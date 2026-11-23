, במקביל לשלל מתקפות סייבר ביבשת ומחוצה לה. זהות האחראי או האחראים לאיומים הללו עד כה טרם נחשפה – ולא ברור אם האיום הנכלל באי-מיילים שנשלחו כעת אכן נוסח בהכרח על ידי גורמים איסלאמיסטים, או אולי דווקא על ידי גורמים אחרים המבקשים בכך לזרוע פילוג בתוך אירופה, כשברקע ניצב החשד שרוסיה מנהלת "מלחמה היברידית" נגד מדינות היבשת.

, במקביל לשלל מתקפות סייבר ביבשת ומחוצה לה. זהות האחראי או האחראים לאיומים הללו עד כה טרם נחשפה – ולא ברור אם האיום הנכלל באי-מיילים שנשלחו כעת אכן נוסח בהכרח על ידי גורמים איסלאמיסטים, או אולי דווקא על ידי גורמים אחרים המבקשים בכך לזרוע פילוג בתוך אירופה, כשברקע ניצב החשד שרוסיה מנהלת "מלחמה היברידית" נגד מדינות היבשת.

בגרמניה דווח שלפחות 450 בתי ספר ברחבי המדינה קיבלו הבוקר את המייל עם האיום על פצצה שהוטמנה בהם, אבל על רקע הלקח מהמקרים הקודמים באירופה הפעם מסרו הרשויות כבר מההתחלה שההערכה היא שמדובר באיומי סרק, ובתי הספר ברובם לא פונו. עם זאת, לפי העיתון "בילד" בכמה מקרים כן נשלחו התלמידים הביתה, ושוטרים נשלחו לבדוק כמה בתי ספר. בעיר זול שבמדינת המחוז תורינגיה דווח למשל כי פונה בית ספר לחינוך מיוחד, והמשטרה שם מסרה: "מטעמי חקירה, איננו יכולים להתייחס לנוסח המדויק של הודעת האיום, אלא רק לציין כי נטען שהוטמנה פצצה בבית הספר. בית הספר פונה לחלוטין למשך כשעה, והודעה על הסרת האיום נמסרה בשעות הבוקר המאוחרות – לא נמצאה פצצה".

בגרמניה דווח שלפחות 450 בתי ספר ברחבי המדינה קיבלו הבוקר את המייל עם האיום על פצצה שהוטמנה בהם, אבל על רקע הלקח מהמקרים הקודמים באירופה הפעם מסרו הרשויות כבר מההתחלה שההערכה היא שמדובר באיומי סרק, ובתי הספר ברובם לא פונו. עם זאת, לפי העיתון "בילד" בכמה מקרים כן נשלחו התלמידים הביתה, ושוטרים נשלחו לבדוק כמה בתי ספר. בעיר זול שבמדינת המחוז תורינגיה דווח למשל כי פונה בית ספר לחינוך מיוחד, והמשטרה שם מסרה: "מטעמי חקירה, איננו יכולים להתייחס לנוסח המדויק של הודעת האיום, אלא רק לציין כי נטען שהוטמנה פצצה בבית הספר. בית הספר פונה לחלוטין למשך כשעה, והודעה על הסרת האיום נמסרה בשעות הבוקר המאוחרות – לא נמצאה פצצה".

בגרמניה דווח שלפחות 450 בתי ספר ברחבי המדינה קיבלו הבוקר את המייל עם האיום על פצצה שהוטמנה בהם, אבל על רקע הלקח מהמקרים הקודמים באירופה הפעם מסרו הרשויות כבר מההתחלה שההערכה היא שמדובר באיומי סרק, ובתי הספר ברובם לא פונו. עם זאת, לפי העיתון "בילד" בכמה מקרים כן נשלחו התלמידים הביתה, ושוטרים נשלחו לבדוק כמה בתי ספר. בעיר זול שבמדינת המחוז תורינגיה דווח למשל כי פונה בית ספר לחינוך מיוחד, והמשטרה שם מסרה: "מטעמי חקירה, איננו יכולים להתייחס לנוסח המדויק של הודעת האיום, אלא רק לציין כי נטען שהוטמנה פצצה בבית הספר. בית הספר פונה לחלוטין למשך כשעה, והודעה על הסרת האיום נמסרה בשעות הבוקר המאוחרות – לא נמצאה פצצה".