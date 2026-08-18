ביטן לא רק הציל את עצמו. כנגד כל הסיכויים הוא גם רשם הישג גדול נוסף, לאחר שהמועמדת שלו למשבצת "האישה החדשה", קרן בובליל אטיאס, גברה על המועמדות של נתניהו. ראש הממשלה

תמך תחילה בד"ר רות קבסה אברמזון

, ואחרי הפרסום ב-ynet הודיע רשמית כי הוא תומך באסנת זוהר זני - לאחר

שבנו יאיר פרסם קריאה כי אסור לתמוך בבובליל אטיאס