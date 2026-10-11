חודש וחצי אחרי אסון השיטפון שגבה את חייהם של יותר מ-5,000 בני אדם בגבול עם טיבט, מנפאל שוב מגיעים היום (א') תיעודים מבעיתים של נהר עולה על גדותיו, מרסק בתים ומחריב יישובים שלמים – בעוד התושבים, מי מהם שניצלו, יכולים רק לעמוד מנגד, מבלי לעשות דבר. הפעם היה זה נהר בודהי גנדאקי שבצפון-מרכז נפאל, ולפי דיווחים המגיעים מהמדינה הוא סחף והרס עשרות בתים, ולפחות חמישה בני אדם נעדרים. רבים אחרים הספיקו להימלט מהשיטפון בזכות התרעה מוקדמת מהרשויות.
האסון בנפאל אירע בשעות הבוקר המוקדמות, אחרי שהרשות הלאומית להפחתת סיכוני אסונות ולניהולם הורתה לתושבי כפרים הסמוכים לנהר להתפנות ולעבור לאזורים בטוחים יותר, בשל שיטפון שעשוי להגיע. זמן לא רב אחר כך תועד זרם אדיר של מים דוהר לעבר אחד הכפרים באזור והורס את כל שנקרה בדרכו.
לפי שעה דווח על חמישה נעדרים, על ארבעה גשרים שהוחרבו ועל 36 בתים שנסחפו בזרם. המים גרמו נזק גם לאתר בנייה של תחנת כוח הידרואלקטרית. גם עמודי חשמל ותקשורת לאורך גדות הנהר נפגעו. בהודעה רשמית שפרסם צבא נפאל נמסר כי הצבא ממשיך לחלץ לכודים באמצעות מסוקים וכוחות קרקעיים, וכי עד עתה חולצו 49 בני אדם.
הרשויות בנפאל ציינו כי שיטפון הבזק היום נגרם ממפולת קרקע שחסמה תחילה את נהר בודהי גנדאקי בסמוך לכפר צ'וּמצ'וּרֶה. הסכר הטבעי שנוצר בעקבות המפולת נפרץ – והוביל לשיטפון. נהר בודהי גנדאקי מתמזג לתוך נהר טרישולי ומהווה נתיב מים מרכזי בקרבת הבירה קטמנדו.
בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו בתים וצריפים הנסחפים בזרם הגועש של הנהר שעלה על גדותיו, הזורם בין הרים נישאים. בשלב זה לא ברור עדיין כמה מהכפרים הקטנים באזור ההררי נפגעו. לפי פוסטים שפורסמו ברשתות, אזהרת הממשלה הובילה לפינוי תושבים מארוגהאט, עיירה השוכנת לצד הנהר, על הכביש המהיר המחבר בין קטמנדו לשאר חלקי המדינה.
נפאל עדיין מתאוששת כאמור מהשיטפון ההרסני שהתרחש באוגוסט לאורך הגבול ההררי שלה עם חבל טיבט שבסין: באסון ההוא התנתק חלק ענקי מקרחון, צנח למי נהר, וגרם לגלים אדירים דמויי צונאמי להציף בעוצמה אדירה כפרים, עיירות, בנייני ממשל ותחנות כוח באזור. באופן רשמי נהרגו באסון קצת יותר מ-1,400 בני אדם, אבל יותר מ-5,000 נוספים הוכרזו כנעדרים, וההערכה היא כמובן שנספו.
ביום שני האחרון הודיעה לשכתו של ראש ממשלת נפאל, בלנדרה שאה, על סיום החיפושים אחר קורבנות נוספים. מעתה יתמקדו הרשויות במאמצי השיקום, לרבות פתיחה מחדש של כבישים וגשרים שנותקו בעקבות השיטפונות, בדגש על אזורים מרוחקים שבהם תשתיות פגועות מקשות על הגעת סיוע.
בממשלה מעריכים כי עלות מאמצי השיקום תגיע ל-4.77 מיליארד דולר. כמעט 33,000 בני אדם נפגעו מהאסון בדרך זו או אחרת, וכ-7,500 בתים ניזוקו או נהרסו.