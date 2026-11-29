אחרי לחץ אמריקני כבד, שכלל התבטאויות חריפות מצד ג'ארד קושנר ו איום לפיו מועצת השלום "תזרוק את המפתחות של עזה בחזרה לאו"ם" - הקבינט החליט לאפשר לכוח הייצוב הבינלאומי להיכנס לרצועת עזה. גורם מדיני אמר כי האישור ניתן "לפיילוט ראשון", והוסיף: "לכוח משימה אחת מוגדרת - לפרק את חמאס מנשקו". בהחלטה של הקבינט ניתן אישור להכניס 4,000 חיילים מהכוח הבינלואמי לרצועה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר היה היחיד שהתנגד להחלטה, יתר השרים תמכו.

גלריה הכוח הבינלאומי. נציגים ממצרים, ירדן, האמירויות, בריטניה וארה"ב

לפי הגורם המדיני, "מטרתה של ישראל ברורה ולא השתנתה: פירוק חמאס מנשקו. ישראל מודה לנשיא דונלד טראמפ על פועלו לחיזוק ביטחונה של ישראל וליצירת עתיד חיובי לאזור, ולמועצת השלום על מאמציה החשובים להוצאת החזון אל הפועל. ישראל תמשיך לפעול יחד עם ארצות הברית ומועצת השלום בכל הקשור לעזה".

אותו גורם הדגיש כי "לא יחל כל שיקום בעזה לפני שחמאס יפורק מנשקו והרצועה כולה תפורז". בישראל אמרו כי "אמרו כי "חמאס מפר את ההסכמים. הוא המכשול היחיד להתקדמות בעזה, וממשיך לנצל את מצוקת האוכלוסייה כדי לבסס את שלטונו. במקביל, ישראל פועלת למתן מענה לצרכי האוכלוסייה האזרחית, לרבות סניטציה והיערכות לחורף".

כאמור, בן גביר היה השר היחיד שהתנגד בקבינט להכנסת ה-ISF לעזה. הין היתר הוא אמר בקבינט: "אני מאוד מעריך את ראש הממשלה. הגענו להישגים ענקים בעזה אבל אני חושב שזאת טעות להכניס כוחות זרים לעזה לפני שחמאס מפרז את הנשק שלו ומפרז את עצמו ומפרזים את הרצועה. ולפני שעושים איזשהוא צעד של כניסת כוחות לעזה, צריך קודם כל לפרק את חמאס".

כינוס מועצת השלום בוושינגטון ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

נזכיר כי כפי שנחשף לראשונה ב-ynet הכוח הרב-לאומי צפוי לפעול בעזה, באופן שפועל כוח דומה בלבנון. אולם כפי שציין גורם מדיני, בלבנון הפיילוט קרס וחיזבאללה לא פורק מנשקו ולכן החשש הוא שכך גם יקרה בעזה.

"ישראל היא בת ברית שלנו והיחסים חזקים מתמיד"

בתוך כך, גורם בכיר ב מועצת השלום שאנשיה צפויים להיפגש מחר דונלד טראמפ, כדי לדון בקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב, ניסה הערב להרגיע את הרוחות. אחרי ימים ארוכים בהם הושמעה ביקורת חריפה ונטען כי ישראל בדרך להיות "מדינה מוקצית" , הבכיר הדגיש כי אין מחלוקת או קרע בין ארה"ב לישראל ואמר: "ישראל היא בת ברית שלנו והיחסים חזקים מתמיד, אבל יש דברים שצריכים להיעשות כדי שנוכל להתקדם".

לטענתו, הצעדים הנדרשים כעת הם חתימה על הסכם SOFA, שיאפשר את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לעזה; יציאתם של 4,000 שוטרים פלסטינים להכשרה במצרים, לקראת השתתפותם בכוח השיטור האזרחי ברצועה; הכנסת סיוע הומניטרי נוסף לעזה; ובהמשך, כניסת הוועדה הטכנוקרטית לרצועה, לאחר פריסת כוח הייצוב.

הגורם במועצת השלום גם הבהיר כי חשוב שהציבור בישראל יבין כי ארה"ב דורשת את הצעדים שסוכמו בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא דרישות חדשות. "זאת המורשת של הנשיא טראמפ שהוא יו"ר מועצת השלום. הוא מאמין בצוות שבנינו סביב המועצה עם הוועדה הטכנוקרטית. יש את ההתחייבות של חמאס שאנו צריכים להעמיד במבחן. התוכנית לא בנויה על אמון אלא על וידוא ויישום".

הוא הוסיף כי "טראמפ ידיד גדול של ישראל – הוא סיפק את הסחורה שאף אחד לא סיפק. כל החטופים בישראל. הנשיא רוצה לראות ההערכה כנה מה הושג ומה המכשולים כי אכפת לו מהביטחון והאינטרסים של מדינת ישראל. אם יש אג'נדות פוליטיות מול סיכומים שמהוות מכשול – הוא רוצה להבין את זה".

"מאמינים שזה יספק ביטחון לישראל"

הגורם הבכיר במועצת השלום "נתנו לישראל הרבה זמן ומרחב – בגלל התהליך הפוליטי הפנימי. רוצים לעשות את הדבר הנכון וליישם את 20 הנקודות – להביא לפירוז ודה רדיקליזציה של עזה. מאמינים שזה יספק ביטחון לישראל – וגם שלום ושגשוג לתושבי עזה שלא יהיו תחת שליטת חמאס. הנשיא מקדיש מחר זמן לקבל דיווח מקושנר, מלאדנוב ובלייר כדי להבין את המצב. זה מראה המחויבויות והשאיפה שלו לראות את פירוז חמאס – בדרך הקלה של 20 הנקודות או בדרך הקשה. הוא רוצה לראות הסכמים מתורגמים למעשים".

עוד אמרו הבכירים: "היו לנו שיחות מועילות עם נתניהו – הדברים שביקשנו מיידית זה החתימה על סופה, אימון הכוחות ומכניזם ראוי ופרוטוקול לאספקת סיוע הומניטרי. אלה דברים שנתניהו התחייב אליהם בעבר. אין רעיונות חדשים. זה המשחק היחיד בעיר והגיע הזמן להתקדם. אם הם לא רוצים להתקדם שיגידו את זה לטראמפ במישרין. נתניהו אמר לטראמפ שהוא רוצה להתקדם ולראות בהצלחת התוכנית. אם זה לא יצליח נצטרך לחזור לשולחן השרטוטים ולראות מה לעשות".