בדומה לשנים האחרונות, הטקסים השנה יהיו מאוד טעונים פוליטית ורוויים במתיחות, כשברקע הבחירות שיתקיימו 22 ימים לאחר מכן. על כן, יש היערכות להפרעות וקריאות ביניים במהלך הנאומים. הטקסים יהיו טעונים גם על רקע הפרסומים על התעלמות נתניהו מהאזהרות המוקדמות שקיבל לפני 7 באוקטובר, אזהרות שאותן נתניהו מכחיש שקיבל.