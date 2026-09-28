- ובה מסרה כי "ראש ממשלת ישראל והם דנו ביחסים הדו-צדדיים בין שתי המדינות ובדרכים לחיזוקם ולפיתוחם". בהודעה הרשמית לא פורסמה הכחשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זאיד לפני 7/10, שבה הזהיר האחרון את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס.

- ובה מסרה כי "ראש ממשלת ישראל והם דנו ביחסים הדו-צדדיים בין שתי המדינות ובדרכים לחיזוקם ולפיתוחם". בהודעה הרשמית לא פורסמה הכחשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זאיד לפני 7/10, שבה הזהיר האחרון את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס.

האמירותים לא פרסמו תמונה מהמפגש של נתניהו עם בן זאיד, אך מדובר בפעם הראשונה שבה ביקור של נתניהו זוכה לאישור רשמי מהצד האמירותי. נזכיר שבמהלך שנת 2021

האמירותים לא פרסמו תמונה מהמפגש של נתניהו עם בן זאיד, אך מדובר בפעם הראשונה שבה ביקור של נתניהו זוכה לאישור רשמי מהצד האמירותי. נזכיר שבמהלך שנת 2021