הודעתו הערב (שבת) של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מוכן לוותר על הבכורה לגדי איזנקוט, לפחות זמנית, ולהקים ממשלת אחדות כשהוא שני ברוטציה, הכניסה את המערכת הפוליטית למתח גבוה וחשפה מחלוקות מהותיות בתוך שתי מפלגות: ביחד ויהדות התורה. וכך, בפתחו של שבוע שבו נערך יו"ר ישר להודיע לנשיא המדינה יצחק הרצוג "עלה בידי", טרף נתניהו את הקלפים ועל הדרך פיצל, לפחות חלקית, את המערכת הפוליטית.
בהודעה שפרסם נתניהו לפנות ערב נאמר: "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו הדגיש יו"ר ישר כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה, וטען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר ביום ראשון, עם "פשרות משמעותיות מצידנו".
בעקבות זאת, איזנקוט ניצב בפני דילמה קשה: פירוק הגוש שלו ושותפות עם נתניהו, שלו הוא לא מאמין, או המשך העבודה על ממשלת השינוי במסלול הרגיל.
הבעיות המרכזיות שעלו מיד אחרי הודעת נתניהו נוגעות בראש ובראשונה ליהדות התורה. הערב התגלו הפערים הגדולים במפלגה הליטאית, ונתניהו עדיין עובד במרץ כדי לפצל אותה כך שלא כל אצבעות חברי הכנסת של המפלגה יעמדו לרשות איזנקוט בזמן ההצבעה על ממשלתו. פערים אלו באו לידי ביטוי במסרים שיצאו מתוך יהדות התורה.
ח"כ מאיר פרוש, שמזוהה עם הזרם הימני במפלגה, מסר: "אני מחזק את ראש הממשלה נתניהו על נכונותו לוויתורים כדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו". ומנגד, בכיר ביהדות התורה מתח ביקורת על ראש הממשלה ואמר: "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה".
הליכוד מצידו פרסם הערב הודעה רשמית ובה מסר לחרדים שלפיו במפלגה לא יוותרו על המפלגות החרדיות בממשלת האחדות.
הבעיה השנייה שצצה לאחר הודעת נתניהו נוגעת לכך שבעצם כל חברי הכנסת יתנו את הסכמתם להקמת ממשלת מיעוט שתסתמך ככל הנראה על הימנעות רע"מ או על תמיכה אקטיבית שלה. בצל המגעים עם גוש איזנקוט, הצהיר הערב לראשונה יו"ר רע"מ מנסור עבאס כי "חמאס הוא ארגון טרור".
מי בעד, מי נגד, מי חושד
באשר לאחדות, התייצבו היום מרבית שחקני גוש נתניהו מאחורי ראש הממשלה ותמכו ברעיון, למעט יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר שבינתיים שותק. החשש שלו הוא שבתרחיש כזה מפלגתו לא תהיה חלק מהקואליציה.
בגוש איזנקוט, גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, גם יאיר גולן וגם יאיר לפיד מתנגדים לאפשרות האחדות. יו"ר ביחד נפתלי בנט, בניגוד לשותפו לפיד, תומך במיצוי אופציית ממשלת האחדות ואף הוציא הודעה שהוא מברך על כך שנתניהו אפשר לאיזנקוט לכהן ראשון אבל הוסיף: "כבדהו, חשדהו ושוב חשדהו".
מדובר בפיצול פומבי ראשון מאז הבחירות במפלגת ביחד, ובשתי עמדות מנוגדות שמחזיקים יושב הראש בנט ומספר 2 שלו לפיד, שגם הוציא הודעה חריפה נגד נתניהו מיד אחרי הודעת ראש הממשלה הערב. בהודעת לפיד נאמר בין היתר כי ההודעה של נתניהו היא "עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".
מחר בבוקר יתחיל המאני-טיים. נתניהו ואיזנקוט ייפגשו במלון דן אכדיה בהרצליה, שם איזנקוט מרכיב בשבועות האחרונים את ממשלתו, ויעלו הילוך במגעים לאחדות. בליכוד טענו תחילה שאיזנקוט סינן שיחות מרה"מ, אך בהמשך אישרו כי השניים שוחחו ואישרו את דבר קיום הפגישה. יו"ר ישר לא מתכוון לאפשר לנתניהו מריחת זמן וכבר שיגר מסר ברור: תבוא, ונבחן את רצינותך.
באמצע עדיין עומדות סוגיות מהותיות הנוגעות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והמחלוקות סביב חוקי המהפכה המשפטית, אבל לא רק. נתניהו צפוי להניח על השולחן בקשה לפיה רק אחרי "אירוע בטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים אותו על הסף.
האפשרויות של איזנקוט
בפני יו"ר ישר ניצבות כעת מספר אפשרויות עם כניסה לימים האחרונים של המנדט: האפשרות הראשונה היא לשחק עם נתניהו את "משחק האחדות". בכך הוא יהיה השחקן הפוליטי הראשון שלקח את נתניהו הכי רחוק שיש בנושא הרוטציה ומהמר עליו, ואולי בסוף לגלות שכל זה היה תרגיל למריחת זמן, כמו שכבר מזהירים אותו חלק משותפיו.
אפשרות נוספת היא להמשיך במסלול הקמת ממשלת השינוי, על כל הקשיים שעולים ממנה, וכשלא ברורה גם מידת יציבותה. כך או כך, אם יכריז השבוע איזנקוט "עלה בידי" ייפתח בפניו חלון זמן של שבוע להציג הסכמים קואליציוניים בדרך להרכבת הממשלה. בגוש השינוי יש מי שמפעילים על איזנקוט לחץ כבד ללכת למסלול הזה כבר בתחילת השבוע כדי לצופף את השורות, לאחד בחזרה את הגוש ולהביא לפתרון מהיר יותר מול יהדות התורה.