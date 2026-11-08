עבד אבו שחאדה , ששוחרר היום (ראשון) ממעצר אחרי שנחשד במגע עם סוכן זר ואחרי שנחקר גם בשב"כ, נשאל בין השאר על עניינים פוליטיים בחקירתו ועל פרשת ההתערבות הזרה בבחירות. אבו שחאדה הוא יועץ פוליטי ופעיל חברתי, שראיין את חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה בקטאר.

אבו שחאדה אחרי שחרורו, היום

לפי דיווח בכאן חדשות, אבו שחאדה נשאל על ידי חוקר שב"כ מדוע להערכתו שיעור ההצבעה היה גבוה ומה הפרשנות שלו לתוצאות הבחירות בחברה הערבית. בחדשות רשת צוטטו גורמים בשב"כ באומרם כי אבו שחאדה נחקר גם על פרשת החשד למעורבות זרה בבחירות. בנוסף, לפי הדיווח, נשאל אבו שחאדה בחקירתו על נתיבי כסף מקטאר, וכן לגבי נתיבי כסף אחרים.

באותה פרשה, דווח הערב ב-i24News, כי שב"כ צמצם את ההערכות של היקף הכספים שהועברו לטובת ההתערבות בבחירות לכמה מיליוני שקלים, במקום כ-100 מיליון שקל. בדיווח נאמר כי ראש השב"כ ממשיך להתעקש כי מדובר בחקירה ביטחונית, ומבקש להשתמש בכלים נוספים של הארגון - ולא ביכולות מצומצמות.

בערוץ דווח גם כי ראש השב"כ ביקש לחקור בין השאר את יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת - בנוסף ליו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר חד"ש היוצא איימן עודה.

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, לפי הדיווח, אמרה שיש חשד סביר נגד ח"כ עודה המצדיק את חקירתו, אבל סבורה שאין חשד סביר נגד השאר - ולכן אין סיבה לחקור אותם.

בשב"כ לא מסרו תגובות לדיווחים.

לאחר שחרורו היום אמר אבו שחאדה: "יצאתי עכשיו ממעצר שווא של מספר ימים. חקירה פוליטית, חסרת כל ביסוס. ציד מכשפות של שב"כ בשירות ראש הממשלה שמנסה לאיים ולהשתיק אותנו, ולהפוך את עצם ההצבעה של החברה הערבית ללא לגטימית. לא יצליח להם. החברה הערבית בחרה במאבק בכלים דמוקרטים ושום רדיפה לא תצליח להשתיק אותנו. תודה לכל מי שהביע תמיכה והתנגד, ערבים ויהודים".