נדיה, אמה של יאנה זיקובה שנרצחה שלשום (שישי) בדירתה בקריית חיים בידי הפרוד שלה פבלו פלקוש, תגיע לישראל מאוקראינה יחד עם בעלה ביום רביעי. כעת היא מדברת לראשונה ומספרת על השיחה עם נכדה בן ה-6 , שהיה עד לרצח: "דיברתי היום עם הילד. הוא שאל אותי שמונה פעמים: למה אבא הרג את אמא?". הילד, תלמיד כיתה א' בעל צרכים מיוחדים, נמצא בטיפול שירותי הרווחה בעיריית חיפה.

גלריה יאנה זיקובה, ובנה בן ה-6 שהועבר לידי הרשויות. "למה אבא רצח את אמא?" ( צילום: איתן גליקמן )

גם אלכסנדר, אביו של החשוד, נעצר בחשד למעורבות ברצח . מפרטים חדשים עולה כי לאחר האירוע ירד אביו של החשוד לדירת השכן בקומה שמתחת, דפק בדלתו וביקש ממנו להזמין משטרה. השכן עלה לדירה ומצא את יאנה בסלון, מחוסרת הכרה ועם פצעי דקירה בבטנה. בנה ישב לצדה, מירר בבכי וזעק "אמא, אמא". השכן הזעיק את המשטרה, והילד סיפר לשוטרים שהגיעו למקום כי אביו דקר את אמו. הפרוד ואביו מכחישים את מעורבותם, ומעצרם הוארך עד יום רביעי.

אמה של הקורבן מספרת בכאב: "אני לא מפסיקה לבכות. זו הבת היחידה שלי, אני לא תופסת מה קרה". לדבריה, בתה ופלקוש התגרשו לפני שנתיים.

היא מוסיפה כי נתיחת הגופה מתבצעת היום, בעוד שהיא ממתינה לתשובות ומתכננת להביא את יאנה לקבורה באוקראינה. לדבריה, אין לה מקום לשהות בו כשתגיע לישראל להתאבל על בתה. "זה אסון כבד, לא נתפס. הבת היחידה שלי נרצחה. הוא היה מוזר מאוד מאוד. הם היו ביחד בשישי בבוקר, יצאו לבלות וחזרו. בערב קרה האסון. למה? למה הוא רצח לי את הבת שלי?".

"השיחה עם הנכד שלי קשה לי, הוא שואל אותי 'למה הוא עשה את זה לאמא?'. הבטחתי לו שבימים הקרובים אגיע אליו, אקח אותו איתי ואקבור את בתי באוקראינה", היא משתפת. "לא מצליחה לעכל את האסון שפקד אותנו".

החשוד ברצח. "הוא היה מוזר מאוד"

מעצרו של פלקוש הוארך אתמול כאמור בבית משפט השלום בחיפה בחמישה ימים - והוא יעבור לבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל שבטירת כרמל, לבדיקה והסתכלות פסיכיאטרית - לנוכח מצבו הנפשי ועברו הפסיכיאטרי.

ככל הידוע, יאנה התגוררה לבדה בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, בני הזוג היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת". "היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

מהעדויות בבניין שבו התבצע הרצח המזעזע עולה כי שכן שמע את זעקתה של יאנה - והזעיק את המשטרה. "היו כאן צעקות. שכנים שמעו אותה ועלו לדירה. אחת השכנות ממש לקחה את הילד, ניסתה להרגיע אותו. הזעקנו את מד"א והמשטרה", אמרה אחת השכנות. שכן אחר אמר ל-ynet: "מדובר באסון כבד, ילד בן 6 היה בדירה שבה אימו נרצחה. היא סיפרה שהחשוד עשה לה הרבה בעיות והיא חששה ממנו. הם היו פרודים היא גרה פה לבדה, גידלה את הילד והיא הייתה אמא למופת. זה אסון לא נתפס".