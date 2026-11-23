בגרמניה ובדנמרק דיווחו בצהריים (יום שני) על הודעות שנשלחו בדואר אלקטרוני למאות בתי ספר ברחבי שתי המדינות, ובהן איום בהפעלת פצצה שהוטמנה בהם לכאורה. לפי הדיווחים בתקשורת הגרמנית והדנית המסר שקיבלו בתי הספר – בדנמרק דווח שגם בתי חולים ובתי כלא קיבלו הודעות דומות – כלל איום בהחלת חוקי השריעה (ההלכה המוסלמית), ונחתם בהכרזה "אללה אכבר".
ההערכה הרווחת היא שמדובר באיומי סרק, שמצטרפים לשורה של התרעות שווא שנשלחו בשבועות האחרונים על פצצות שהוטמנו בבתי ספר ובמטוסים באירופה, במקביל לשלל מתקפות סייבר ביבשת ומחוצה לה. זהות האחראי או האחראים לאיומים הללו עד כה טרם נחשפה – ולא ברור אם האיום הנכלל באי-מיילים שנשלחו כעת אכן נוסח בהכרח על ידי גורמים איסלאמיסטים, או אולי דווקא על ידי גורמים אחרים המבקשים בכך לזרוע פילוג בתוך אירופה, כשברקע ניצב החשד שרוסיה מנהלת "מלחמה היברידית" נגד מדינות היבשת.
בגרמניה דווח שלפחות 450 בתי ספר ברחבי המדינה קיבלו הבוקר את המייל עם האיום על פצצה שהוטמנה בהם, אבל על רקע הלקח מהמקרים הקודמים באירופה הפעם מסרו הרשויות כבר מההתחלה שההערכה היא שמדובר באיומי סרק, ובתי הספר ברובם לא פונו. עם זאת, לפי העיתון "בילד" בכמה מקרים כן נשלחו התלמידים הביתה, ושוטרים נשלחו לבדוק כמה בתי ספר. בעיר זול שבמדינת המחוז תורינגיה דווח למשל כי פונה בית ספר לחינוך מיוחד, והמשטרה שם מסרה: "מטעמי חקירה, איננו יכולים להתייחס לנוסח המדויק של הודעת האיום, אלא רק לציין כי נטען שהוטמנה פצצה בבית הספר. בית הספר פונה לחלוטין למשך כשעה, והודעה על הסרת האיום נמסרה בשעות הבוקר המאוחרות – לא נמצאה פצצה".
במדינת המחוז סקסוניה מסרו הרשויות כי האיומים נשלחו בהודעות דואר אלקטרוני משתי כתובות – אחת שמקורה בדנמרק והשנייה שמקורה בהודו. לפי הדיווחים המסר שהתקבל בבתי הספר בגרמניה ובדנמרק היה זהה או לכל הפחות דומה, ונפתח בכותרת "המוות מחכה לכם". לפי ערוץ הטלוויזיה הדני TV 2, בהודעה עצמה נכתב כך: "אני חייב להודיע לכם באופן מיידי כי מטען חבלה הוטמן ברגע זה בבניין שלכם, והוא מכיל תערובת של אמוניום חנקתי וניטרומתאן. לאחרונה השאיר אחד החמושים שלנו שקית פלסטיק ובה חומרי נפץ ומרעום המופעל בשלט רחוק. נפעיל אותו בעוד שעה. כדי שלא תחשבו שמדובר בבדיחה, זה עתה פוצצנו פצצה באחד מבתי הספר בעיר, וכמה בני אדם נהרגו. מה שיקרה היום הוא רק ההתחלה. בקרוב מאוד ממשלתכם תתפטר, ולאחר מכן ננהיג את חוקי השריעה". המייל נחתם כאמור בהכרזה המוסלמית "אללה אכבר".
מיותר לציין שלא היה שום דיווח על הפעלת פצצה כלשהי בגרמניה או בדנמרק, או אפילו על איתור חפץ חשוד כלשהו, וכאמור ההערכה הרווחת היא שמדובר באיום סרק שנועד לחולל בהלה. בתאגיד השידור הציבורי הדני DR דווח כי גם בתי כלא ובתי חולים במדינה קיבלו איומי פצצה, וכי הנוסח היה דומה.
גל האיומים הנוכחי מתרחש על רקע חשש גובר באירופה מפני פעולות של "לוחמה היברידית" – שימוש במתקפות סייבר, בהפצת איומים ובפעולות שיבוש אחרות כדי לערער את תחושת הביטחון של הציבור ולפגוע בשגרת החיים, בלי להפעיל בהכרח כוח צבאי. בשבועות האחרונים דווח על שורה של תקריות מסוג זה ברחבי היבשת, עם איומי סרק על פצצות בבתי ספר, במטוסים, בתחנות רכבת, ובמערכות של גופי תקשורת, לצד מתקפות סייבר על מערכות קירור בסופרמרקטים ועל בנקי דם.
איומי פצצות נשלחו כבר לפני שבוע וחצי לאלפי בתי ספר באיטליה לאורך יומיים רצופים, וביום הראשון של מתקפת איומי השווא הזו המונים מהמוסדות החינוכיים פונו. התרעות דומות נשלחו גם לבתי ספר בסקוטלנד, בצפון אירלנד ובאירלנד, אבל בהן הוחלט להימנע מפינוי מתוך הנחה שמדובר במתיחה. בשבוע שעבר גם בתי ספר בספרד קיבלו איומי פצצה, ויותר מ-10 מהם פונו מתלמידיהם.
לפי הדיווחים באיטליה, על לפחות חלק מהודעות האי-מייל שנשלחו לבתי הספר במדינה חתם אדם שהזדהה כ"מיכאיל אנדרופוב, מנהיג וילאיית מיזוגיניסטן" – אותו מחבר לכאורה שנטל אחריות לאיומי פצצה שנשלחו קודם לכן החודש למערכות חדשות באירלנד ובבולגריה. הכינוי הסאטירי שאימץ לעצמו השולח משלב בין מושגים מעולם האיסלאם כמו "וילאיית", מילה בערבית שמשמעותה מחוז בניהולו של מושל תחת שלטון איסלאמי ושכיום משמשת בעיקר לתיאור שלוחות של דאעש, וכן הסיומת הגאוגרפית -סטן; לבין שנאת נשים (מיזוגיניה). הבחירה הזו נראית כניסיון ליצור פרודיה אבסורדית, לזרוע בהלה, להטריל את הרשויות ולמשוך תשומת לב תקשורתית.
חלק מגורמי הביטחון באירופה חושדים כי רוסיה עשויה לעמוד מאחורי מסע שיבושים שנועד לפגוע במדינות התומכות באוקראינה במלחמתה נגד מוסקבה. עם זאת, עד כה לא דווח על ראיות למעורבות רוסית בגל האיומים על בתי הספר. הקרמלין הכחיש מעורבות בפעולות מסוג זה, וטען כי מדובר בניסיון מערבי להכפיש את רוסיה. המתיחות גברה גם בעקבות מתקפות סייבר נוספות שיוחסו לגורמים זרים. צרפת האשימה החודש את איראן במתקפה שפגעה במערכות קירור במאות סופרמרקטים במדינה, וזימנה את השגריר האיראני לשיחת נזיפה. טהרן דחתה את ההאשמות. באיטליה דווח גם על פרסום מידע אישי של שר החוץ אנטוניו טאיאני ברשת האפלה, והוא האשים האקרים פרו-רוסים במעורבות בהדלפה.