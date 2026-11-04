"להתבטאויות של זיני בלילה ולתוצאות הבחירות באמריקה בבוקר יש תוצאה לא צפויה אחת: זה מחסל כל אפשרות לממשלת אחדות בראשות נתניהו". כך אמר הבוקר (רביעי) ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אחרי התבוסה המשפילה שספגו הרפובליקנים בבחירות האמצע בארה"ב. דבריו נאמרו יום אחרי פגישת ראשי גוש השינוי שבה החליטו לקחת את המנדט ולנסות להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט, וייתכן שהם מרמזים שלפחות אצל חלקים בגוש השינוי אופציית האחדות עוד על הפרק.
"ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהוא (נתניהו, מ"א) יישאר ראש הממשלה. זה מסכן את הביטחון, זה מסכן את הדמוקרטיה, זה ירסק אותנו בעולם", כתב לפיד בחשבונו ברשת X.
גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לתוצאות בארה"ב, וטען כי הן "חושפות עד כמה נתניהו רעיל גם אצל הדמוקרטים וגם אצל הרפובליקנים". הוא אמר כי הוא מתריע ש"המשך כהונתם של נתניהו ובן גביר עלול להוביל את ישראל למסלול של סנקציות בינלאומיות, בידוד בינלאומי ולהתנגשות עם ארה"ב, ידידתנו ובעלת בריתנו החשובה ביותר".
לדבריו, "ישראל זקוקה לממשלה שתשקם את מעמדה בעולם, תקדם הסדרים מדיניים-אסטרטגיים ארוכי טווח, ותבטיח את ביטחונה. זו הבחירה שעומדת בפנינו: ישראל של נתניהו - 'סופר ספרטה', מוחרמת, נחשלת ומבודדת, או ישראל חזקה, מתקדמת, חופשית ובטוחה. נתניהו הפסיד בבחירות. הוא מסוכן לישראל. אין לנו זמן לבזבז. חייבים להקים ממשלת שינוי עכשיו".
"גל כחול" אדיר שטף הלילה את הקונגרס האמריקני, והדמוקרטים זכו לרוב בסנאט ובבית הנבחרים - מה שיגביל דרמטית את מרחב התמרון של הנשיא דונלד טראמפ בשנתיים שנותרו לכהונתו. הדמוקרטים בדרך לרוב ענק בבית הנבחרים, ורשמו שורה של ניצחונות היסטוריים בקרבות הסנאט. בין היתר המועמד עבדול אל-סייד האנטי-ישראלי ניצח במישיגן ויהיה המוסלמי הראשון אי-פעם בסנאט.
הדמוקרטים הבטיחו לנצל את השליטה שלהם בקונגרס לסיכול המלחמה של טראמפ באיראן, מלחמה שהנשיא הבהיר כי החלטה אפשרית על חידושה תיעשה רק אחרי הבחירות. הקונגרס החדש יושבע ב-3 בינואר, וספק אם גם אז הדמוקרטים יוכלו לממש את הבטחתם, מפני שלנשיא יד רחבה מאוד בכל הנוגע להתוויית מדיניות החוץ והביטחון.
"התבטאויות זיני"
אתמול נחשפה ב-ynet כוונת ראש השב"כ דוד זיני לסווג מראש את חקירת הבחירות כ"עבירות ביטחון". בהמשך דווח ב-i24NEWS על רצונו של זיני לזמן לחקירה באזהרה ללא ראיות את יו"ר רע"מ מנסור עבאס, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, יו"ר תע"ל אחמד טיבי וחבר כנסת בכיר נוסף ממפלגה ערבית, כחלק מחקירת החשדות למימון זר למבצעי תודעה בבחירות.
אחרי הדיווחים, פרסמה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודעה חריפה שלפיה "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועמ"שית מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת".
בהרב-מיארה הוסיפה כי "ככל שיש בידי השב"כ או כל גורם אחר ראיה המצדיקה חקירה, הוא מוזמן להציג אותה. כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי. בנוסף לכך, שב"כ אינו מעביר מזה יומיים את חומרי החקירה שנאספו לצוות החקירה המיוחד שהוקם על פי המלצת השופט סולברג, בשיתוף המשטרה ובליווי הפרקליטות, ובכך מעוכב למעשה הטיפול בנושא. מערכת אכיפת החוק פועלת במהירות ובאופן מקצועי על מנת להגיע לחקר האמת על סמך החומר שיש בידה, והחלטות החקירה יתקבלו לפיו".