מלחמת התביעות בין משפחת נווה למיליארדר אלכס סקלר ממשיכה, הפעם הוגשה תביעה נגד עורך הדין של סקלר עו"ד יעקב בורובסקי. החוקר הפרטי צביקה נווה הגיש היום לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע, באמצעות עו"ד גיא נוף, בטענה כי בורובסקי פרסם נגדו במהלך ריאיון שורה של האשמות חמורות וחסרות בסיס, ובהן טענות לסחיטה, שוחד, מסירת מידע כוזב למשטרה, מעורבות בהשלכת רימון רסס וביצוע "מעשי עוקץ".
התביעה מתייחסת לריאיון ששודר בפברואר בערוץ 13, בתוכנית בהנחיית רביב דרוקר. לפי כתב התביעה, בורובסקי, המייצג את איש העסקים אלכס סקלר המסוכסך עם נווה, אמר בין היתר כי נווה "מבקש לסחוט מאות מיליוני דולרים" וכי "שתל מידע כוזב למשטרת ישראל".
נווה טען כי במהלך הריאיון קשר אותו בורובסקי גם להשלכת רימון רסס לעבר ביתו של סקלר. כאשר דרוקר העיר: "בוא לא נייחס גם את זה לצביקה נווה בהיעדר הוכחות", השיב בורובסקי: "ועוד איך שכן. ועוד איך שכן". בהמשך, כאשר נשאל מדוע הרשויות לכאורה מחפות על נווה, השיב בורובסקי כי "התלונה של אלכס סקלר" היא שנווה "שיחד אנשים". דרוקר העיר בשלב זה: "אני חושב שהגענו לגבול של הדיבה שמותר לתוכנית בפעם אחת".
בתביעה נטען כי הדברים נאמרו למרות שבמהלך השידור צוין כי המשטרה חקרה את הטענות ולא מצאה ראיות. נווה מצרף גם תגובת משטרה שלפיה "בתום החקירה ומשלא עלה חשד לביצוע עבירות פליליות, תיקי החקירה נסגרו". לטענתו, הדבר מוכיח כי ההאשמות נגדו היו שקריות.
נווה דורש פיצוי של 171,240 שקל בגין כל אחד מחמישה פרסומים שלטענתו מהווים לשון הרע, ובסך הכול 856,200 שקלים, וכן צו שיורה לבורובסקי לפרסם תיקון והכחשה פומבית באותו אמצעי תקשורת. טרם הוגש כתב הגנה, והטענות עדיין לא התבררו בבית המשפט.
עו"ד יעקב בורובסקי מסר בתגובה כי "יש פרוצדורה להמציא כתב תביעה בחוק, מכשילים גם אותך לפרסם משהו בניגוד לדין. מי שרץ למסור לתקשורת מסמכים לפני שאושרו על ידי רשם בית המשפט, לא באמת מתכוון להגיש תביעה אלא לפרסם לשון הרע באמצעות כלי התקשורת".
גירושים, שלטים ותביעות
שורשי הסכסוך בין החוקר הפרטי צביקה נווה, בעלי חברת המודיעין העסקי CGI ואחיו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה, לבין איש העסקים הישראלי-אוסטרלי אלכס סקלר, נעוצים במאבק גירושים על הון עתק. בשנת 2023 התגרש סקלר מרעייתו ויולטה, ובהמשך התפתח ביניהם סכסוך רכושי המתנהל בערכאות משפטיות בישראל ובאוסטרליה. בספטמבר 2023 פנתה ויולטה למשרד החקירות של נווה, ובהמשך התפתחה בין השניים מערכת יחסים זוגית והם נישאו.
הסכסוך החריף בתחילת 2026, כאשר סקלר מימן קמפיין שלטי חוצות נרחב בנתיבי איילון ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ, שבו הופיעה תמונתו של נווה לצד הכיתוב "צביקה נווה, את מי אתה סוחט היום?". סקלר אישר כי הוא עומד מאחורי הקמפיין וטען כי מטרתו לחשוף את התנהלותו של נווה. האחרון טען כי מדובר במסע הכפשה שקרי שנועד להרתיע אותו מלתמוך באשתו במאבקה הרכושי נגד גרושה.
בתגובה הגיש נווה תביעת לשון הרע בסך 10 מיליון שקל נגד סקלר וגורמים נוספים המעורבים בקמפיין, ובהמשך הגיש תביעות נוספות. המאבק גלש גם לחקירות משטרה הדדיות: סקלר נחקר בעקבות תלונות מצד נווה ורעייתו, לרבות חשדות למעקב אחריהם, והכחיש את הטענות. כך הפך סכסוך הגירושים והרכוש למאבק משפטי, משטרתי ותקשורתי רחב היקף, שבו כל אחד מהצדדים מאשים את האחר בשימוש באמצעים פסולים.