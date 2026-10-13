אסיר מפלורידה שהעיד כי רצח את שותפו לתא בכלא כדי לעבור לאגף הנידונים למוות הוצא הערב (יום ג') להורג, כמעט 18 שנים אחרי התקיפה הקטלנית, ובכך התגשמה משאלתו. מותו של האיש, ג'יימס רוברטסון בן ה-63, נקבע בשעה 12:21 בצהריים לפי השעון המקומי, לאחר שקיבל זריקה קטלנית של שלושה חומרים. הוא הודה ברצח מדרגה ראשונה וויתר על כל הערעורים בפרשת חניקתו למוות של שותפו לתא פרנק הארט ב-2008.

גלריה ג'יימס רוברטסון. רצה למות, וויתר לשם כך על כל האפשרויות לערער

הוצאתו להורג של רוברטסון בוצעה בתקופה שבה גוברת תשומת הלב הציבורית לעונש המוות בארה"ב. רק לפני שבועיים התעוררה סערה כשהרוצחת קריסטה פייק שרדה ניסיון הוצאה להורג אף שקיבלה שתי מנות קטלניות של פנטוברביטל. בשבוע שעבר פרצה סערה נוספת, כשהפנטגון הודיע כי הוצאתו להורג באמצעות כיתת יורים של נידאל מאליק חסן , המחבל ממוצא פלסטיני שבשנת 2009 רצח 13 חיילים בבסיס פורט הוד בטקסס, תועבר בשידור חי – הודעה שגורמים דמוקרטים ורפובליקנים, בהם הנשיא דונלד טראמפ, הביעו הסתייגות ואף מורת רוח רבה ממנה.

על פי מסמכי בית המשפט, רוברטסון היה כלוא במתקן הכליאה שרלוט שמצפון לפורט מאיירס, כאשר בדצמבר 2008 הוא קשר כמה גרביים זו לזו וחנק את הארט בעת שזה ישן. רוברטסון סיפר לחוקרים כי התקיפה לא נבעה מפרובוקציה כלשהי, וכי רצח את שותפו לתא כדי שייגזר עליו עונש מוות – במקום שיצטרך לבלות את שארית ימיו בכלא.

הרוצחת קריסטה פייק (מימין) והקורבן שלה קולין סלמר. זריקות הרעל לא הביאו למוות, רק לסבל

רוברטסון היה בן 17 כשנכנס לכלא ב-1980 בגין פריצה ותקיפה. הרשעות שצבר לאורך השנים בעבירות של בריחה ממשמורת, תקיפה והחזקת נשק בעת שהותו בכלא הוסיפו עוד ועוד זמן לתקופת מאסרו הכוללת. ב-2003 הוא נשלח לכלא בעקבות הרשעה בתקיפה מינית. במשפט שבו עמד לדין בגין רצח הארט הודה רוברטסון באשמה וויתר על שלב הטיעונים לעונש, שבו חבר מושבעים ממליץ על עונש מוות או מאסר עולם. שופט גזר עליו עונש מוות, ובהמשך ויתר רוברטסון גם על כל ההליכים שלאחר ההרשעה.

רוברטסון חזר על עמדתו גם בדיון שהתקיים מוקדם יותר החודש, ואמר לשופט כי הוא מבין שהוצאתו להורג נקבעה וכי הוא אינו מעוניין להגיש ערעורים סופיים לבית המשפט העליון של פלורידה או לבית המשפט העליון של ארה"ב.

המחבל ממוצא פלסטיני נידאל חסן, שרצח 13 חיילים. נכון לעכשיו, ההוצאה להורג אמורה להיות מועברת בשידור חי ( צילום: AP )

מתנגדי עונש המוות טוענים כי המקרה של רוברטסון מפריך את הטענות שלפיהן הוצאות להורג מרתיעות מפני רצח. מריה דה-ליברטו, המנהלת המשפטית ומנהלת המדיניות של הארגון "תושבי פלורידה למען חלופות לעונש מוות", אמרה כי להארט הגיעה הזכות להיות מוגן ובטוח בכלא, וטענה כי "עצם קיומו של עונש המוות הוא שאולי חולל את אותה אלימות ממש שאותה הוא מתיימר למנוע".

20 הוצאות להורג בשנה? דסנטיס יכול לשבור שיא

רוברטסון היה אמור להיות אחד משני אסירים שיוצאו להורג בפלורידה היום, אך המושל רון דסנטיס משך בשבוע שעבר את צו ההוצאה להורג של האסיר השני, וויליאם לי תומפסון. המושל הרפובליקני לא סיפק נימוק להחלטה, אך הוא השעה זמנית את הוצאתו להורג בחודש שעבר עד לקבלת הערכה פסיכיאטרית. מהרישומים עולה כי זו הפעם הראשונה שבה דסנטיס מושך צו הוצאה להורג, צעד שמבחינה טכנית אינו משנה את גזר דינו של תומפסון. הוא יישאר באגף הנידונים למוות, וצו הוצאה להורג חדש עשוי להיחתם נגדו בעתיד.

חדר הוצאה להורג בכלא בארה"ב. פלורידה במקום הראשון ברשימת המממשות ( צילום: AFP )

דסנטיס הוא מושל פלורידה השלישי שחתם על צו הוצאה להורג לתומפסון. בוב גראהם ובוב מרטינז קבעו שניהם מועדים להוצאתו להורג כבר בשנות ה-80, אך שנים של ערעורים ועיכובי ביצוע אפשרו לו לחמוק מהכיסא החשמלי – שיטת ההוצאה להורג שהייתה נהוגה במדינה באותה תקופה. הנידון למוות בן ה-74 הורשע ברצח מדרגה ראשונה, חטיפה ותקיפה מינית, שלושתן נגד סאלי אייבסטר בת ה-23 ב-1976. עורכי דינו של תומפסון מסרו כי כיום הוא סובל מדמנציה ומצבו הבריאותי מידרדר. לדבריהם, יש להעבירו למתקן רפואי הולם כדי שיקבל את הטיפול שלו הוא זקוק.

רק אסיר אחד נוסף בפלורידה נותר בחיים לאחר שנחתם נגדו צו הוצאה להורג בידי דסנטיס. ג'יימס דיילי, בן 80, היה אמור למות בשלהי 2019 בגין רצח נערה בת 14, אך שופט פדרלי עצר את ההוצאה להורג בעוד עורכי דינו טוענים לחפותו. עיכוב הביצוע בוטל בסופו של דבר, אך דסנטיס לא חתם על צו הוצאה להורג חדש. המדינה הקפיאה את כל ההוצאות להורג במהלך מגפת הקורונה ולא חידשה אותן עד שנת 2023.

המושל דסנטיס. "המטרה שלי היא להביא צדק למשפחות הקורבנות" ( צילום: רויטרס /Ibraheem Abu Mustafa )

תחת שרביטו של דסנטיס, שיסיים את תפקידו כמושל בינואר הקרוב, ביצעה בשנת 2025 פלורידה 19 הוצאות להורג – מספר גבוה יותר משל כל מושל אחר בפלורידה בשנה אחת מאז הוחזר עונש המוות ב-1976. הוצאתו להורג של רוברטסון הערב הייתה ההוצאה להורג ה-17 של המדינה בשנת 2026, כששתיים נוספות כבר נקבעו להמשך השנה, לא כולל זו של תומפסון.

דה-סנטיס כמעט שלא התבטא בפומבי בנוגע למספר חסר התקדים של ההוצאות להורג בכהונתו, אך הסביר בעבר כי מטרתו היא להביא צדק למשפחות הקורבנות שהמתינו עשרות שנים למימוש גזרי הדין.