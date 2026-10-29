ביום שלישי האחרון, יום הבחירות, באזור הדרום, שבר גם שיא חדש שלא נמדד עד כה באזורי המדבר. 35.6 מ"מ ירדו ב-10 דקות בלבד באזור מכתש רמון.

ביום שלישי האחרון, יום הבחירות, באזור הדרום, שבר גם שיא חדש שלא נמדד עד כה באזורי המדבר. 35.6 מ"מ ירדו ב-10 דקות בלבד באזור מכתש רמון.

לא רק בדרום נהנו מהגשם בשלישי. ירושלים, ביום הבחירות

לא רק בדרום נהנו מהגשם בשלישי. ירושלים, ביום הבחירות