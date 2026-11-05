המפלגה הרפובליקנית, שנחלה תבוסה מוחצת והיסטורית בבחירות האמצע בארה"ב, ממשיכה לעשות חשבון נפש – ולחפש אשמים במפלה הקשה. מי שנראה שכעת מופנים אליו רוב החיצים הוא שר ההגנה פיט הגסת', שהוביל בממשל את מאמצי המלחמה מול איראן, מלחמה שנתפסת בעיני רבים כסיבה מרכזית לסחף של הבוחרים לעבר הדמוקרטים, שהשתלטו על הסנאט ובית הנבחרים ורשמו מהפכים היסטוריים במעוזים שמרניים כמו טקסס וקנזס. ביממה האחרונה התרבו הדיווחים שמאחורי הקלעים הנשיא דונלד טראמפ מתייעץ עם מקורביו על האפשרות של החלפתו – ובינתיים גם מתגבש ניסיון לפתוח בהליכי הדחה נגדו בבית הנבחרים.
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עם זאת, הנשיא שאמש גיבה פומבית את הגסת' הבהיר גם בצהריים (יום חמישי) שאין לו כוונה לפטר אותו. "יש לי כל כוונה לשמור עליו", אמר טראמפ בריאיון לכתב רשת ABC ג'ונתן קארל. לצד זאת הוא הודה כי פנו אליו גורמים שלא מרוצים משר ההגנה: "אני מקבל את השיחות האלה, אתה יודע, לגביו. אני לא מבין למה". בריאיון הוא גם הודה כי יהיה לו קל יותר למנות שר הגנה חדש כעת, כשהרפובליקנים עוד שולטים בסנאט היוצא. הסנאט החדש שבו הדמוקרטים ישלטו ברוב גדול יחסית, של לפחות 54 מתוך 100, יושבע ב-3 בינואר ואז יהיה חייב הנשיא לקבל את תמיכתם למועמד שבו יבחר, אם שר ההגנה יוחלף בסופו של דבר.
גורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס אמרו בלילה החולף כי למרות הגיבוי מטראמפ, ייתכן מאוד שלקראת השבעתו של הקונגרס הדמוקרטי הלעומתי יבחר הנשיא להפיל את האשמה על שר ההגנה שלו. "מישהו יצטרך לקחת את האשמה על זה, וזה לא הולך להיות הוא (טראמפ)", אמר אחד מיועציו של טראמפ. דיווח דומה התפרסם ב"ניו יורק פוסט", צהובון הדוגל בקו שמרני ונחשב למקורב לסביבת הנשיא, ובו צוטטו "מקורות רבים" שאמרו כי הגסת' הוא מועמד בולט לפיטורים בטווח הזמן הקרוב – כאמור מפני שאחרי התכנסות הקונגרס החדש בתחילת ינואר, טראמפ יידרש לקבל את תמיכת הדמוקרטים כדי למנות שר הגנה אחר.
גורם המקורב לבית הלבן אמר ל"ניו יורק פוסט" כי כמה בכירים בבית הלבן תומכים בהדחת הגסת'. "הם בהחלט שלפו סכינים", אמר, אבל גם סייג והדגיש כי לא ניתן לומר בוודאות שהגסת' בדרכו החוצה. כך או כך, הלחץ על שר ההגנה צפוי לגבור בשבוע הבא, אז מתכוון חבר הקונגרס היוצא תומאס מאסי להעלות להצבעה בבית הנבחרים הצעה על פתיחה בהליך הדחה נגד הגסת'. מאסי, נזכיר, הוא "מורד" רפובליקני אנטי-ישראלי שמתנגד נחרצות למלחמה באיראן, והודח בפריימריז במדינתו קנטקי, אבל רגע לפני סיום כהונתו מבטיח לפעול להדחת הגסת' בטענה שפתיחת המלחמה נעשתה לכאורה בניגוד לחוק, מפני שהממשל לא קיבל את אישור הקונגרס לכך.
סביר להניח שלפני בחירות האמצע הסיכוי של ההצעה של מאסי לעבור היה נמוך מאוד, אבל אחרי ההפסד הצורב נראה שהיא צוברת מומנטום – וברשת CNN דיווחו הלילה כי כמה גורמים בתוך המפלגה הרפובליקנית חוזים שההצעה תאושר בבית הנבחרים היוצא, שבו הרפובליקנים עוד שולטים ברוב זעום ולכן תמיכה של לפחות חלק מהם תידרש לכך. המשמעות של אישור הדחה בבית הנבחרים היא שההליך יעבור לסנאט, שם ייערך "משפט הדחה" שכדי להביא לסילוק בפועל מהתפקיד נדרשת בו הרשעה ברוב של שני שלישים – כלומר 67 מתוך 100. הסיכוי לכך הוא נמוך ביותר, אולי אפסי, אבל ב-CNN מדגישים כי להגסת', הידוע בגישתו הלוחמנית והפרובוקטיבית, יש "מעט חברים" בגבעת הקפיטול, ועצם אישור ההליך בבית הנבחרים יהיה מכה קשה עבורו.
כך או כך, שר ההגנה פרסם אמש הודעה שבה הבטיח להילחם בחקירות שהדמוקרטים מתכננים לפתוח נגדו בכל הנוגע לניהול המלחמה באיראן וסביב סוגיות אחרות, כמו הדחות הקצינים הבכירים שהוביל בפנטגון והפצצת "סירות הסמים" בים הקריבי, שהדמוקרטים מתארים כפשעי מלחמה. "שר ההגנה הגסת' לא ייסוג ולא יירתע מפני פוליטיקאים המבקשים לצבור נקודות פוליטיות או לפתוח בחקירות כוזבות, כאשר לא נעשתה כל עבירה", מסר דובר הפנטגון שון פארנל.
בהודעה גם הבהיר דוברו של הגסת' כי שר ההגנה לא שוקל לפרוש, כשברקע שמועות שהתפשטו בימים האחרונים ולפיהן הגסת' עשוי לחתור להתמנות למושבה של הסנאטורית הפורשת מטנסי מרשה בלקברן, שבבחירות האמצע נבחרה למושלת טנסי. הגסת' הוא תושב טנסי, והמושל היוצא שם יכול למנות אותו למילוי כהונתה בסנאט בלי בחירות מיוחדות. אבל בהודעה הבטיח דוברו של הגסת' כי הוא מתכוון להישאר בתפקידו: "נמשיך לקדם את סדר היום של טראמפ במשרד המלחמה (השם הלא-רשמי שבו מתאר הממשל את משרד ההגנה – ynet), חרף האיומים מצד הדמוקרטים לפתוח בציד מכשפות מדומה, ושר ההגנה הגסת' מחויב לחלוטין, ב-100%, להנהגת המשרד עד לתום כהונתו של הנשיא טראמפ".
הגסת' בן ה-46, נזכיר, היה מגיש ברשת הטלוויזיה "פוקס ניוז" לפני שטראמפ הדהים כשבחר בו לשר ההגנה אחרי שנבחר מחדש לנשיא, ומאז הוא נותר דמות מפלגת מאוד בוושינגטון, עם צעדים שנויים במחלוקת כמו טיהורי קצינים בכירים שלטענתו קידמו "תרבות woke" שמאלנית בצבא, אותן הפצצות של סירות בים הקריבי שנטען כי חלקן פגעו גם בדייגים תמימים, ורק לאחרונה הכרזתו על העברה בשידור ישיר של הוצאה להורג (החלטה שבהמשך טראמפ ביטל אותה). הוא מהתומכים הבולטים ביותר בממשל במלחמה באיראן, וגורמים רפובליקניים שצוטטו בדיווח הלילה של CNN אמרו כי רבים במפלגה מאשימים שבדיונים שקדמו להחלטת הנשיא לפתוח בה הוא הפריז בפניו בסיכויים לסיים אותה במהירות ובקלות, וכי גם כעת הוא תומך בהסלמה נוספת למרות שלא ברור אם תקיפות מחודשות יגרמו לאיראן להיכנע.
עדות ברורה לקרב ההאשמות הפנימי המתנהל כעת במפלגה הרפובליקנית היא הפוסט יוצא הדופן שפרסם אמש סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שבו טען כי המלחמה באיראן הייתה הסיבה המרכזית לתבוסה הרפובליקנית, ואותת שיש גם לשנות את מערכת היחסים ההדוקה עם ישראל. אף שלא הפנה אצבע מאשימה לגורם כלשהו, הפוסט נתפס בעיני רבים כניסיון של ואנס להרחיק עצמו מטראמפ ומהאחריות למלחמה – כדי להכין את הקרקע למועמדות אפשרית שלו לנשיאות בבחירות 2028. "שינוי הכיוון מתחיל", אמר על כך ל-CNN בכיר לשעבר בפנטגון בהתייחסו למלחמה ולהגסת'.
טראמפ כאמור ממשיך, לפחות באופן פומבי, לגבות את הגסת'. "הוא עושה עבודה טובה מאוד", הוא אמר אמש, אבל בדיווח ב"ניו יורק פוסט" הזכירו כי מילים דומות הנשיא אמר גם על התובעת הכללית לשעבר פאם בונדי ועל השרה לביטחון המולדת לשעבר קריסטי נואם, לפני שפיטר את שתיהן מוקדם יותר השנה. ובצל הקונגרס הלעומתי שעומד להקשות מאוד על הנשיא, גורם המעורה בפרטים אמר לרויטרס כי בבית הלבן כן דנים בהחלפה אפשרית שלו, מתוך רצון שבתפקיד שר ההגנה יהיה מישהו שיוכל להרחיק עצמו מהפיקוח ההדוק של הדמוקרטים.
בסופו של דבר מדובר כמובן בהחלטה של הנשיא, הידוע בגישתו הקפריזית והבלתי צפויה, ולפי גורמים שצוטטו ב-CNN הוא מחבב באופן אישי את הגסת' ואמר ליועציו כי הוא סבור ששר ההגנה צריך להיאבק על עתידו, בין אם מדובר יהיה בניסיון הדחה או בחקירות בקונגרס. "רק לפני יומיים הנשיא היה איתו בחדר ואמר לו: 'אתה האיש הטוב ביותר שלי. אתה האיש הטוב ביותר שיש לי'", אמר אחד הגורמים. מקור נוסף אמר לרשת כי ייתכן שטראמפ חש צורך להשאיר את הגסת' בתפקידו גם למקרה שיחליט לחדש את המערכה מול איראן.