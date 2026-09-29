העיתון האיטלקי "איל פוליו" דיווח בצהריים (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש בביקורו באיחוד האמירויות את סדאם חפתר, בנו של חליפה חפתר, הגנרל הלובי ששולט במזרח המדינה. לדיווח אין אימות ממקור אחר.
בדיווח נאמר כי חפתר נחת באמירויות כ-20 דקות לאחר נתניהו. בעבר דווח שחפתר פגש בכירים בישראל, וב-2021 אף נטען כי אחד ממטוסיו נחת בנתב"ג.
בשנת 2023 חשף שר החוץ דאז אלי כהן כי פגש את שרת החוץ הלובית, מהמחנה המתנגד לחפתר במלחמת האזרחים שקרעה את לוב. היא הודחה בסופו של דבר מהתפקיד.
הגנרל חליפה חפתר שולט במזרח לוב כבר יותר מעשור. לוב, נזכיר, שרויה בפילוג פוליטי עמוק מאז שנת 2011, אז הופל בה משטרו של הרודן מועמר קדאפי, ששלט במדינה 42 שנה וסיים את חייו בלינץ' מול המצלמות. הדחת קדאפי עוררה תקווה שלוב תצעד בדרך הדמוקרטיה, אבל במקום זאת היא שקעה במלחמת אזרחים איומה ונקרעה על ידי מיליציות חמושות וארגוני טרור. במחצית השנייה של העשור, מאז 2014, מצאה עצמה לוב מחולקת בין שתי ממשלות יריבות – ממשלה אחת במערב המדינה, שבסיסה בבירה טריפולי ושזוכה להכרת האו"ם, וממשלה שנייה במזרח המדינה, שבירתה הלא-רשמית היא העיר בנגזי. כל אחת מהממשלות הללו נתמכה על ידי מיליציות אחרות ועל ידי מדינות שונות בעולם: ממשלת טריפולי זכתה לסיוען של טורקיה וקטאר, וזו של בנגזי נהנתה מעידודן של מצרים, האמירויות, רוסיה וצרפת.
הנסיעה של ראש הממשלה לאמירויות התרחשה ביום ראשון, ובהמשך לשכת נתניהו אישרה שרעייתו הצטרפה אליו. הוא נפגש שם עם הנשיא מוחמד בן זאיד (MBZ), ולפי הלשכה הביקור עסק ב"חיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. השתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני". בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי בפגישה נתניהו ביקש מבן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני 7 באוקטובר.