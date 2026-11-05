גורם המקורב לבית הלבן אמר ל"ניו יורק פוסט" כי כמה בכירים בבית הלבן תומכים בהדחת הגסת'. "הם בהחלט שלפו סכינים", אמר, אבל גם סייג והדגיש כי לא ניתן לומר בוודאות שהגסת' בדרכו החוצה. כך או כך, הלחץ על שר ההגנה צפוי לגבור בשבוע הבא, אז מתכוון חבר הקונגרס היוצא

תומאס מאסי