירות במפלגת ביחד, ובשתי עמדות מנוגדות שמחזיקים יושב הראש בנט ומספר 2 שלו לפיד, שגם הוציא הודעה חריפה נגד נתניהו מיד אחרי הודעת ראש הממשלה הערב. בהודעת לפיד נאמר בין היתר כי ההודעה של נתניהו היא "עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".

מדובר בפיצול פומבי ראשון מאז הבחירות במפלגת ביחד, ובשתי עמדות מנוגדות שמחזיקים יושב הראש בנט ומספר 2 שלו לפיד, שגם הוציא הודעה חריפה נגד נתניהו מיד אחרי הודעת ראש הממשלה הערב. בהודעת לפיד נאמר בין היתר כי ההודעה של נתניהו היא "עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".

מחר בבוקר יתחיל המאני-טיים. נתניהו ואיזנקוט ייפגשו במלון דן אכדיה בהרצליה, שם איזנקוט מרכיב בשבועות האחרונים את ממשלתו, ויעלו הילוך במגעים לאחדות. בליכוד טענו תחילה שאיזנקוט סינן שיחות מרה"מ, אך בהמשך אישרו כי השניים שוחחו ואישרו את דבר קיום הפגישה. יו"ר ישר לא מתכוון לאפשר לנתניהו מריחת זמן וכבר שיגר מסר ברור: תבוא, ונבחן את רצינותך.

מחר בבוקר יתחיל המאני-טיים. נתניהו ואיזנקוט ייפגשו במלון דן אכדיה בהרצליה, שם איזנקוט מרכיב בשבועות האחרונים את ממשלתו, ויעלו הילוך במגעים לאחדות. בליכוד טענו תחילה שאיזנקוט סינן שיחות מרה"מ, אך בהמשך אישרו כי השניים שוחחו ואישרו את דבר קיום הפגישה. יו"ר ישר לא מתכוון לאפשר לנתניהו מריחת זמן וכבר שיגר מסר ברור: תבוא, ונבחן את רצינותך.

מחר בבוקר יתחיל המאני-טיים. נתניהו ואיזנקוט ייפגשו במלון דן אכדיה בהרצליה, שם איזנקוט מרכיב בשבועות האחרונים את ממשלתו, ויעלו הילוך במגעים לאחדות. בליכוד טענו תחילה שאיזנקוט סינן שיחות מרה"מ, אך בהמשך אישרו כי השניים שוחחו ואישרו את דבר קיום הפגישה. יו"ר ישר לא מתכוון לאפשר לנתניהו מריחת זמן וכבר שיגר מסר ברור: תבוא, ונבחן את רצינותך.

באמצע עדיין עומדות סוגיות מהותיות הנוגעות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והמחלוקות סביב חוקי המהפכה המשפטית, אבל לא רק. נתניהו צפוי להניח על השולחן בקשה לפיה רק אחרי "אירוע בטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים אותו על הסף.

באמצע עדיין עומדות סוגיות מהותיות הנוגעות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והמחלוקות סביב חוקי המהפכה המשפטית, אבל לא רק. נתניהו צפוי להניח על השולחן בקשה לפיה רק אחרי "אירוע בטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים אותו על הסף.

באמצע עדיין עומדות סוגיות מהותיות הנוגעות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והמחלוקות סביב חוקי המהפכה המשפטית, אבל לא רק. נתניהו צפוי להניח על השולחן בקשה לפיה רק אחרי "אירוע בטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים אותו על הסף.

בפני יו"ר ישר ניצבות כעת מספר אפשרויות עם כניסה לימים האחרונים של המנדט: האפשרות הראשונה היא לשחק עם נתניהו את "משחק האחדות". בכך הוא יהיה השחקן הפוליטי הראשון שלקח את נתניהו הכי רחוק שיש בנושא הרוטציה ומהמר עליו, ואולי בסוף לגלות שכל זה היה תרגיל למריחת זמן, כמו שכבר מזהירים אותו חלק משותפיו.

בפני יו"ר ישר ניצבות כעת מספר אפשרויות עם כניסה לימים האחרונים של המנדט: האפשרות הראשונה היא לשחק עם נתניהו את "משחק האחדות". בכך הוא יהיה השחקן הפוליטי הראשון שלקח את נתניהו הכי רחוק שיש בנושא הרוטציה ומהמר עליו, ואולי בסוף לגלות שכל זה היה תרגיל למריחת זמן, כמו שכבר מזהירים אותו חלק משותפיו.

בפני יו"ר ישר ניצבות כעת מספר אפשרויות עם כניסה לימים האחרונים של המנדט: האפשרות הראשונה היא לשחק עם נתניהו את "משחק האחדות". בכך הוא יהיה השחקן הפוליטי הראשון שלקח את נתניהו הכי רחוק שיש בנושא הרוטציה ומהמר עליו, ואולי בסוף לגלות שכל זה היה תרגיל למריחת זמן, כמו שכבר מזהירים אותו חלק משותפיו.