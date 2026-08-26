בחירות 2026 מתקרבות בצעדי ענק, ולקראת היום החגיגי ynet ממשיך בפינה המיוחדת - זירת הבחירות . בכל שבוע אנו מארחים שני פוליטיקאים משני צידי המתרס, עורכים ביניהם דיבייט ומנסים לעמת אותם לא עם הנושאים הפוליטיים הרגילים שמרבים לספק כותרות וטראפיק, אלא עם השאלות והסוגיות המהותיות שלא תמיד זוכות לתשומת הלב הראויה.

האורחים בפינה שלנו השבוע הם חבר הכנסת מהציונות הדתית שמחה רוטמן וחבר הכנסת מהדמוקרטים גלעד קריב . שאלנו אותם על הבחירות המסתמנות והמריבות בתוך הגוש, מערכת המשפט, הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון ועל יחסי דת ומדינה. כל התשובות - כאן:

זירת הבחירות: העימות בין שמחה רוטמן לגלעד קריב





רוטמן, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט שנתפס כמוציא לפועל של הרפורמה המשפטית לצד שורת חוקים אחרים שנויים במחלוקת - בהם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש ו חוק מח"ש . בקדנציה הסוערת קידם גם את החוק להעמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר , שאושר ברוב חריג תוך שיתוף פעולה נדיר עם האופוזיציה. בפריימריז האחרונים רוטמן הגיע למקום השני ברשימת הציונות הדתית. קריב, ששימש בכנסת הקודמת כיו"ר ועדת החוקה, עמד בקדנציה הנוכחית בראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. הוא הפך לדמות בולטת במחנה האופוזיציה, לקח חלק בהפגנות נגד המהפכה המשפטית והיה פעיל מאוד בכנסת - בין היתר גם בוועדה שבראשה עומד רוטמן. קריב הגיע בפריימריז במפלגתו למקום השלישי לאחר שגרף יותר מ-83 אלף קולות מהמתפקדים.

הפיצולים והשותפויות האפשריות

מה קורה בגוש?

באשר להשפעה של השחקנים החדשים שמתכוונים להתמודד בבחירות, ובהם עופר וינטר ויוצא הליכוד גלעד ארדן, רוטמן אמר כי פיצול קולות הוא לא טוב ודבר לא נכון. "אני חושב שאם כל אחד יסתכל ויחשוב מה טוב למחנה הלאומי, אני מקווה שזה יסתדר עד יום סגירת הרשימות". לדבריו, "כל אחד חושב שהוא יכול להביא את הבשורה. אני חושב שהמפלגה היחידה שבאמת עמדה בהתחייבויות שלה לבוחרים בצורה יוצאת מן הכלל, היא מפלגת 'הציונות הדתית'. מי שיוכל להביא כאלו קבלות - בכבוד".

גלריה "אני לא בא ללטף את בג"ץ", רוטמן ( צילום: טל שחר )

לפני שנדרש לשאלה, קריב אמר כי "העובדה שהציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים - אומרת משהו על המעמד שלהם בתוך הציבור שלהם". לגבי מפלגות האופוזיציה, קריב אמר כי "הגוש שלנו למד את הלקח. ההקמה של הדמוקרטים כאיחוד של מרצ והעבודה מלמדת על הפנמה של הלקח. אין ירי אמיתי בתוך הנגמ"ש, זה בסדר גמור שיש דיונים - הגוש שלנו למד את הלקח מהכישלון של הבחירות הקודמות".

קריב הוסיף כי "יש קשר מצוין בין הדמוקרטים לחברי ישראל ביתנו ויש קשר גם בין מנהיגי וראשי הגוש. גוש השינוי נע בצורה מתואמת אל עבר המשימה המרכזית להחליף את ממשלת הטבח וההפקרה. אחרי מה שקרה כאן ב-7 באוקטובר, מפלגות שהיו שותפות לאירוע הזה - צריכות לשבת באופוזיציה".

רוטמן שאל את קריב אם יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, הוא חלק מגוש האופוזיציה. קריב השיב כי "עבאס הוא שותף לגיטימי. לפסול מפלגה רק כי היא ערבית - זו גזענות כהניסטית", וטען: "איתמר בן גביר הוא חלק מהגוש שלך? כהניסט עבריין זה הרבה יותר גרוע כשותף מאשר כל אדם אחד שמחויב לחוק הישראלי".

הפשיעה הלאומנית והרחבת ההתיישבות

האם המדיניות ביהודה ושומרון מובילה לפיצוץ?

רוטמן ציין כי בפועל יש ירידה במספר הפיגועים, וטען כי הסיבה לכך היא שיש יותר התיישבות ביהודה ושומרון. "קו ישר מחבר בין שני האירועים האלו. קו ישר מחבר בין המהפכה של החוות שהובלנו בממשלה הזאת, בין המהפכה של 106 יישובים חדשים, למיטב זיכרוני אני כבר הפסקתי לספור - לביטחון. כמובן יחד עם העבודה המאוד-מאוד מסורה של חיילי צה"ל ושל אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, וכל מי שעוסק במלאכה".

שריפת בית מדרום לשכם, שלשום

לטענה כי "ההתיישבות היא התרופה", השיב קריב כי הירידה בפיגועים היא תוצאה של פעילות צה"ל. "התושבים בקו התפר, התושבים בערבה, התושבים בעוטף, והתושבים בגבול הצפון מופקרים היום עוד פעם - מכיוון שבסופו של דבר צה"ל צריך להזרים 70% מכוח הבט"ש שלו כדי לשמור על התנחלויות לא חוקיות ומאחזים לא חוקיים".

קריב טען כי אותה מהפכה שעליה דיבר רוטמן מובילה לפיצוץ ואף, לדבריו - לאינתיפאדה שלישית. "כשהרשות הפלסטינית תקרוס, היחידים שישמחו זה סמוטריץ', סטרוק, החמאס והג'יהאד האיסלאמי. ושוב חזרנו למשוואה הארורה הזו שהחמאס הופך להיות נכס בעבור הימין הקיצוני בישראל".

רוטמן השיב כי החוות הוקמו בברכתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, וקריב הפציר שיגנה את המצור של המתנחלים על קוסרה. רוטמן השיב לכך כי הוא "מגנה את כל מי שפועל בניגוד לחוק. בעבר נאלצו להקים מאחזים באופן לא חוקי, בגלל שהמערכת - המשפטית, הצבאית והמדינית - נלחמו בהתיישבות. ברוך ה', בקדנציה האחרונה המערכת לא נלחמת בהתיישבות".

מערכת המשפט

תיקון או "מסע נקמה"?

רוטמן נשאל מדוע כשמדובר בהחלטות שתואמות את עמדת הממשלה - כמו למשל בדחיית העתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ - אז בג"ץ זוכה ל"חיבוק" מהקואליציה. הוא השיב כי "מערכת המשפט לא בסדר כשהיא מתעסקת בדברים שהיא לא צריכה להתעסק בהם. היא בסדר גמור, כשהיא מתעסקת בדברים שצריך להתעסק בהם". הוא הוסיף כי הוא לא בא "ללטף" את בג"ץ. "זו לא מטרתי בחיים, אני גם לא חושב שזה תפקידו של פוליטיקאי. תרבות הליטופים לא כל כך קיימת במדינת ישראל".

"היה פה מסע נקמה של לוין ורוטמן". קריב ( צילום: טל שחר )

רוטמן אמר כי "בג"ץ הקפיא עשרות חוקים והחלטות שבכלל עוד לא התקיים בהם דיון. יש פה נציג של מפלגת הדמוקרטים, אני אשמח להבין מה דמוקרטי ומה לא דמוקרטי. המציאות שבה לעיתים שופט שהוא דן יחיד מבטל חקיקה שעברה בכנסת ברוב זה המצב הדמוקרטי - אני באמת מת מפחד". קריב מצידו טען כי מדובר ב"מסע נקמה" נגד מערכת המשפט.

האם שינויים צריכים להתקבל בהסכמה רחבה? קריב אמר כי "כמו בכל מערכת שלטונית, גם ברשות השופטת יש דברים להסדיר ולתקן. אבל בארבע השנים האחרונות החבורה הזו, ובהקשר הזה לרוטמן יש תפקיד מאוד מרכזי, לא באה לעשות דברים בהסכמה - היא עלתה ודהרה עם D-9". הוא ציין שצריך להסדיר את מעמד היועץ המשפטי לממשלה, היחסים בין הרשויות, חוק יסוד חקיקה והפרוצדורה הנכונה להפעלת ביקורת שיפוטית, אך לטענתו הקואליציה "באה ליצור מצב שבו ממשלה יכולה לרמוס ולדרוס את זכויות האזרח, יכולה להכשיר שחיתות שלטונית ולסתום פה למתנגדים. יש דברים שאפשר לעשות ביחד - אבל היה פה מסע נקמה של לוין ורוטמן".

רוטמן ביקש מקריב להתחייב שאם גוש האופוזיציה ינצח בבחירות ויקים ממשלה, לא יועבר תיקון למערכת המשפט בלי הסכמה. קריב השיב כי הוא "מתחייב שוועדת החוקה תנוהל בסגנון של חתירה להסכמות. אצלנו לא יזרקו את חברי האופוזיציה מהוועדה כמו שאתה עשית".

ומה לגבי הטענה שבקדנציה הזאת לקחתם D-9 ועליתם על בית המשפט? רוטמן השיב כי "אני רוצה לומר שהלוואי שזו הייתה האשמה שמתקרבת למציאות. כלומר הלוואי והיינו עושים את מה שתוכנן וזו הייתה האשמה שמתקרבת למציאות. אנחנו לא שם, אנחנו היינו עדינים מאוד. בניגוד למה שנאמר פה, חתרנו כל הזמן להסכמה. 68 מנדטים העבירו חוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים והוא אומר לי 'אתם לא לגיטימיים'. הוא עם ממשלה שקמה עם 60, בא רצו להקים ועדה לחוק יסוד החקיקה, לקבע את השלטון של מערכת המשפט ולזרוק את המפתח. זו הדיקטטורה של השמאל. לכן ההאשמות האלו, אחרי שהלכנו כל הזמן לקראתם, כאילו אנחנו דרסנו - הלוואי".

דת ומדינה

אי-יישום מתווה הכותל והפגיעה ביחסים עם יהדות ארה"ב הרפורמית

רוטמן אמר כי "במדינת ישראל יש רבנות ראשית אחת, והרבנות הראשית משקפת את רוב פוקדי הכותל. הכותל זה מקום שמגיעים אליו בכל שנה מיליונים ואלו רוצים שהתפילה בכותל תתנהל על פי מנהג המקום, על פי אמונתם ועל פי תפיסתם. לתפיסה הרפורמית אין קדושת מקום, זה חלק בסיסי מאוד מעיקרי המחשבה הרפורמית".

קריב האשים: "אתם מביאים לחורבן הבית השלישי" ( צילום: Menahem KAHANA / AFP )

קריב עקץ: "הוא נהיה גם רב רפורמי. הוא עוד רגע כתב ספר על תיאולוגיה של היהדות". הוא הוסיף כי "צריך להבין שהקרב הרעיוני והפוליטי הוא לא רק על הדמוקרטי. אני לא מכחיש שרוב מי שמגיע לכותל הוא רוצה במנהג התפילה האורתודוקסי. מה שאנחנו באנו ואמרנו, שתהיה גם פינה אחת למשפחות שמגיעות גם מהארץ, גם מהתפוצות ורוצות לחגוג בכותל". לדבריו, "הסיפור הוא הרבה יותר גדול מהכותל. לשיטתם, לא צריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת - גם בשכונות הכי חילוניות ולשיטתם בני זוג מאותו מין לא צריכים להתחתן במדינה".

רוטמן שאל "למה אתה לא מדבר על עמדותיך?", וקריב השיב: "הוא מעוניין במדינת הלכה, בכפייה דתית ובהדתה". לטענתו של קריב, הרפורמה המשפטית בנוסחת הקואליציה נועדה לבטל את האפשרות שבג"ץ יגביל את כוחו של הרוב תוך הגנה על זכויות המיעוט. "פשרת הכותל הוצעה על ידי נתניהו והוא נסוג", אמר.

רוטמן המשיך ושאל את קריב האם הוא מחכה לבניין בית המקדש ורוצה שהוא ייבנה בירושלים. "אני מתפלל בגלל זה, הכותל קדוש לי בגלל זה". קריב השיב כי "הבית השלישי הוא מדינת ישראל, ואתם כמו הקנאים שהביאו אותנו לחורבן הבית השני, מביאים לחורבן הבית השלישי. הכותל לא שייך לך, התורה לא שייכת לך. היהדות לא שייכת לך, והמונופול שלכם על היהדות ועל הציונות נגמר".

דבר אחד שהציבור לא יודע עליך

רוטמן סיפר כי בעבר ניהל בית ספר פלסטיני במזרח ירושלים, וקריב עקץ: "אני קורא לחבר הכנסת צבי סוכות לבוא עם מסור חשמלי ולנסר את שערי בית הספר".