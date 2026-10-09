נווה טען כי במהלך הריאיון קשר אותו בורובסקי גם להשלכת רימון רסס לעבר ביתו של סקלר. כאשר דרוקר העיר: "בוא לא נייחס גם את זה לצביקה נווה בהיעדר הוכחות", השיב בורובסקי: "ועוד איך שכן. ועוד איך שכן". בהמשך, כאשר נשאל מדוע הרשויות לכאורה מחפות על נווה, השיב בורובסקי כי "התלונה של אלכס סקלר" היא שנווה "שיחד אנשים". דרוקר העיר בשלב זה: "אני חושב שהגענו לגבול של הדיבה שמותר לתוכנית בפעם אחת".