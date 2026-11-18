אחרי שורה של תקריות מביכות שבהן היו מעורבים תיירים ישראלים, הפגנות נגד ישראל בלב בנגקוק ופוקט ושלילת אזרחותו התאילנדית של הרב הראשי במדינה, שגרירת ישראל בתאילנד ד"ר אלונה פישר-קם קיימה בליץ פגישות דיפלומטיות חריג בהיקפו עם צמרת ההנהגה.
תחילה נפגשה השגרירה עם ראש הממשלה ושר הפנים של תאילנד אנוטין צ'רנווירקול, שהתבטא בחריפות נגד זרים במדינתו בצל סערה שפרצה בעקבות פינוי קברים יהודיים. הוא אמר אז "לכו למות במדינה שלכם" - והאשים זרים בניצול תושבים מקומיים. כעת, בפגישה עם השגרירה ועם סגנה רמי טפליצקי, הוא דן דווקא בהידוק היחסים בין המדינות, לצד הזדמנויות כלכליות ושיתופי פעולה במגוון תחומים. צ'רנווירקול אף הודה לישראל על הסיוע והתמיכה בעובדים התאילנדים בענפים השונים בישראל, שמספרם חצה את רף ה-70 אלף.
על התיירות, שעוררה את התקריות הקשות, אמר כי "תאילנד היא יעד פופולרי. הממשלה מחויבת לקבל תיירים מכל המדינות באופן שווה. תאילנד שמה דגש על בטיחות המבקרים ולא תפלה או תעודד דעות קדומות על רקע גזע, דת או לאום". עם זאת, הוא הבהיר שוב כי אין בדבריו כוונה לאפשר לזרים להפר את החוק התאילנדי או לפגוע בתרבות המקומית.
בהמשך התקבלה השגרירה לריאיון רשמי אצל אחותו של מלך תאילנד, הנסיכה צ'ולאבהורן, בבית החולים צ'ולאבהורן. בפגישה הציגה השגרירה בפני הנסיכה דרכים לקידום שיתוף הפעולה בין ישראל לתאילנד בתחומי בריאות הציבור, המדע והחדשנות הרפואית, והדגישה את נכונותה של ישראל להרחיב את חילופי הידע והמחקר המשותף בין מומחים משתי המדינות.
מפגש נוסף נערך בזירה הביטחונית, כאשר השגרירה פישר-קם הגיעה ביום שני לפגישה עם מזכ"ל המועצה לביטחון הלאומי של תאילנד, הגנרל צ'איאפרוק דואנגפראפאט, וסגנו וורנאט קונגמואנג. הפגישה התמקדה בהעמקת שיתוף הפעולה בתחום אבטחת הסייבר ובהכנות לקראת הדיאלוג הביטחוני השביעי בין ישראל לתאילנד. בנוסף, הבכירים והשגרירה דנו בהיבטי הביטחון והשמירה על שלומם של העובדים התאילנדים בישראל ושל האזרחים והתיירים הישראלים בתאילנד.
בתום הפגישות הדגישו בשגרירות ישראל את המחויבות המשותפת להמשך העמקת הידידות ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין ירושלים לבנגקוק, על בסיס כבוד הדדי ואינטרסים משותפים.