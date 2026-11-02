האישה ש נרצחה הלילה (בין ראשון לשני) בידי בעלה בדירתם בפתח תקווה הייתה הקורבן ה-25 לרצח במשפחה מתחילת שנת 2026, מתוכם 17 נשים. מאז תחילת אוקטובר ועד היום נרצחו ארבע נשים בידי בני זוגן - עלייה של 135% בכמות מקרי הרצח במשפחה לעומת חודשים קודמים. כך לפי נתונים שפרסם הבוקר פורום מיכל סלה.

הנרצחת, בשנות ה-40 לחייה, אותרה ללא רוח חיים בדירה ברחוב יוסף שפרינצק לאחר שעל פי החשד הוכתה למוות באמצעת סכין קצבים על ידי בעלה - לעיני ילדיהם. אחד הילדים היה זה שהתקשר למשטרה. הבעל שם קץ לחייו וגופתו אותרה ברחוב סמוך.

זירת הרצח בפתח תקווה





לפי נתוני פורום מיכל סלה, תשעה מתוך 23 הנרצחות והנרצחים במשפחה נרצחו בנשק חם, ולפחות במקרה אחד מדובר בנשק ברישיון. מאז 7 באוקטובר 2023 נרצחו במשפחה 84 בני אדם, בהם 72 נשים ושמונה ילדים, זינוק של 37% ברצח במשפחה. "הדיווח המזעזע על רצח אישה בידי בן זוגה באמצעות גרזן, על פי החשד לעיני ילדיהם, ממחיש שוב את המחיר הנורא של אלימות קטלנית בתוך המשפחה", נמסר מהפורום.

"אישה נרצחה בביתה, במקום שאמור להיות הבטוח ביותר עבורה. במקרה הזה, על פי החשד, הרצח התרחש גם בנוכחות הילדים. הילדים, שאמורים להיות מוגנים בביתם, נחשפו למראה קשה שעלול להותיר בהם צלקות לכל החיים.

"רצח נשים בביתן הוא קצה הקרחון. עד כה העניקה עמותת פורום מיכל סלה, בשיתוף משרד הרווחה, הגנה ל-1,108 נשים מאוימות ול-4,209 ילדות וילדים בסיכון. אסור לנו לקבל מציאות שבה נשים נרצחות בביתן, לעיתים גם לנגד עיני ילדיהן. כל מקרה כזה מחייב אותנו כחברה להגביר את המודעות לסימני האזהרה לאלימות בזוגיות, להרחיב את מערכי ההגנה ולפעול למניעת הרצח הבא".

זירת הרצח וההתאבדות בפתח תקווה ( צילום: דוברות זק"א )

טל הוכמן, מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, מסרה בתגובה לרצח כי "בזמן שהפוליטיקאים עסוקים במשחקי כיסאות, רוצח לקח את חיי אישה באמצעות גרזן לעייני הילדים באכזריות מחרידה. הנורא מכול הוא שהרצח הזה יכול היה להימנע, כי אלימות נגד נשים אף פעם לא מתחילה ברצח. רק בשבוע שעבר נרצחו תמרה עמראן (21), על פי החשד בידי ארוסה שכבר איים עליה בעבר, ו יאנה זיקובה (43), שנדקרה למוות לעיני בנה.