נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב הערב (חמישי) להצהרתו המפתיעה של איל ההון אילון מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם ומתומכיו הבולטים ביותר של הנשיא, שאמר אמש כי הוא מתחרט שתרם כמעט חצי מיליארד דולר לרפובליקנים בבחירות האמצע, שבהן נחלה מפלגתו של הנשיא תבוסה מוחצת, ואף אמר על עצמו שהוא "לא MAGA", כלומר שהוא לא רואה עצמו חבר בתנועת Make America Great Again של תומכי טראמפ.
הריאיון עם מאסק אמש:
בריאיון טלפוני לרשת NBC בתום הפסגה המשולשת שלו בסין עם הנשיאים ולדימיר פוטין ושי ג'ינפינג, נשאל טראמפ על דברי מאסק ואף שדיבר עליו בחיבה הוא גם הזהיר אותו לבל ינסה להתרחק ממנו יותר מדי, כשברקע ניצב לפי חלק מההערכות החשש של מאסק מכוונתם של הדמוקרטים לנהל נגדו חקירות, אחרי שהקונגרס החדש בשליטתם יושבע בינואר הקרוב. "הוא חבר שלי", אמר טראמפ ל-NBC. "יש הרבה הגדרות למונח הזה. מבחינתי MAGA פירושו משהו מאוד מסוים, וכשאנשים מתרחקים ממנו, הם לא מצליחים במיוחד. אבל לאילון יש כוונות טובות מאוד. הוא היה לצדי לאורך כל הדרך".
המנכ"ל של SpaceX וטסלה, נזכיר, התייצב לצד הנשיא מאז קמפיין הבחירות שלו ב-2024, אז הוא תרם לטראמפ כ-250 מיליון דולר והשתתף עמו בשלל עצרות, שבאחת מהן אף זכורה אמירתו ולפיה "אני לא רק MAGA, אני MAGA אפל וגותי". אחרי ניצחונו של טראמפ בבחירות מאסק הפך ליועץ כה קרוב עד שהתגורר לזמן מה באחוזתו בפלורידה, ולאחר שהנשיא חזר אשתקד לבית הלבן מאסק הוביל במשך קרוב לחצי שנה את "המשרד להתייעלות ממשלתית" (DOGE), שבמסגרתו קידם קמפיין מוחצן במיוחד לקיצוצים נרחבים, קמפיין שבדיעבד נתפס ככושל. מאסק פרש מהממשל בעקבות פיצוץ ביחסים מול טראמפ ביוני אשתקד, שבשיאו אף "הטיל פצצה" כלשונו וחשף ששמו של טראמפ מופיע במסמכי חקירת הפדופיל ג'פרי אפשטיין, אך בהמשך השניים יישרו את ההדורים ביניהם.
בבחירות האמצע האחרונות תמך מאסק במועמדים רפובליקנים במרוצים רבים לקונגרס, והשקיע סכום אדיר של 446 מיליון דולר – 200 מיליון מתוכם למען המועמד הרפובליקני לסנאט בטקסס קן פקסטון, שכמו שלל מועמדים רפובליקנים במעוזים שמרניים הפסיד כחלק מ"הצונאמי הדמוקרטי" שסחף את אמריקה, בגלל התסכול הנרחב מטראמפ וממחירי הדלק שזינקו בעקבות המלחמה באיראן. הדמוקרטים רשמו בבחירות האמצע הישג אדיר של 56 מושבים מתוך 100 בסנאט, ולפחות 258 מתוך 435 בבית הנבחרים – רוב שלא היה להם מאז הניצחון של אובמה ב-2008. לפי חלוקת ההצבעה הארצית בבחירות לבית הנבחרים, מועמדי הדמוקרטים זכו ביתרון של כ-13.9% על פני הרפובליקנים – הפער הגדול ביותר לטובת אחת המפלגות זה יותר מ-50 שנה, מאז בחירות 1974, שנערכו בעקבות פרשת ווטרגייט.
הדמוקרטים מבטיחים להשתמש בסמכויות החקירה של הוועדות השונות בקונגרס כדי לחקור שלל פרשיות שחיתות והתנהלות קלוקלת שלטענתם התרחשו מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. על הכוונת שלהם נמצאים גם מאסק, מנכ"לים נוספים של ענקיות טכנולוגיה ואנשי עסקים אחרים, שבין היתר נטען כי חלקם העבירו כספים ותרומות באופן מפוקפק ליוזמות של הנשיא, כמו אולם הנשפים הענק שהוא בונה בבית הלבן, כדי לקדם את האינטרסים שלהם מול הממשל.
על הרקע הזה, אמש נשמע מאסק כמי שמנסה להתרחק במידה מסוימת מהנשיא. "אני לא MAGA", הוא אמר בריאיון שנערך בכנס של העיתון "ניו יורק טיימס". "אני לא בטוח מה המשמעות של MAGA. אם הכוונה היא לציות עיוור, פחות או יותר, לסט של עמדות של המפלגה הרפובליקנית, אז בהחלט אין לי ציות כזה". הוא הודה כי סכומי העתק שתרם למועמדי המפלגה "כשלו", וכי הוא מרגיש "די טיפשי" אחרי שהשקיע כסף רב כל כך מבלי לראות תמורה. "זה בהחלט מראה שהבחירות בארה"ב הן לא רק סביב כסף", הוא הוסיף, "אם הייתי יכול להחזיר את השעון אחורה, הייתי משקיע פחות כסף".
בריאיון גם הביע מאסק תקווה שעסקיו, שרבים מהם ממוקמים בטקסס, יוכלו לעבוד בשיתוף פעולה עם המושלת הדמוקרטית החדשה ג'ינה הינוחוסה, שרשמה שם ניצחון היסטורי כחלק מאותו "צונאמי דמוקרטי" ותהפוך למושלת הדמוקרטית הראשונה של המעוז השמרני מאז 1995. כשברקע ביקורת שהינוחוסה השמיעה לא אחת על מאסק, הוא דווקא העריך שהיא תהיה "מושלת מתונה למדי" והוסיף שהיא לא מ"השמאל הקיצוני". לדבריו, "על בסיס כל מה ששמעתי עליה, אני חושב שהדברים בטקסס יתנהלו טוב עם ג'ינה כמושלת".
דברי מאסק מגיעים אחרי שמוקדם יותר החודש גם מנכ"ל חברת פלנטיר, אלכס קרפ, עורר תמיהה כשאמר למגזין "פוליטיקו" כי תמיד היה "פרוגרסיבי". חברת התוכנה שלו נהנית מחוזים ממשלתיים רווחיים, בין היתר עם הפנטגון, ודבריו הגיעו אחרי שהוא דווקא אימץ את הרטוריקה של טראמפ וכינה את עסקיו "אנטי-woke". הוא גם היה מבין אלו שתרמו לבניית אולם הנשפים של הנשיא בבית הלבן. "כל חיי הייתי דמוקרט. גדלתי בסביבה של השמאל הרדיקלי", הוא אמר באותו ריאיון מפתיע. "אני יודע על המשמעות של להיות פרוגרסיבי כמעט יותר מכל אדם אחר על פני כדור הארץ, ואני מאמין בכל לבי שפלנטיר – כל המוצרים שלנו הם במהותם פרוגרסיביים".
הסנאטור הדמוקרטי מאריזונה רובן גייגו הבטיח הלילה שדברי מאסק לא ימנעו חקירה נגדו. "אתה עדיין הולך לקבל צו זימון", הוא צייץ ברשת X (טוויטר לשעבר, ששייכת למאסק).