הרשויות באיטליה נאלצו היום (ד') לפנות מיושביהם לפחות 300 בתי ספר, אחרי שכולם קיבלו התרעה זהה על פצצה שהוטמנה בהם לכאורה. זמן קצר אחר כך דווח על התרעה דומה בסקוטלנד ובצפון אירלנד, אך שם הוחלט שלא לפנות את בתי הספר, בשל ההנחה כי מדובר במתיחה.
האירוע הביטחוני באיטליה, בסקוטלנד ובצפון אירלנד מגיע בשעה שבאירופה גובר החשש מאיומי "לוחמה היברידית", כלומר ניסיונות של אויבי המערב לשבש את החיים ביבשת בדרכים מגוונות שאינן כוללות בהכרח שימוש בנשק חם, כמו מתקפות הסייבר שאירעו לאחרונה על סופרמרקטים ובנקי דם אירופיים וההתרעות על פצצות במטוסים ובערוצי טלוויזיה. האזהרות הללו מקושרות על פי רוב בעיקר לחשש מנקמה רוסית על תמיכתן של מדינות אירופה באוקראינה, אך הן נוגעות גם לאיומים מאיראן, שנחשפה רק השבוע כאחראית למתקפת ההאקרים על מקררים במרכולים בצרפת, וכן מסין.
שר החינוך של איטליה, ג'וזפה ולידאטרה, אמר לערוץ הטלוויזיה La7 כי לפי ההערכות, ההתרעות שהתקבלו היום בבתי הספר בארצו הן התרעות שווא, אך הרשויות לא רצו לקחת שום סיכון. הוא העריך כי המספר האמיתי של בתי הספר שפונו בגלל ההתרעות גבוה מכפי שידוע כעת. ולדיאטרה אמר כי המספר הגדול של בתי הספר שקיבלו את האזהרה מלמד עד כמה האיום אינו אמין. בהמשך מסר מקור בממשלה כי בדיקות שערכו הרשויות האיטלקיות לא העלו שום ראיה לכך שאיום הפצצות אמין, וראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני פרסמה הודעה שלפיה לא נשקפת כל סכנה.
שר ההגנה האיטלקי, גווידו קרוסטו, אמר כי האיומים שנשלחו היום הם "חלק מאסטרטגיה שברורה למדי כבר עכשיו: ניסיון להפיץ פחד וליצור חרדה". הוא הוסיף: "זה לא תמיד פרי עבודתן של מדינות זרות או ישויות עוינות. יש גם מי שמחפשים תשומת לב ומשוגעים שפשוט לא מסוגלים לחכות לזרוע טרור בעיר או באזור כלשהם".
איום הפצצה היום בא אחרי שרק ביום שבת חשף שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני כי המידע האישי שלו הודלף לדארקנט, החלק המוצפן של האינטרנט שמשמש בין השאר לפעילותם של גורמים עברייניים. ראש הממשלה מלוני האשימה כי האקרים פרו-רוסים היו אחראים להדלפה ההיא.
בית ספר ברומא שהיה אחד מאלה שקיבלו את ההתרעה היום הודיע בצהריים להורים באמצעות אפליקציית מסרים: "בעקבות התרעה כלל-ארצית על פצצה, ברצוננו להודיעכם כי כל התלמידים פונו לאזור בטוח ונשארים תחת השגחת צוות ההוראה".
לפי הדיווחים באיטליה, האיום בפצצה התקבל בהודעת דואר אלקטרוני שעליה חתם אדם שהזדהה כ"מיכאיל אנדרופוב, מנהיג וילאיית מיזוגיניסטן" – אותו מחבר לכאורה שנטל אחריות לאיומי הפצצה שנשלחו ביום שישי האחרון בדואר האלקטרוני למערכות חדשות באירלנד ובבולגריה. הכינוי הסאטירי שאימץ לעצמו השולח משלב בין מושגים מעולם האיסלאם כמו "וילאיית", מילה בערבית שמשמעותה מחוז בניהולו של מושל תחת שלטון איסלאמי ושכיום משמשת בעיקר לתיאור שלוחות של דאעש, וכן הסיומת הגאוגרפית -סטן; לבין שנאת נשים (מיזוגיניה). הבחירה הזו נראית כניסיון ליצור פרודיה אבסורדית, לזרוע בהלה, להטריל את הרשויות ולמשוך תשומת לב תקשורתית.
בניגוד לאיטליה, הרשויות בצפון אירלנד שבבריטניה החליטו היום שלא לפנות את בתי הספר שבהם התקבלה ההתרעה על פצצה. רשות החינוך הצפון-אירית מסרה כי לבתי הספר הומלץ להישאר פתוחים מכיוון שהמשטרה אינה רואה באזהרה שהתקבלה איום אמין, שכן "להודעה יש קווי דמיון לאיום סרק שנשלח בחודש שעבר, ושהוכרז כמתיחה על ידי ה-PSNI (שירות המשטרה של צפון אירלנד)".
משטרת צפון אירלנד מסרה בצהריים כי מבדיקות שנערכו וממידע שנאסף עולה כי הודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה לבתי הספר הגיעה מחוץ לממלכה המאוחדת.