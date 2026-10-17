הפרות הסדר הרחבות ברחבי צרפת נמשכות: בניין עיריית לימוז' הועלה הערב (שבת) באש וקרס כמעט לחלוטין. מדובר באחד המבנים המפוארים והאייקוניים ביותר בעיר, שהוקם בשנת 1883 בהשארת בניין עיריית פריז. על פי הודעת הרשויות, "גג הבניין קרס אל הקומות התחתונות, למעט באגף המערבי, ושני שלישים מהחזית כבר נעלמו".
על פי המשטרה, בפריז הבירה, זוג קשישים בשנות השמונים לחייהם נשדדו על ידי מתפרעים ברובע רפובליק. על פי רשויות החוק, הקורבנות הושארו ברחוב כשהם לבושים בתחתונים בלבד.
במקביל, לפי כלי התקשורת הצרפתיים, במרחק של 400 מטרים בלבד מארמון האליזה מתפרעים השתלטו על מבנה ארעי באתר בנייה - והמשטרה פרצה לתוכו תוך שימוש ברימוני הלם. בתקשורת המקומית הגדירו זאת כ"מראות של לוחמת גרילה". עוד דווח כי צופים בתיאטרון "מדלן" בבירה הצרפתית נלכדו במבנה בשל ריכוז גבוה של גז מדיע בסביבת המבנה. בסופו של דבר הצופים פונו מהמבנה.
שר הפנים לורן נונייז הודיע כי 60 מאנשי כוחות הביטחון נפצעו במהלך היום, שניים מהם אושפזו כשהם מחוסרי הכרה. על פי ההודעה אחד מהם נפצע מפגיעת אבן. עד כה דווח באופן רשמי על מעצרם של 400 בני אדם, אך המספר צפוי להיות גבוהה בהרבה. על פי המארגנים כ-800,000 בני אדם השתתפו במחאה באזורים השונים של צרפת, בעוד שלטענת הרשויות "רק" כ-550,000 בני אדם נטלו חלק באירועים. עוד דווח כי נער בן 17 נפצע קשה כתוצאה מפיצוץ רימון בעיר סנט אטיין וידו נקטעה. על פי שר הפנים "ייתכן שמדובר ברימון של הז'נדרמריה", אך החקירה בנושא נמשכת.
המהומות פרצו ביום מחאה שאליו הצטרפו גם אנשי מחאת "האפודים הצהובים" שצמחה בסוף העשור שעבר - לכאורה נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירות הציבורי ועליית מחירי הדלק, אם כי מבקרי המחאה מאשימים שמדובר במפגן כוח אלים של השמאל הקיצוני לפני הבחירות לנשיאות בשנה הבאה.
בכמה ערים, ובהן פריז, ליון ומרסיי, דווח על עימותים בין מתפרעים רעולי פנים - גם הפעם חלקם עטו כאפיות פלסטיניות - לבין שוטרים שעשו שימוש בגז מדמיע וברימוני הלם בניסיון לפזרם. בפריז תועדו מכוניות וגם תחנת אוטובוס שהוצתה, במרסיי תועד קרב רחוב דרמטי שנמשך דקות ארוכות בין המון שתקף שוטרים וניידות משטרה עם אבנים וחפצים שונים, במה שמזכיר מראות מלחמה ממש. גם אירועי ביזה דווחו בכמה מוקדים, בין היתר במרכז ליון שם תועדו המתפרעים פורצים לחנות של רשת North Face שחלונותיה נופצו וגם לבית מלון, בעוד בליל רעולי פנים בזזו חנות של מכשירי אפל. בבורדו דווח על כמה מבני ממשל שהועלו באש. צפו בתיעוד הדרמטי מהקרב במרסיי:
נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס הערב למהומות וכתב ברשת X: "אין מקום לאלימות ברפובליקה שלנו. מי שפרץ, תקף ושדד את המחוזות והערים שלנו, יעוכב וייענש. לכוחות הביטחון, אלו שערבים לזכות להפגין, אני מביע את תמיכת האומה. כולנו נעמוד כגוש אחד מול זורעי הכאוס, שמבקשים רק להפיל את מוסדותינו, ומנעים מאלו שמבקשים להביע את דרישותיהם מלעשות כן".
הסתערו על בניין העירייה: "זו המהפכה!"
לפי משרד הפנים הצרפתי מספר אירועי האלימות זינק במחאה היום ביחס למחאות הקודמות, ולדבריו נרשמו "עימותים עם כוחות אכיפת החוק, מעשי ביזה או ניסיונות לבזוז חנויות, וכן תקיפות של מבני ציבור". המשרד האשים את השמאל הקיצוני, שעמד לפי הממשלה בפריז מאחורי גל מחאת התלמידים בשבועות האחרונים, לכאורה כאמור כמפגן כוח לקראת הבחירות לנשיאות. הערב מסר ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו בעקבות המהומות הנרחבות: "לאלה שבבירור רוצים להשתמש באלימות הזאת כ'חימום' לקראת הבחירות לנשיאות, אני אומר באופן חד-משמעי: לא ניתן להפחיד אותנו. איש לא יכפה עלינו את סדר היום הפוליטי שלו באמצעות אלימות".
עם תחילת המהומות, במרסיי תועדו בצהריים מפגינים מנפצים זגוגיות של תחנת משטרה מקומית, ומרססים כתובות - גם על דגלי המשטרה. ברחובות הוצתה אש - ואל המדורות נזרקו בובות ראווה, שנראה שנבזזו מחנויות. מלבד זאת, פרצו עשרות מפגינים לזמן קצר אל בניין העירייה כשהם צועקים: "זו המהפכה - אנחנו כובשים את הבסטיליה". המפגינים פונו מהמקום על ידי השוטרים שהתפרסו בכניסה לבניין. השוטרים במרסיי השתמשו גם הם ברימוני גז, ובחלק מהתמונות תועדו מעצרים בזמן אמת. כאמור גם בליל דווח כי המתפרעים פרצו לבניין העירייה, אך שם נטען כי הנזק לא היה משמעותי. גם בניין העירייה בעיר לימוז' הוצת לפי הדיווחים, יחד עם שתי ניידות משטרה שהיו בסמוך. על פי דיווחים מאוחרים יותר, חלקים נרחבים של בניין העירייה נשרפו לחלוטין.
לה פן תוקפת: "המחאה נחטפה בידי השמאל הקיצוני"
מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות. במפלגה מכחישים זאת, אך מביעים תמיכה נחרצת במפגינים ומאשימים את כוחות הביטחון בשימוש בכוח מופרז לכאורה נגדם. ברבות מההפגנות נצפו כאפיות פלסטיניות ודגלי פלסטין, ולפני כשבוע וחצי פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פוסט שבו התערב בסוגיה והאשים כי ההפגנות אינן נוגעות באמת למצב בבתי הספר, אלא הן ביטוי להגירה שיצאה לשליטה ולניסיון של האיסלאם להשתלט על צרפת.
גל התסיסה בצרפת התפרץ כשבעוד שישה חודשים יתקיימו הבחירות לנשיאות, על רקע אקלים חברתי ופוליטי מתוח ממילא, כאשר מועמדת הימין הקיצוני מרין לה פן מובילה בסקרים ומחירי הדלק מזנקים. לפי שעה מנבאים הסקרים כי לה פן לא תנצח בסיבוב הראשון, וכי בסיבוב השני והמכריע היא תתמודד מול מנהיג השמאל הרדיקלי מלנשון – ותביס אותו. כך או כך, הפירוש של דו קרב כזה הוא שצרפת זונחת את המרכז הפוליטי, ומוצאת עצמה צריכה לבחור בין שתי מפלגות הנחשבות קיצוניות.