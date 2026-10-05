איש ימין שאמר לאחרונה כי גם אם חיילי צה"ל ימותו בעימות עם מתנחלים "זה טוב", הודה שנפגש עם הפרופסור למתמטיקה המואשם בתכנון פיגועים נגד מאות ערבים - אבל לא פנה למשטרה. "זו הייתה טעות בשיקול הדעת. באותו זמן התרשמתי שמדובר באדם כבן 70 שמציג תוכנית מופרכת", אמר עו"ד תמיר דורטל.

הוא סיפר ל-ynet כי "האיש הגיע אליי והציג את עצמו כפרופסור בפנסיה המבקש לקדם רעיון תאורטי הזוי ומופרך. מהרגע שבו הבנתי את מהות התוכנית שהוצגה בפניי, התנגדתי לה לחלוטין והבהרתי לו שמדובר ברעיון חמור, פסול ומסוכן. הודעתי לו שהפגישה הסתיימה ודרשתי ממנו לעזוב את המשרד שלי. הבהרתי לו שהרעיון שלו נורא, גם מבחינה מוסרית וגם ביחס למטרות שבהן הוא עצמו טען שהוא מאמין. שאלתי אותו במפורש אם יש ברשותו נשק, והוא השיב בשלילה".

הפרופסור ועו"ד דורטל ( צילום: אוניברסיטת בר אילן, מתוך פודקאסט "על המשמעות" )

"אני מצר על כך שלא פניתי באותו רגע למשטרה", הוסיף דורטל. "זו הייתה טעות בשיקול הדעת. הערכתי שהוא רק מדבר תאורטית ולא בעל מסוכנות אמיתית. עם זאת, הבהרתי לו שאפנה לראש השב"כ ואדווח על הדברים, והתרשמתי שהאזהרה הרתיעה אותו, ושהוא יחדל מהפצת הרעיון. לאחר שהוריתי לו לעזוב, הוא סירב בתחילה לצאת מהמשרד שלי. עד שלבסוף התרצה ועזב את המשרד".

לדברי דורטל, לאחר מעצרו של הפרופסור למתמטיקה - ששמו עדיין אסור בפרסום - "מסרתי למשטרה את כל הידוע לי ושיתפתי פעולה באופן מלא. מעולם לא הייתי שותף לתוכנית, לא תמכתי בה ולא סייעתי לקידומה. להפך, מהרגע שבו הבנתי במה מדובר, דחיתי אותה באופן חד וברור וניסיתי שגם הוא יבין שתוכנית כזאת תגרום לנזק דווקא למטרות בהן הוא מאמין״.

דורטל בפודקאסט שעורר סערה ( צילום: מתוך פודקאסט "על המשמעות" )





דורטל מגיש את הפודקאסט הפוליטי "על המשמעות", המזוהה עם הימין. בחודש שעבר הוא עורר סערה לאחר שאמר בפרק בפודקאסט כי גם אם חיילים ימותו בקרב אלים עם מתנחלים יהודים ביהודה ושומרון - זה "טוב", כלשונו. בקטע שפורסם ברשתות, אומר לו הרב בני לאו כי "אנרכיה היא רעה", ואז עו"ד דורטל שואל אותו "אם העם היהודי הריבוני יחליט לבצע טיהור אתני של יהודים ביהודה ושומרון זה טוב או רע שזה ימנע בכוח ובדם?" - והוא משיב בנחרצות: "זה רע".

בשלב הזה חלק עליו דורטל, ואמר: "אני חושב שזה טוב. גם אם חיילי צה"ל ימותו באירוע הזה - וימותו פי 20 או פי 100 מתנחלים - אבל בסופו של דבר האירוע הזה יימנע וארץ ישראל תישאר בידינו זה טוב". דורטל אירח בפודקאסט שלו בעבר גם אישים בכירים במערכת הפוליטית כמו השר בצלאל סמוטריץ', יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן והשגריר והשר לשעבר גלעד ארדן.