המתיחות בין ישראל לטורקיה, שהגיעה לשיא ברקע האירועים בסוריה , ממשיכה להחריף: שלשום (שישי) תקף הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן את הציונות ואת ממשלת ישראל, ופתח יומיים של חילופי דברים פומביים בין הצדדים. "הממשלה הנוכחית בישראל, המכורה למלחמה, מנסה כל סוג של פרובוקציה כדי לערער את היציבות באזור", אמר ארדואן בדברים שנשא.

"מסיט את תשומת הלב באמצעות עלילות דם". ארדואן ונתניהו ( צילום: ROBERTO SCHMIDT/AFP )

Biz siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil; hangi inanca mensup olursa olsun bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. pic.twitter.com/qvMseBNCwl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2026

הוא הוסיף כי "האידיאולוגיה הקיצונית, הכובשת והרצחנית הנקראת ציונות" מכוונת לא רק נגד שכנותיה של ישראל, אלא גם נגד מי שמגנים על השלום האזורי ועל ערכים הומניטריים. הוא הוסיף כי "רשת רצח העם הפכה את עזה לבית הקברות הגדול בעולם לילדים", וציין שאפילו עפיפונים נתפסים כאיום.

משרד החוץ הישראלי הגיב לדברים במתקפה אישית נגד ארדואן. בהודעה נטען שהנשיא הטורקי פועל "כמו האנטישמים הגרועים בהיסטוריה", שמגיע לשיאים חדשים של הסתה נגד ישראל, במטרה להסיט באמצעות עלילות דם את תשומת הלב ממעשיו בטורקיה ומדיניותו באזור. במשרד החוץ הישראלי האשימו את ארדואן שהרס את הדמוקרטיה הטורקית, כלא את יריביו הפוליטיים, אירח את חמאס ותמך בו, והוביל לפלישות למדינות שכנות.

בתגובה להודעת משרד החוץ אמר דוברו של ארדואן, בורהאנדין דוראן, שבמקום להתמודד עם המציאות פונה ישראל להשמצות ולתעמולה. לדבריו, היא שוב מסתתרת מאחורי טענות לאנטישמיות "כדי לטשטש את התוקפנות שלה, רצח העם, פשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות". הוא הוסיף שארדואן ימשיך להגן על המאבק של העם הפלסטיני, להשמיע את קולם של תושבי עזה ולתמוך ביציבות האזורית.

הלילה (בין שבת לראשון) פרסם גם משרד החוץ באנקרה הודעת גינוי לישראל, ולפיה "השקרים וההשמצות נגד ארדואן משקפים את המנטליות הפחדנית והמושחתת של הפושעים בממשלת ישראל, ובראשם נתניהו".