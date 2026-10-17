שר הפנים לורן נונייז הודיע כי 60 מאנשי כוחות הביטחון נפצעו במהלך היום, שניים מהם אושפזו כשהם מחוסרי הכרה. על פי ההודעה אחד מהם נפצע מפגיעת אבן. עד כה דווח באופן רשמי על מעצרם של 400 בני אדם, אך המספר צפוי להיות גבוהה בהרבה. על פי המארגנים כ-800,000 בני אדם השתתפו במחאה באזורים השונים של צרפת, בעוד שלטענת הרשויות "רק" כ-550,000 בני אדם נטלו חלק באירועים. עוד דווח כי נער בן 17 נפצע קשה כתוצאה מפיצוץ רימון בעיר

סנט אטיין