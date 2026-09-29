מדינת ישראל תציין בשבוע הבא שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. האירועים מטעם המדינה יצויינו ביום שני 5 באוקטובר, כ"ד בתשרי, בשני טקסים ממלכתיים: הטקס הראשון שינוהל על ידי משרד הביטחון יתקיים ב-11:00 בבוקר ברחבת גדולי האומה בהר הרצל, במעמד ראשי המדינה: נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ שגם צפויים לנאום, וכן הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות.
הטקס השני ייערך בשעה 14:00 באותו היום באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, במעמד ראשי המדינה, ויכלול גם הוא נאומים. ההגעה לשני הטקסים ניתנת ברישום מוקדם בלבד ובהצגת אישור. המשפחות השכולות הוזמנו להירשם לשני הטקסים - לטקס הצבאי הוזמנו משפחות חללי צה"ל ולטקס האזרחי משפחות חללי פעולות האיבה.
בדומה לשנים האחרונות, הטקסים השנה יהיו מאוד טעונים פוליטית ורוויים במתיחות, כשברקע הבחירות שיתקיימו 22 ימים לאחר מכן. על כן, יש היערכות להפרעות וקריאות ביניים במהלך הנאומים. הטקסים יהיו טעונים גם על רקע הפרסומים על התעלמות נתניהו מהאזהרות המוקדמות שקיבל לפני 7 באוקטובר, אזהרות שאותן נתניהו מכחיש שקיבל.
קיום הטקס נקבע יומיים לפני 7 באוקטובר, בהתאם להחלטת הממשלה המקורית שקבעה שהטקס יתקיים כל שנה יומיים אחרי שמחת תורה. בשני הטקסים הדגל יורד לחצי התורן ויתקיים מעמד של הנחת זרים. ב-6 באוקטובר הממשלה תקיים ישיבת ממשלה מיוחדת לציון אירועי 7 באוקטובר.
בתוך כך, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יתקיים ביום רביעי 7 באוקטובר בשעה 21:15 בפארק הירקון (גני יהושע) בתל-אביב. הטקס פתוח לקהל הרחב, ואת האירוע ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. בין המשתתפים והאמנים שייקחו בו חלק, נמצאים אושר כהן, שלמה ארצי, גלי עטרי, מירי מסיקה, עדן גולן, עברי לידר, יובל דיין, אמיר דדון, ארקדי דוכין, הראל סקעת ואחרים.
טקס הזיכרון של משפחות הנובה יתקיים ב-7 באוקטובר באתר ההנצחה ברעים בשעה 18:29. הטקס מוקדש לנרצחי וחללי מסיבת הנובה והמסיבות הסמוכות, בהנחיית תמיר סטיינמן ובהשתתפות אמנים ובהם בניה ברבי, נינט טייב, עמיר בניון ושולי רנד.
בנוסף, "מועצת אוקטובר", ארגון המאגד בתוכו משפחות שכולות ושורדי שבי, הכריז על שורת פעולות מחאה שצפויות להתקיים ב-7 באוקטובר. האירועים ייפתחו בדקת דומייה שתחל ב-6:29, ויכללו שיירות, עדויות וכינוס בכיכר החטופים.