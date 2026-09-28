איראן דחתה אחר הצהריים (יום ב') את הרעיון שלפיו היא עומדת מאחורי מתקפת הטרור שסוכלה על פי החשד נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, ששימש את חיל האוויר האמריקני לתקיפות בשטחה במהלך המלחמה. בהודעה שפרסמה השגרירות האיראנית בלונדון נכתב כי הרפובליקה האיסלאמית "דוחה לחלוטין ומגנה בתוקף את הספקולציות הזדוניות והלא מבוססות" בנוגע למעצרים ליד הבסיס, וכי ספקולציות כאלה רק ישמשו ל"תדלוק האיראנופוביה בבריטניה".
משטרת בריטניה, נזכיר, הכריזה אתמול בבוקר על "אירוע גדול" בכפר וולפורד הסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, בסיס שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו מטוסי קרב למשימות הפצצה באיראן, ובשעות שלאחר מכן נחשף כי היא עצרה שם חמישה גברים בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים עמוסים בחומרי נפץ, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים.
בדיעבד מתברר כי החשודים נעצרו במרחק של כ-320 מטרים בלבד מהבסיס, והתקשורת בבריטניה מדווחת שכוחות הביטחון בודקים את האפשרות שאיראן היא ששלחה אותם לבצע את הפיגוע, אחרי שביולי השנה כבר איימה לתקוף בסיסים כמו פיירפורד אם מטוסים אמריקניים ימשיכו להמריא מהם להפציץ בשטחה. במהלך המלחמה האחרונה אמנם מנעה תחילה בריטניה מארה"ב להשתמש בבסיסים בריטיים לביצוע תקיפות באיראן, אך בהמשך התיר ראש הממשלה דאז קיר סטרמר לאמריקנים לצאת משם לתקיפות "מוגבלות" ברפובליקה האיסלאמית, כאלה שיועדו נגד אתרי טילים, במיוחד אתרים שמהם יוצאות מתקפות איראניות נגד כלי שיט במצר הורמוז.
היום הכריזה המשטרה כי כל חמשת העצורים הם אזרחים בריטים, וכולם תושבי לונדון בני 23 עד 25. היחידה ללוחמה בטרור מסרה כי היא עדיין בודקת מה היו מניעיהם, וכי המעצרים הובילו לכמה כיווני חקירה חדשים.
החקלאית חזרה ממסיבה ונתקלה בגברים "מזרח תיכוניים" בכובעי גרב
בינתיים בעולם גוברות בשעות האחרונות התהיות סביב השאלה מה היה ידוע למודיעין הבריטי והאמריקני בנוגע למתקפת הטרור שסוכלה, ועד כמה היו המחבלים קרובים להוציאה לפועל. אמש, שעות אחרי שהתפרסם דבר מעצרם של החשודים באנגליה, אמר נשיא ארה"ב טראמפ לכתבים כי המעצר היה "פנטסטי", והוסיף שארה"ב ובריטניה שיתפו פעולה לצורך לכידתם ושיתוף הפעולה הזה "עבד מצוין". הוא טען כי החשודים היו תחת מעקב אמריקני-בריטי במשך זמן רב, והוסיף כי הם התכוונו "לגרום נזק גדול למבצר שלנו" – כשככל הנראה כוונתו לבסיס פיירפורד.
דבריו של טראמפ נשמעו ככאלה הסותרים עדויות שהגיעו קודם לכן מבריטניה, ושלפיהן תושבים מקומיים הם שחשדו במתרחש והזעיקו את כוחות החירום, ובהמשך דיווחו כלי תקשורת בריטיים במפורש שלמשטרה המקומית לא היה ידע מוקדם על המזימה, ושהיא פעלה שלא על סמך מודיעין שקיבלה מראש – אלא בהתבסס על התרעה שהעבירו אזרחים פשוטים בזמן אמת.
לכל אלה הצטרפה הבוקר עדותה של חקלאית תושבת הכפר וולפורד הצמוד לבסיס, שסיפרה כי היא זו שהתקשרה בשעת לילה מאוחרת למוקד החירום 999 ודיווחה על התנהלותם החשודה של חמשת הגברים שנעצרו בסופו של דבר. לפי הדיווחים, בסביבות השעה 00:45 בלילה הייתה החקלאית בנסיעה בדרך חזרה לביתה ממסיבה שבה השתתפה, ואז הבחינה בשלושת כלי הרכב המסחריים חוסמים דרך כפרית שקטה המקיפה את הבסיס. היא תמהה על כך, ביצעה פניית פרסה עם רכבה, ואז הבחינה בגברים בעלי חזות מזרח-תיכונית בכובעי גרב וקפוצ'ונים מתפזרים לעבר העצים ולרוחב השדות לכיוון הבסיס.
החקלאית בעלת התושייה, שכבר מכונה בבריטניה "גיבורה", התקשרה למשטרה, ואז שלחה בקבוצת הווטסאפ של הכפר הודעה שבה הזהירה את התושבים וקראה להם לנעול את דלתותיהם. המשטרה הגיעה לזירה בתוך 15 דקות, וכ-10 דקות לאחר מכן עצרה את חמשת הגברים.
האישה, שמחשש לביטחונה ביקשה בשיחות עם התקשורת הבריטית להישאר בעילום שם, סבורה כי המפגש המקרי הבהיל את החוליה. "הם בטח ראו את אורות הרכב החזקים", אמרה. "סביר להניח שהם חשבו שאנחנו המשטרה ונכנסו לפאניקה. נראה שבעצם המעשה הזה פשוט שיבשתי את כל מה שהם תכננו". היא סיפרה כי כלי הרכב המסחריים נראו חשודים משום שמספר טלפון וכיתוב שהופיעו עליהם נראו מזויפים. לפי דיווחים, מספר הטלפון שנרשם על אחת המסחריות היה בעל קידומת של אזור שפילד, אבל חסרה בו ספרה אחת. בחברת Fuel2U, חברה לאספקת דלק מבקונספילד ששמה התנוסס על כלי הרכב, מסרו כי למסחריות אין שום קשר לחברה שלהם.
המשטרה נרדמה בשמירה? "לגברת יש תמונה חלקית"
"כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אם הם היו מנסים למנוע ממני לנסוע משם, היה לי מזל גדול", סיפרה החקלאית לעיתון "דיילי טלגרף". "זה די מדהים לקלוט שעמדת פנים אל פנים מול מחבלים פוטנציאליים ואולי סיכלת מזימת טרור. היה ברור שהם בדיוק הגיעו לשם. תודה לאל שהבחַנו בהם. פשוט חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'. ראיתי קבוצה של צעירים בעלי חזות מזרח-תיכונית בורחים בין העצים. לחלקם היו מסכות או כובעי גרב, וכולם התפזרו מולנו כשנסענו בחזרה על פניהם. חלקם רצו לשדות, וחלקם פנו בריצה לכיוון בסיס חיל האוויר. הבנו שמדובר במשהו רציני מאוד. ידענו שבסיס חיל האוויר עמד בפני איום ממשי של פיגוע טרור עוד לפני אמש. לכן, ברגע שראיתי אותם, דאגתי. אי אפשר לראות אנשים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי לפנות בוקר באזור כפרי ליד בסיס חיל אוויר מאובטח ולא לחשוש". בדבריה הוסיפה החקלאית כי נראה שהמשטרה "נרדמה בשמירה".
ואולם אף שמדבריהם של החקלאית ושל אזרחים אחרים משתמע כי הם אלה שמנעו את הפיגוע, ואף שהרשויות בבריטניה אמרו כי המעצרים לא היו מתוכננים מראש, בצהריים נשמע שר ההגנה של בריטניה ווס סטריטינג כמי שרומז להפך מכך, וכמי שדבריו מחזקים במידת מה את דברי טראמפ אתמול שלפיהם החשודים היו תחת מעקב. בעקבות טענתה של החקלאית שהרשויות "נרדמו בשמירה" סטריטינג אמנם שיבח את חשיבתה המהירה ואת האזרחות הטובה שגילתה, אך עמד על כך שיש בידיה רק "תמונה חלקית" של האירועים – וסירב לחשוף פרטים נוספים: "היא עשתה בדיוק מה שהיינו מקווים שמישהו במצב יוצא דופן כזה יעשה, ואני באמת אסיר תודה לה. אני חושב שהיא פעלה, כפי שהיא עצמה העידה, במהירות ובשיקול דעת, והיא עשתה את הדבר הנכון. עם כל הכבוד, יש בידיה רק תמונה חלקית, ולא אהיה מוכן לומר מעבר לזה כעת".
בעקבות הדברים האלה תקפה החקלאית את השר סטריטינג, וסיפרה שהמשטרה טרם שוחחה איתה עד לרגע זה: "אני יודעת שנאמר היום על-ידי חלק מהדרגים הגבוהים שלא הייתה בידיי התמונה המלאה, אבל התמונה שהייתה לי היא שלושה כלי רכב חריגים ביותר שחנו באמצע הכפר שלנו וקבוצה של גברים לא מזוהים שמתרוצצים מסביב. אז זו התמונה שלי, ואני לא יודעת אם זו התמונה המלאה או לא". היא הוסיפה: "אני לא יודעת מאיפה הוא יודע איזו תמונה יש לי, מעולם לא פגשתי אותו. פשוט אף אחד בשום תפקיד רשמי לא יצר קשר איתי או עם מישהו אחר בכפר, שום מעקב או המשך טיפול בכלל, אפילו עכשיו, מצד המשטרה שהיה לה את המספר שלי כשדיווחתי למוקד 999, אז זה פשוט תמוה מאוד". יצוין כי החקלאית טענה שמלבד חמשת הגברים שנעצרו היא ראתה גברים נוספים בורחים בשדות אחרי שנתקלה בהם, וגם עובדה זו מעוררת לטענתה תמיהה.