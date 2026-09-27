בצל סערת ההתרעה שקיבל לפי דיווחים מאיחוד האמירויות לפני טבח 7 באוקטובר , ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (ראשון) באבו דאבי עם מי שלכאורה הזהיר אותו אז מ"רעידת אדמה" שמתכנן מנהיג חמאס יחיא סינוואר - הנשיא מוחמד בן זאיד (MBZ). הביקור החשאי נערך באבו דאבי. נתניהו המריא לשם הבוקר - ומאז כבר הספיק לחזור לישראל.

הביקור מהווה מחווה מצד איחוד האמירויות לראש הממשלה, וניתן להניח כי שני המנהיגים עסקו בדיווחים על האזהרות שקדמו ל-7 באוקטובר. הפגישה התמקדה באיום האיראני ובמאמצים האמריקניים לגבש קואליציה נגד הרפובליקה האיסלאמית. אבו דאבי מפגינה קו קשוח נגד איראן, השעתה את הסחר עימה ומונעת נחיתה של מטוסים איראניים בשטחה.

גלריה ניתן להניח: הנשיא וראש הממשלה דיברו על האזהרות. נתניהו ובן זאיד

ברקע, גם ההתקרבות בין ישראל לאיחוד האמירויות מאז המלחמה באיראן - ו ההיענות הישראלית החריגה לספק לאמירתים מערכת כיפת ברזל זמנית עם מפעילים ישראלים. איחוד האמירויות אף הייתה אחת משתי המדינות הערביות היחידות שהשאירו נציג בעצרת האו"ם בזמן נאום נתניהו, לצד בחריין, אחרי נטישת עשרות נציגים את האולם.

דיפלומטים מאבו דאבי אמרו שההחלטה הישראלית לספק מערכת הגנה במלחמה "לא תישכח לעולם". לדבריהם, "טוב לדעת מי חברים שלך בשעת צרה ומי לא". גם במהלך מבצע "שאגת הארי" ביקר ראש הממשלה בחשאי באבו דאבי, ונועד עם בן זאיד. היום הוא המריא לשם במטוס פרטי, שהה שם רוב היום - ושב לישראל.

השיחה לפני 7/10

רק לפני יומיים פרסם ה"ניו יורק טיימס" תחקיר שבו לפי כמה גורמים המעורים בפרטים, שיחה בין בן זאיד לנתניהו אכן התקיימה לפני 7 באוקטובר. גורם שאמר כי שוחח עם בן זאיד וגורם נוסף שאמר כי תודרך על אותה שיחה בין המנהיגים אישרו כי נערכה - וכי במהלכה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו ממתקפה גדולה שחמאס שוקל להוציא לפועל.

לפי הדיווח, נשיא איחוד האמירויות בן זאיד שוחח עם נתניהו בסוף ספטמבר 2023 והזהיר אותו כי חמאס שוקל לצאת למתקפה גדולה. האזהרה לא כללה מידע קונקרטי אם מדובר בירי רקטות או בפלישה קרקעית. לפי חמישה בכירים ישראלים לשעבר ששוחחו עם העיתון, נתניהו לא העביר את האזהרה הלאה לראשי מערכת הביטחון.

בפרוטוקול של דיון ביטחוני שכינס ב-1 באוקטובר, שישה ימים לפני הטבח, לא הוזכרה לפי הדיווח האזהרה מבן זאיד. באותו דיון אמר נתניהו כי המטרה צריכה להיות שמירת השקט בעזה, והתנגד להצעה לשקול תקיפת בכירי חמאס, בין היתר מחשש לפגיעה במגעים לנורמליזציה עם סעודיה. עוד דווח כי בן זאיד סיפר חודשים לאחר מכן לראש ה-CIA דאז, ויליאם ברנס, על השיחה עם נתניהו ועל האזהרה שהעביר.

התחקיר הזכיר גם סימני אזהרה נוספים שהיו בידי ישראל לפני 7 באוקטובר, ובהם תוכנית הפלישה של חמאס, "חומת יריחו", שהושגה כבר ב-2022 אך הוגדרה אז בידי גורמים בצה"ל כתרחיש שאינו מציאותי. נתניהו, נזכיר, הכחיש בתוקף את קיומה של השיחה. באיחוד האמירויות סירבו ללחצים מצד ישראל לפרסם הכחשה ברורה לדיווח המקורי.

פתק האזהרה שהכתיב סינוואר ל"עיני פחם"

לפי גרסה של הפוליטיקאי הפלסטיני סופיאן אבו זיידה, "עיני פחם", 22 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, בפגישה שקיים עם מנהיג חמאס בעזה יחיא סינוואר, הכתיב לו האחרון מסר שיועד להעברה לצד הישראלי. אבו זיידה כתב את הדברים על פתק, ובהמשך העביר אותם לישראל בעברית ובערבית. בחמישי האחרון הוא חשף את הפתק הזה לראשונה.

לפי הפתק, שהוצג במסגרת סרט תעודה ששודר אמש בערוץ הטלוויזיה הערבי "אל-רד", אמר סינוואר: "עוד לפני סוף חודש ספטמבר, נניח את הקלפים על השולחן. תתרחש רעידת אדמה בכל הקשור לנושא המשא ומתן, ועליהם (הישראלים) להיערך לריקון בתי הכלא".

אזהרתו של סינוואר, כפי שנוסחה בפתק בכתב ידו של אבו זיידה, זהה לזו שחשף רונן ברגמן ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" . לפי הפרסום, באמצע ספטמבר 2023 הגיע לישראל מידע מסווג ביותר ולפיו סינוואר אמר ש"עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים".

המודיעין הזה הגיע בצינור העברת מידע ומסרים מגורם בכיר בחמאס לישראל, אחד מכמה ערוצים של קשר בין גורמים בחמאס לבין ישראל, שנתפסו כערוצים של back channel, כלומר חשאיים וישירים, אבל כאלה שאפשר להכחיש אותם ואין להם נוכחות בתוך ערוצי קשר ואמצעי קשר רשמיים.

לפי עדותו של אבו זיידה, הדברים נאמרו בפגישה שהתקיימה ב-14 בספטמבר 2023, פחות משלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לפי אותה עדות, סינוואר ביקש ממנו להעביר את המסר לישראלים, והדגיש כי הוא מכתיב אותו "מילה במילה, אות באות", כדי שלא יהיה מקום לשינוי בתרגום.

אבו זיידה, שר פלסטיני לשעבר ואסיר משוחרר, היה באותה תקופה חלק מערוץ אחורי שניהל מגעים בין חמאס לישראל בניסיון לקדם עסקת חילופי אסירים. לדבריו, הערוץ החל לפעול במרץ 2022, לאחר שראזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס, פנה אליו וטען כי הוא מוסמך לפעול בנושא מטעם סינוואר.

התחקיר שעורר סערה

ב-8 בספטמבר התפרסם התחקיר של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, שלפי הספר שלהם נתניהו קיבל התרעה מפורשת מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני 7 באוקטובר. התחקיר הזה הצטרף אז לפרסום של עיתונאית "ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה, שלפיו גם מצרים הזהירה את נתניהו מ"משהו אימתני" ימים בודדים לפני הטבח.

לפי אלדר, הסיפור "מתחיל בשיחות הסדרה שמנהלת ישראל, מנהל השב"כ עם שני אנשים, מחמאס ומפתח, והשיחות כוללות את שחרורם של ארבעת החטופים הישראלים, הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו. בשלב מסוים השיחות האלה לא מתקדמות, בחודש ספטמבר, בתחילת חודש ספטמבר, סינוואר נעלם לגמרי, יורד מהרדאר של שב"כ".

"עיני פחם" בפגישה עם סינוואר לפני 7 באוקטובר

לדבריו, אז קורא מנהיג חמאס ברצועת עזה דאז לאבו זיידה ואומר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". אז סינוואר משתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. לפי אלדר, איש הפתח יוצא מהשיחה מבוהל, מעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, וכדי לוודא - סינוואר אומר לו בפעם השנייה - "תעביר את זה לישראלים, אני מתכנן להם 'זילזל'".