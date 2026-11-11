שר החינוך של איטליה, ג'וזפה ולידאטרה, אמר לערוץ הטלוויזיה La7 כי לפי ההערכות, ההתרעות שהתקבלו היום בבתי הספר בארצו הן התרעות שווא, אך הרשויות לא רצו לקחת שום סיכון. הוא העריך כי המספר האמיתי של בתי הספר שפונו בגלל ההתרעות גבוה מכפי שידוע כעת. ולדיאטרה אמר כי המספר הגדול של בתי הספר שקיבלו את האזהרה מלמד עד כמה האיום אינו אמין. בהמשך מסר מקור בממשלה כי בדיקות שערכו הרשויות האיטלקיות לא העלו שום ראיה לכך שאיום הפצצות אמין, וראש הממשלה

ג'ורג'ה מלוני