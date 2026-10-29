הגשם הכבד שירד ביום שלישי האחרון, יום הבחירות, באזור הדרום, שבר גם שיא חדש שלא נמדד עד כה באזורי המדבר. 35.6 מ"מ ירדו ב-10 דקות בלבד באזור מכתש רמון.
על פי השירות המטאורולוגי, ביום שלישי התרחש בארץ אירוע מזג אוויר חריג עם כמויות גדולות של משקעים בדרום ובמזרח. עוצמות הגשם היו חזקות במיוחד, ובחלקים מהערבה הדרומית והנגב המזרחי הן אף נדירות - עובדה שגרמה לשיטפונות נרחבים בנחלים באזור ים המלח, בנגב ובערבה. בחלק מהאזורים נלוו לגשם גם סופות רעמים ברד ומשבי רוח חזקים.
השיטפונות, נזכיר, הובילו גם לחסימות כבישים נרחבות באזור הדרום. תושבים שתכננו ללכת להצביע בקלפיות ביישוביהם לא יכלו לעשות זאת במשך שעות, ולבסוף נשלחו לקלפיות אחרות. על פי הנתונים, בנחלים כמו נקרות וצין, עוצמת השיטפונות הייתה נדירה ביותר. אתמול, בבוקר שאחרי השיטפונות, תועד סלע ענק שנסחף לאורך הלילה שבין שלישי לרביעי בנחל צין. הוא גרם לקריסה בכביש 2499, כביש הגישה לנאות הכיכר.
בנחל גוונים, שמנקז חלקים ממכתש רמון, נמדד השיא מתחילת כל המדידות. המרכז לחקר שיטפונות במדבר מדד עוצמת גשם של 35.6 מ"מ ב-10 דקות. השיא הקודם היה ביריחו, לפני 39 שנים, בשנת 1987: 33.4 מ"מ ב-10 דקות. לפי השירות המטאורולוגי, ההסתברות להגעה לעוצמות גשם כה גבוהות בפרק הזמן הזה היא 0.5% - תקופת חזרה של אחת ל-200 שנים.
בשירות המטאורולוגי ציינו כי לא רק הדרום נהנה מהגשם. גשמים חזקים ומשמעותיים ירדו לאורך כל מזרח הארץ - מהרי אילת ועד החרמון.
ומה צפוי בסוף השבוע? מחר, יום שישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים קלים צפויים באזור הצפון ולאורך החוף. ביום שבת תורגש התחממות, שתימשך גם בתחילת השבוע הבא.