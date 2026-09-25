גם עיראק מהדקת את החבל - ובאיראן מאיימים: "אם אנחנו לא נטוס, אף אחד לא"

שדות התעופה בנג'ף, ארביל וסולימאניה מצטרפים לבגדד: אסרו טיסות של חברות תעופה איראניות, בעקבות הסנקציות שהטיל משרד האוצר האמריקני. גם איחוד האמירויות השעתה את הטיסות האיראניות לשטחה וממנה. בכיר איראני הזהיר: "הטיסה באזור תהיה פתוחה לכולם - או לאף אחד"