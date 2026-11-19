בריאיון טלפוני לרשת NBC בתום

הפסגה המשולשת שלו בסין

עם הנשיאים ולדימיר פוטין ושי ג'ינפינג, נשאל טראמפ על דברי מאסק ואף שדיבר עליו בחיבה הוא גם הזהיר אותו לבל ינסה להתרחק ממנו יותר מדי, כשברקע ניצב לפי חלק מההערכות החשש של מאסק מ

כוונתם של הדמוקרטים לנהל נגדו חקירות