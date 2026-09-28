האישה, שמחשש לביטחונה ביקשה בשיחות עם התקשורת הבריטית להישאר בעילום שם, סבורה כי המפגש המקרי הבהיל את החוליה. "הם בטח ראו את אורות הרכב החזקים", אמרה. "סביר להניח שהם חשבו שאנחנו המשטרה ונכנסו לפאניקה. נראה שבעצם המעשה הזה פשוט שיבשתי את כל מה שהם תכננו". היא סיפרה כי כלי הרכב המסחריים נראו חשודים משום שמספר טלפון וכיתוב שהופיעו עליהם נראו מזויפים. לפי דיווחים, מספר הטלפון שנרשם על אחת המסחריות היה בעל קידומת של אזור שפילד, אבל חסרה בו ספרה אחת. בחברת Fuel2U, חברה לאספקת דלק מבקונספילד ששמה התנוסס על כלי הרכב, מסרו כי למסחריות אין שום קשר לחברה שלהם.

האישה, שמחשש לביטחונה ביקשה בשיחות עם התקשורת הבריטית להישאר בעילום שם, סבורה כי המפגש המקרי הבהיל את החוליה. "הם בטח ראו את אורות הרכב החזקים", אמרה. "סביר להניח שהם חשבו שאנחנו המשטרה ונכנסו לפאניקה. נראה שבעצם המעשה הזה פשוט שיבשתי את כל מה שהם תכננו". היא סיפרה כי כלי הרכב המסחריים נראו חשודים משום שמספר טלפון וכיתוב שהופיעו עליהם נראו מזויפים. לפי דיווחים, מספר הטלפון שנרשם על אחת המסחריות היה בעל קידומת של אזור שפילד, אבל חסרה בו ספרה אחת. בחברת Fuel2U, חברה לאספקת דלק מבקונספילד ששמה התנוסס על כלי הרכב, מסרו כי למסחריות אין שום קשר לחברה שלהם.

האישה, שמחשש לביטחונה ביקשה בשיחות עם התקשורת הבריטית להישאר בעילום שם, סבורה כי המפגש המקרי הבהיל את החוליה. "הם בטח ראו את אורות הרכב החזקים", אמרה. "סביר להניח שהם חשבו שאנחנו המשטרה ונכנסו לפאניקה. נראה שבעצם המעשה הזה פשוט שיבשתי את כל מה שהם תכננו". היא סיפרה כי כלי הרכב המסחריים נראו חשודים משום שמספר טלפון וכיתוב שהופיעו עליהם נראו מזויפים. לפי דיווחים, מספר הטלפון שנרשם על אחת המסחריות היה בעל קידומת של אזור שפילד, אבל חסרה בו ספרה אחת. בחברת Fuel2U, חברה לאספקת דלק מבקונספילד ששמה התנוסס על כלי הרכב, מסרו כי למסחריות אין שום קשר לחברה שלהם.

"כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אם הם היו מנסים למנוע ממני לנסוע משם, היה לי מזל גדול", סיפרה החקלאית לעיתון "דיילי טלגרף". "זה די מדהים לקלוט שעמדת פנים אל פנים מול מחבלים פוטנציאליים ואולי סיכלת מזימת טרור. היה ברור שהם בדיוק הגיעו לשם. תודה לאל שהבחַנו בהם. פשוט חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'. ראיתי קבוצה של צעירים בעלי חזות מזרח-תיכונית בורחים בין העצים. לחלקם היו מסכות או כובעי גרב, וכולם התפזרו מולנו כשנסענו בחזרה על פניהם. חלקם רצו לשדות, וחלקם פנו בריצה לכיוון בסיס חיל האוויר. הבנו שמדובר במשהו רציני מאוד. ידענו שבסיס חיל האוויר עמד בפני איום ממשי של פיגוע טרור עוד לפני אמש. לכן, ברגע שראיתי אותם, דאגתי. אי אפשר לראות אנשים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי לפנות בוקר באזור כפרי ליד בסיס חיל אוויר מאובטח ולא לחשוש". בדבריה הוסיפה החקלאית כי נראה שהמשטרה "נרדמה בשמירה".

"כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אם הם היו מנסים למנוע ממני לנסוע משם, היה לי מזל גדול", סיפרה החקלאית לעיתון "דיילי טלגרף". "זה די מדהים לקלוט שעמדת פנים אל פנים מול מחבלים פוטנציאליים ואולי סיכלת מזימת טרור. היה ברור שהם בדיוק הגיעו לשם. תודה לאל שהבחַנו בהם. פשוט חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'. ראיתי קבוצה של צעירים בעלי חזות מזרח-תיכונית בורחים בין העצים. לחלקם היו מסכות או כובעי גרב, וכולם התפזרו מולנו כשנסענו בחזרה על פניהם. חלקם רצו לשדות, וחלקם פנו בריצה לכיוון בסיס חיל האוויר. הבנו שמדובר במשהו רציני מאוד. ידענו שבסיס חיל האוויר עמד בפני איום ממשי של פיגוע טרור עוד לפני אמש. לכן, ברגע שראיתי אותם, דאגתי. אי אפשר לראות אנשים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי לפנות בוקר באזור כפרי ליד בסיס חיל אוויר מאובטח ולא לחשוש". בדבריה הוסיפה החקלאית כי נראה שהמשטרה "נרדמה בשמירה".

"כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אם הם היו מנסים למנוע ממני לנסוע משם, היה לי מזל גדול", סיפרה החקלאית לעיתון "דיילי טלגרף". "זה די מדהים לקלוט שעמדת פנים אל פנים מול מחבלים פוטנציאליים ואולי סיכלת מזימת טרור. היה ברור שהם בדיוק הגיעו לשם. תודה לאל שהבחַנו בהם. פשוט חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'. ראיתי קבוצה של צעירים בעלי חזות מזרח-תיכונית בורחים בין העצים. לחלקם היו מסכות או כובעי גרב, וכולם התפזרו מולנו כשנסענו בחזרה על פניהם. חלקם רצו לשדות, וחלקם פנו בריצה לכיוון בסיס חיל האוויר. הבנו שמדובר במשהו רציני מאוד. ידענו שבסיס חיל האוויר עמד בפני איום ממשי של פיגוע טרור עוד לפני אמש. לכן, ברגע שראיתי אותם, דאגתי. אי אפשר לראות אנשים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי לפנות בוקר באזור כפרי ליד בסיס חיל אוויר מאובטח ולא לחשוש". בדבריה הוסיפה החקלאית כי נראה שהמשטרה "נרדמה בשמירה".

ואולם אף שמדבריהם של החקלאית ושל אזרחים אחרים משתמע כי הם אלה שמנעו את הפיגוע, ואף שהרשויות בבריטניה אמרו כי המעצרים לא היו מתוכננים מראש, בצהריים נשמע שר ההגנה של בריטניה ווס סטריטינג כמי שרומז להפך מכך, וכמי שדבריו מחזקים במידת מה את דברי טראמפ אתמול שלפיהם החשודים היו תחת מעקב. בעקבות טענתה של החקלאית שהרשויות "נרדמו בשמירה" סטריטינג אמנם שיבח את חשיבתה המהירה ואת האזרחות הטובה שגילתה, אך עמד על כך שיש בידיה רק "תמונה חלקית" של האירועים – וסירב לחשוף פרטים נוספים: "היא עשתה בדיוק מה שהיינו מקווים שמישהו במצב יוצא דופן כזה יעשה, ואני באמת אסיר תודה לה. אני חושב שהיא פעלה, כפי שהיא עצמה העידה, במהירות ובשיקול דעת, והיא עשתה את הדבר הנכון. עם כל הכבוד, יש בידיה רק תמונה חלקית, ולא אהיה מוכן לומר מעבר לזה כעת".

ואולם אף שמדבריהם של החקלאית ושל אזרחים אחרים משתמע כי הם אלה שמנעו את הפיגוע, ואף שהרשויות בבריטניה אמרו כי המעצרים לא היו מתוכננים מראש, בצהריים נשמע שר ההגנה של בריטניה ווס סטריטינג כמי שרומז להפך מכך, וכמי שדבריו מחזקים במידת מה את דברי טראמפ אתמול שלפיהם החשודים היו תחת מעקב. בעקבות טענתה של החקלאית שהרשויות "נרדמו בשמירה" סטריטינג אמנם שיבח את חשיבתה המהירה ואת האזרחות הטובה שגילתה, אך עמד על כך שיש בידיה רק "תמונה חלקית" של האירועים – וסירב לחשוף פרטים נוספים: "היא עשתה בדיוק מה שהיינו מקווים שמישהו במצב יוצא דופן כזה יעשה, ואני באמת אסיר תודה לה. אני חושב שהיא פעלה, כפי שהיא עצמה העידה, במהירות ובשיקול דעת, והיא עשתה את הדבר הנכון. עם כל הכבוד, יש בידיה רק תמונה חלקית, ולא אהיה מוכן לומר מעבר לזה כעת".

ואולם אף שמדבריהם של החקלאית ושל אזרחים אחרים משתמע כי הם אלה שמנעו את הפיגוע, ואף שהרשויות בבריטניה אמרו כי המעצרים לא היו מתוכננים מראש, בצהריים נשמע שר ההגנה של בריטניה ווס סטריטינג כמי שרומז להפך מכך, וכמי שדבריו מחזקים במידת מה את דברי טראמפ אתמול שלפיהם החשודים היו תחת מעקב. בעקבות טענתה של החקלאית שהרשויות "נרדמו בשמירה" סטריטינג אמנם שיבח את חשיבתה המהירה ואת האזרחות הטובה שגילתה, אך עמד על כך שיש בידיה רק "תמונה חלקית" של האירועים – וסירב לחשוף פרטים נוספים: "היא עשתה בדיוק מה שהיינו מקווים שמישהו במצב יוצא דופן כזה יעשה, ואני באמת אסיר תודה לה. אני חושב שהיא פעלה, כפי שהיא עצמה העידה, במהירות ובשיקול דעת, והיא עשתה את הדבר הנכון. עם כל הכבוד, יש בידיה רק תמונה חלקית, ולא אהיה מוכן לומר מעבר לזה כעת".