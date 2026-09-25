הסנקציות של ארה"ב על התעופה האיראנית התרחבו היום (שישי) בעיראק. ערוץ תקשורת עיראקי המזוהה עם הציר האיראני פרסם תיעוד של מטוס חברת התעופה האיראנית מראג', וטען כי הנהלת נמל התעופה הבינלאומי בנג'ף מנעה מנוסעים לעלות לטיסה ואילצה את המטוס לשוב לעיר משהד באיראן כשהוא ריק.
במקביל, שני מקורות מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי גם שדות התעופה בארביל ובסולימאניה שבחבל כורדיסטן העיראקי השעו, החל מהיום, את הטיסות של חברות תעופה איראניות. בבגדד הבירה כבר הפסיקו לקבל מטוסים איראניים לפני שלושה ימים.
חבר הפרלמנט העיראקי פאלח אל-חזעלי האשים את ממשלת עיראק באחריות לנזקים הכלכליים שנגרמו למדינה. "אנחנו רואים בממשלת עיראק אחראית להפסדים הכספיים שנגרמו למדינה כתוצאה מיישום החלטות משרד האוצר האמריקני נגד התעופה האיראנית. הדבר גורם להפסדים כספיים למדינה", אמר.
עיראק אינה המדינה היחידה שנקטה צעדים בעקבות הלחץ האמריקני. אתמול הודיעה רשות התעופה האזרחית של איחוד האמירויות על השעיית הטיסות של חברות תעופה איראניות אל המדינה וממנה, עד להודעה חדשה. לפי הרשות, ההחלטה התקבלה בעקבות הסנקציות האמריקניות שהוטלו על חברות התעופה האיראניות בשל השימוש שלהן בשדות תעופה ברחבי העולם.
"לא נשלים לעולם עם הפגנת כוח צבאית מצד ארה"ב"
נזכיר כי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, איים השבוע את מדינות האזור מפני שיתוף פעולה עם ארה"ב ואמר כי "אם מדינות שכנות ישתפו פעולה עם ארה"ב כדי לעצור טיסות איראניות, שדות התעופה שלהן לא יוכלו לפעול" רזאי הוסיף כי איראן אינה תומכת בהרחבת מעגל המלחמות באזור ומעדיפה פתרונות בדרכי שלום, אך "לא תשלים לעולם עם כל הפגנת כוח צבאית מצד ארה"ב". לדבריו, "ארצות הברית ומדיניותה הן הגורם לסגירה של מצרים ימיים. כבר הזהרנו את מדינות האזור מפני מהלכים מסוג זה".
הבכיר האיראני מוחמד מוחבר הוסיף כי "ההתיישרות עם ארה"ב בנוגע ליישום המדיניות העוינת תישאר חקוקה בזיכרונה של האומה האיראנית. האסטרטגיה שלנו בהקשר זה ברורה: פעילות הטיסה באזור תהיה פתוחה לכולם, או לאף אחד. אם תישלל מאיראן האפשרות לטוס, לאף מדינה אחרת באזור לא תהיה זכות זו".
ב-8 בספטמבר הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות על 36 יעדים הקשורים למגזר התעופה האיראני, במסגרת המהלך האמריקני להגברת הלחץ הכלכלי על טהרן. לפי משרד האוצר, חברות התעופה האיראניות משמשות את המשטר להעברת כלי נשק, כוח אדם ומטענים אסורים. הסנקציות כוונו, בין היתר, ל-27 חברות תעופה איראניות ולחברות וגורמים זרים שסייעו להן.
בהמשך הובהר כי הלחץ אינו מופנה רק לחברות האיראניות עצמן. חברות זרות שמספקות להן שירותים, ובהם תדלוק, שירותי קרקע ושירותי נחיתה, עלולות להיחשף לסנקציות אמריקניות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מי שימשיך לספק שירותים לחברות התעופה האיראניות מסתכן בסילוק ממערכת הדולר.
"אם הם נוחתים, אסור לכם לספק להם דלק, אסור לספק להם שירותי נחיתה, אסור למכור להם כרטיסים – אחרת תסולקו ממערכת הדולר". כך אמר ביום שני שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ברשת CNBC. דבריו של בסנט הופנו נגד חברות תעופה איראניות, כצעד אמריקני נוסף שמחריף את הלחץ על הרפובליקה האיסלאמית, המתמודדת כבר עם מצור ימי אמריקני ועם שיבושים בגבולות היבשתיים.
בארה"ב טענו כי טיסות מסחריות איראניות שימשו להעברת כלי נשק ולוחמים, וכי המהלך נועד לפגוע ביכולת של איראן להפעיל את רשת התעופה הבינלאומית שלה.
מאז ההחלטה האמריקנית נרשמו שיבושים הולכים וגוברים בתעופה האיראנית. אזרבייג'ן אסרה על חברות תעופה איראניות לנחות בשדות התעופה שלה, גאורגיה הפסיקה את הטיסות לאיראן, ומהאן אייר השעתה את הטיסות לטורקיה ולעומאן.
מנגד, רוסיה וסין לא הצטרפו בשלב זה למהלך. בסין אף הצהירו כי לא יאכפו את הסנקציות האמריקניות על חברות התעופה האיראניות, וכי הקשרים בין שתי המדינות "לגיטימיים וחוקיים".