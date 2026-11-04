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להתבטאויות של זיני

בלילה ולתוצאות הבחירות באמריקה בבוקר יש תוצאה לא צפויה אחת: זה מחסל כל אפשרות לממשלת אחדות בראשות נתניהו". כך אמר הבוקר (רביעי) ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אחרי

התבוסה המשפילה