- והאשים זרים בניצול תושבים מקומיים. כעת, בפגישה עם השגרירה ועם סגנה רמי טפליצקי, הוא דן דווקא בהידוק היחסים בין המדינות, לצד הזדמנויות כלכליות ושיתופי פעולה במגוון תחומים. צ'רנווירקול אף הודה לישראל על הסיוע והתמיכה בעובדים התאילנדים בענפים השונים בישראל, שמספרם חצה את רף ה-70 אלף.

- והאשים זרים בניצול תושבים מקומיים. כעת, בפגישה עם השגרירה ועם סגנה רמי טפליצקי, הוא דן דווקא בהידוק היחסים בין המדינות, לצד הזדמנויות כלכליות ושיתופי פעולה במגוון תחומים. צ'רנווירקול אף הודה לישראל על הסיוע והתמיכה בעובדים התאילנדים בענפים השונים בישראל, שמספרם חצה את רף ה-70 אלף.