כלי תקשורת בעולם הערבי מפיצים הערב (יום חמישי) תיעודים שבהם לדבריהם נראים מכשירי אייפון צפים במצר הורמוז, אחרי אחת המתקפות האחרונות של איראן נגד ספינות בנתיב הסחר האסטרטגי. בתיעודים שהופצו נראות מכולות צפות בלב ים, עם חפצים קטנים רבים שצפים סביבן. אנשים על גבי סירות קטנות – שזהותם אינה ברורה – נראים אוספים את הציוד יקר הערך שהתפזר, כשעל אחת הסירות הועמסו קופסאות של מכשירי אייפון. באחד הדיווחים נטען שמדובר במכשירי אייפון מהדגם החדש ביותר, 18.

תיעוד מהורמוז: "מכשירי אייפון צפים אחרי שספינה הוטבעה"





גלריה מכשירי אייפון שנטען כי נאספו אחרי שצפו ב מי מצר הורמוז בעקבות פגיעה ב ספינה על ידי איראן

תיעוד שהופץ אתמול באיראן ובו נטען כי נראית אוניית המכולות הסינגפורית, לפני שטבעה

אף שלפי שעה לא ברור מה מקור המכולות שהתפזרו בהורמוז, התיעודים הערב מתפרסמים יממה אחרי שאיראן עצמה הודיעה כי ספינה שנשאה 2,500 מכולות טבעה במצר, אחרי שלטענתה שטה ב"נתיב מסוכן" שלא אושר על ידה ועלתה על מוקש. אף שבדיווחים האיראניים לא נמסר באיזו ספינה מדובר, בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו אמש במקביל, מפי גורמים בתעשייה הימית, כי הספינה GFS Pride, אוניית מכולות קטנה ששטה תחת דגל סינגפור ובעלת קיבולת של 2,824 מכולות, טבעה אתמול אחרי שנפגעה מחימוש כלשהו – כלומר הותקפה ישירות, ולא עלתה על מוקש שהונח מבעוד מועד. בסינגפור אישרו כי הספינה טבעה אחרי ששריפה פרצה בה, וציינו כי כל 21 אנשי הצוות פונו בבטחה, ולא נפצעו.

בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי בשלישי וברביעי הותקפו שתי ספינות משא סינגפוריות שחצו את הורמוז, כשהשנייה שהותקפה המשיכה ליעדה. לפי הדיווח ברויטרס הספינה שכן טבעה הייתה השנייה שטובעת בהורמוז בתוך 24 שעות בלבד: ספינה שלישית, Cape Dao ששטה תחת דגל אנטיגואה וברבודה, טבעה גם היא אחרי שניזוקה קשות במתקפה קודמת יותר, ב-23 בספטמבר. אף שאיראן תקפה שלל ספינות לאורך המלחמה בניסיון לחסום את הורמוז, עורק הנפט של הכלכלה העולמית, טביעת ספינות בגלל המתקפות הללו היא עדיין נדירה מאוד – ובסך הכול, יחד עם השתיים שטבעו כעת, רק שלוש טבעו מתחילת המלחמה בסוף פברואר.

ככל הנראה, האייפונים והציוד הנוסף שנסחף במי הורמוז הגיעו מספינת המכולות GFS Pride שטבעה אתמול. לפי דיווח סעודי הערב, גם בשמי יוקרה ומוצרים אחרים צפו במים.

תיעוד הספינה שלטענת איראן "טבעה בגלל מוקש" במצר הורמוז

בימים האחרונים, נזכיר, נרשם זינוק מחודש במתקפות האיראניות על כלי שיט בהורמוז , במה שנראה כניסיון איראני להביא להסלמה מחודשת מול ארה"ב רגע לפני בחירות האמצע בארה"ב – כשברקע הנשיא דונלד טראמפ הצהיר כי לא יתקוף את איראן לפני הבחירות, שייערכו ב-3 בנובמבר. אתמול דיווחה רויטרס כי לפי ניתוח נתונים של גורמי ביטחון ימי ודיווחים שהועברו למרכז הבריטי למבצעי סחר ימי (UKMTO), קצב התקיפות בימים האחרונים הגיע לרמות הגבוהות ביותר מאז פרוץ המלחמה. קצב דומה נרשם גם בין 3 ל-5 באוקטובר, אך כעת מסתמנת הסלמה מחודשת. "יש עלייה בקצב התקיפות, והיא נראית מכוונת", אמר גורם בתחום הביטחון הימי לרויטרס.

בדיווח צוטטו שני בכירים איראנים שאמרו כי טהרן אימצה אסטרטגיה חדשה להגברת התקיפות נגד ספינות בהורמוז ובאזורים נוספים במפרץ הפרסי, במטרה לשמור על מחירי הנפט בעולם גבוהים ולהשפיע על תוצאות בחירות האמצע. לדבריהם, ההחלטה על שינוי האסטרטגיה התקבלה בדרגים הגבוהים ביותר של ההנהגה האיראנית, והיא מתואמת בין כלל מוקדי השלטון במדינה. אחד הבכירים אמר כי לפני כעשרה ימים החלה איראן להשתמש בשיטות תקיפה שונות נגד כלי שיט שלטענתה מפרים את המגבלות שהטילה על התנועה הימית בהורמוז. מטרת ההסלמה, לדבריו, היא "לסכל את המאמצים של ארה"ב ובעלות בריתה להוריד את מחירי הנפט בעולם". הבכיר השני הבהיר כי טהרן לא תאפשר לטראמפ להביא לירידה במחירים לפני הבחירות בנובמבר. "בדיוק כשהם יחשבו שהם מתקרבים לנקודה שבה המחירים יירדו, אנחנו נדחוף אותם ממנה", אמר, והוסיף: "זה משחק שחמט".

המתקפות המחודשות מגיעות על רקע טענות ממשל טראמפ לפיהן למרות איומי איראן, בפועל התנועה בהורמוז חוזרת בהדרגה לסדרה וכמויות הנפט הזורמות ממנו חזרו לרמות דומות לאלו שהיו לפני המלחמה – אז עברה במצר חמישית מכלל תצרוכת הנפט העולמית – בעקבות מבצע הגנה על הספינות שמוביל במצר הצי האמריקני, במקביל למצור שהוא עדיין נאכף על נמלי איראן.

המטרה - להשפיע על הבחירות בארה"ב. טראמפ ומנהיג איראן הנעלם מוג'תבא חמינאי ( צילום: AP/Alex Brandon, Atta KENARE/AFP, REUTERS/Stringer, Lance Davis/United States Navy/Huntington Ingalls Industries )

בתוך כך נמשכת ההסלמה גם בין החות'ים לסעודים , והערב דיווחה ריאד על יירוט של מתקפות כטב"מים נוספות ששיגרו לעברה המורדים מתימן. היירוטים הללו הגיעו שעות אחרי שסעודיה חשפה כי במתקפות החות'יות על הממלכה מתחילת החודש נהרגו לפחות 19 בני אדם, ו הנמל הבינלאומי בבירה ריאד הותקף לפחות 20 פעמים. ראאד כרימלי, סגן שר החוץ הסעודי, האשים במסיבת עיתונאים שבה פורטו הנתונים הללו כי איראן היא זו ש"עודדה" את החות'ים להסלים ולכבוש בחודש שעבר את השטחים החולשים על מצר באב אל-מנדב, במהלך שהעניק להם – וכך גם לפטרוניהם בטהרן – קלף מיקוח נוסף ועוצמתי מול ארה"ב.

"אנחנו סבורים שההסלמה מצד החות'ים בשלב מאוחר זה של הסכסוך נעשתה בעידוד איראן", אמר כרימלי. לדבריו איראן "ממשיכה לחמש, לאמן ולתמוך במיליציה החות'ית, תוך הפרת החלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות של האו"ם והתחייבויותיה במסגרת הסכם בייג'ינג". כוונתו להסכם מ-2023 שבו חידשו סעודיה ואיראן את יחסיהן הדיפלומטיים, לאחר נתק שנמשך שבע שנים. הוא ציין כי סעודיה עדיין מקיימת ערוצי תקשורת ישירים עם איראן, וכי אפילו בעיצומו של אחד מגלי התקיפות על נמל התעופה בריאד – שרי החוץ של שתי המדינות שוחחו בטלפון.

עשן מיתמר מארמון הנשיאות בעיר עדן בתימן, אחרי מתקפת טילים חות'ית