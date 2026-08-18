לאורך כל הלילה היו מועמדי הליכוד ערים, כוססים ציפורניים. קרב חייהם הפוליטיים מעולם לא היה מורכב וקשה כמו בסיבוב הנוכחי בשל התערבותם המרובה של אנשי לשכת נתניהו ובשל הדילים שכיכבו יותר מתמיד וקבעו סדרים חדשים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמנם הצליח לדחוק את טלי גוטליב לאחור בעבודה קשה ומאומצת ומועמדיו במחוזות - במקומות שרובם לא נחשבים ריאליים - ניצחו, אבל בחלק מהקרבות הוא לא רשם ניצחונות, ואף הרחק מכך.
דוד ביטן, שהיה האופוזיציה הראשית לנתניהו לאורך הקדנציה וגם בפריימריז הללו, קיבל למרות נתניהו מקום ריאלי וצפוי לכהן כחבר כנסת גם בכנסת הבאה. ביטן היה היעד לחיסול פוליטי במסגרת לא מעט דילים. בשעת סגירת הקלפיות, בסביבת נתניהו אף היו משוכנעים ש"חיסלו אותו".
בצוות שלו שררה לאורך היום אווירת נכאים. שרים בכירים שלא היו ביחסים טובים איתו וגם לא בדילים, חששו לסגור חשבון בצל מצבו מול נתניהו ביום הפריימריז. ביטן עצמו הלך לישון בידיעה שהקריירה הפוליטית שלו הסתיימה, אבל לפי התוצאות הוא הקדים לא מעט שרים וחברי כנסת, גם כאלה שנתניהו חפץ ביקרם. עם זאת, ברגע האחרון שלמה קרעי ובועז ביסמוט סיימו לפניו.
ביטן לא רק הציל את עצמו. כנגד כל הסיכויים הוא גם רשם הישג גדול נוסף, לאחר שהמועמדת שלו למשבצת "האישה החדשה", קרן בובליל אטיאס, גברה על המועמדות של נתניהו. ראש הממשלה תמך תחילה בד"ר רות קבסה אברמזון, ואחרי הפרסום ב-ynet הודיע רשמית כי הוא תומך באסנת זוהר זני - לאחר שבנו יאיר פרסם קריאה כי אסור לתמוך בבובליל אטיאס, המועמדת של ביטן. אבל בסופו של דבר היא גברה על זוהר זני בפער של כ-2,000 קולות.
השר ניר ברקת, שגם אותו ניסה נתניהו לדחוק לאחור, הצליח להשיג את המקום ה-24 - אולי האחרון שנחשב ריאלי - אבל יו"ר הליכוד יכול להצריח מועמדים כנגד שריונים ובכך להרוויח גם שריון, גם אדם שהוא מעדיף במקום גבוה יותר, וגם דחיקה של יריביו לאחור.
מנגד, שלושת המועמדים של נתניהו במחוזות השיגו ניצחונות - שוקי אוחנה בגליל ועמקים, שלמה לרנר במחוז תל אביב וארז תדמור במחוז המאוחד ירושלים-יש"ע-שפלה.
עיקר הביקורת אתמול כלפי נתניהו הייתה על התערבות אגרסיבית לא רק בשל העובדה שהפנה עורף לשרים בכירים מהנאמנים לו ביותר, אלא גם שדיכא את אחוזי ההצבעה. העובדה שבליכוד סירבו להאריך את ההצבעה כמו שנעשה בדרך כלל הייתה צעד חד ובוטה כלפי המתפקדים שאינם שייכים לקבוצות המאורגנות. בליכוד טוענים שאם ההצבעה הייתה מתארכת כפי שקורה בדרך כלל, דברים היו נראים אחרת. הקלפיות שנסגרו ב-21:00 איפשרו לדילים למצות את עצמם והחלישו את המתפקדים החופשיים.
מול ההישגים שרשם, נתניהו מוצא עצמו עם שורת בכירים מכהנים שהצליחו להיבחר בדוחק ומגיעים חבולים, אחרי שראש הממשלה פעל נגדם. זה לא צפוי לשנות את המצב עד הבחירות, אבל יהיה אתגר עבור נתניהו אחריהן.
באשר לשרים, השרה מירי רגב נשארה "האישה הראשונה" בליכוד ורשמה הישג גדול ביחס לתחזיות. היא קיבלה לא מעט קולות גם ממתפקדים שרצו לבלום את הטיפוס לצמרת של טלי גוטליב, שנדחקה אל מחוץ לעשירייה הפותחת, ורשמה הישג על חשבונה. גם השר יריב לוין שפתח את המירוץ בנקודה בעייתית לאחר שגוטליב ואחרים איגפו אותו דרך קבע בנוגע למערכת המשפט, שמר על מקום גבוה בצמרת ורשם הישג מבחינתו.
קרב גדול התחולל על "האישה השלישית" ובו ניצחה לבסוף גילה גמליאל את אתי עטיה, שבה תומך חיים כץ ששוריין על ידי נתניהו - ונשארה בחוץ.
בניגוד לגוטליב, הקבוצה היותר "רועשת" וניצית-תקשורתית כמו אלמוג כהן שהגיע לעשירייה הראשונה ומשה סעדה - שנכנס אף הוא למקום ריאלי - רשמה הישגים גדולים יותר מהקבוצה השקטה של אריאל קלנר ואביחי בוארון, שנדחקו הרחק לאחור. נתניהו מינה את בוארון לאחרונה לתפקיד מנהל מטה השטח והצטלם איתו, וקלנר היה זה שקידם עבור נתניהו את הצעת החוק לוועדת חקירה פוליטית ל-7 באוקטובר.
פורסם לראשונה: 08:51, 18.08.26