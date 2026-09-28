סוכנות הידיעות האמירותית פרסמה הודעה רשמית קצרה על הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למוחמד בן זאיד - ובה מסרה כי "ראש ממשלת ישראל והם דנו ביחסים הדו-צדדיים בין שתי המדינות ובדרכים לחיזוקם ולפיתוחם". בהודעה הרשמית לא פורסמה הכחשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זאיד לפני 7/10, שבה הזהיר האחרון את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס.
האמירותים לא פרסמו תמונה מהמפגש של נתניהו עם בן זאיד, אך מדובר בפעם הראשונה שבה ביקור של נתניהו זוכה לאישור רשמי מהצד האמירותי. נזכיר שבמהלך שנת 2021 ביקר באמירויות ראש הממשלה דאז נפתלי בנט, והאמירותים פרסמו תמונות רבות מהמפגש. ביוני 2022 קיים בנט ביקור נוסף במדינה שגם ממנו הופצו תיעודים רשמיים.
לאחר ההודעה האמירותית פרסמה לשכת ראש הממשלה אישור משלה לקיום הפגישה. בהודעה נאמר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו ביקרו אתמול באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. הביקור עסק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, והשתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני".
גורמים שמעורים בפרטים אישרו שבפגישה באבו דאבי נתניהו נפגש בחשאי עם נציגים ממדינות במפרץ שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, בהן גם סעודיה. בפגישה השתתפו גם נציגים ממרוקו ומירדן. את הפגישה הכין ראש המוסד רומן גופמן, והיא התקיימה בהמשך לפנייה של סעודיה שביקשה מישראל סיוע נגד מתקפת החות'ים באזור הים האדום. מוחמד בן זאיד הסכים לארח את המפגש. בשלב זה לא ידוע באיזה דרג היו הנציגים הנוספים במפגש.
הפגישות התמקדו באיראן ובבלימת הפרוקסי שלה במזרח התיכון, בדגש על החות'ים. הנציגים שמעו מהצד הישראלי על הנכונות של ישראל לסייע למדינות האזור במערכות הגנה אוויריות - כשם שעזרה לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
סוכנות הידיעות AP, שנחשבת לגדולה בעולם, דיווחה כי במהלך הפגישה ביקש נתניהו מבן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני 7 באוקטובר. בדיווח של סוכנות הידיעות נאמר כי הוא מבוסס על בעל מידע ממקור ראשון על הפגישה. הכחשה שכזו לא פורסמה, כאמור, בהודעה האמירותית הרשמית. בלשכת ראש הממשלה פרסמו הכחשה לדיווח ב-AP ואמרו: "פייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים".
בהודעה נוספת שפורסמה מוקדם יותר היום, פרסם לראשונה משרד ראש הממשלה את רשימת המשתתפים בביקור - ובהם פרט לנתניהו, רעייתו שרה והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האוויר וצוות האבטחה.
בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר עוד כי שב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין עם ערוץ בעקבות עבירת צנזורה חמורה". לטענת משרד רה"מ, העבירה היא פרסום עצם הנסיעה לאיחוד האמירויות - עוד בטרם נחת מטוסו בישראל. לטענת משרד ראש הממשלה, הפרסום בערוץ 12 "סיכן את חייהם". באופן חריג ותקדימי, מצוטטים בהודעה גם שב"כ והמוסד - שבראשם עומדים דוד זיני ורומן גופמן, שמינה נתניהו - בהתבטאות חריפה נגד כלי תקשורת בישראל.
גורמים בחדשות 12 מסרו בתגובה כי "הידיעה על הביקור החשאי היא פוליטית, בעיתוי דרמטי רגע לפני בחירות, כשברקע סערת ההתרעה שהועברה לישראל לפני הטבח - ולכן לא ניתן להסתיר אותה מהציבור הישראלי מנימוקי צנזורה. אין זה מעניינה של הצנזורה למנוע ידיעות פוליטיות. הידיעה לא שודרה בפתיחת המהדורה אלא רק לקראת השעה 22:00, כשמטוס בו היה ראש הממשלה כבר היה בישראל וכך נאמר בשידור ולכן לא הייתה שום סכנת חיים".
השתתפה בהכנת הידיעה: ליאור בן ארי