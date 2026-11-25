חברי פרלמנט ממפלגת השמאל הקיצונית והאנטי-ישראלית "די לינקה" חסמו היום (רביעי) את דלתות הכניסה לאירוע בבית הנבחרים הגרמני - הבונדסטאג - שבו נאם ראש המוסד לשעבר דדי ברנע . שתיים מהן, דזירה בקר ותמרה מאזי, תועדו יושבות על מפתן הדלת כשבידיהן תמונות של נפגעים מ" מבצע הביפרים" שישראל הוציאה לפועל נגד מחבלי חיזבאללה ב-2024.

בנוסף, מפגין יהודי תועד מתפרע בבניין הפרלמנט במחאה על נוכחותו של הבכיר הישראלי: "אתה פושע מלחמה, עצרו את הטירוף הזה, אנחנו לא רוצים אותך והטכנולוגיות הצבאיות שלך! 80 שנה אחרי, אתה באותו חדר שבו ניסו פושעי מלחמה להשמיד את היהודים". צפו במחאות נגד ראש המוסד לשעבר - בתוך הפרלמנט הגרמני:

תיעוד: חברות הפרלמנט מפונות בכוח, מפגין יהודי משתולל ( צילום: מתוך רשת X )





ראש המוסד לשעבר הוזמן בידי לוביסטים פרו-ישראלים לשאת דברים בארוחת בוקר בפרלמנט הגרמני, באירוע שנטל עליו חסות קונסטנטין פון נוץ, יו"ר סיעת הירוקים מהשמאל. בעיתון הגרמני TAZ דווח כי הידיעה על הגעתו של ברנע לפרלמנט עוררה סערה בקרב חוגים בשמאל הגרמני. לפיכך, חברי פרלמנט מסיעתו של פון נוץ ומפלגות נוספות מחו על הגעתו של ברנע, ובמפלגת הירוקים טענו כי השתתפותו לא עומדת בקנה אחד עם ערכי המפלגה.

עוד לפני הביקור של ברנע, ארגון זכויות האדם ECCHR, הפועל בברלין, הגיש נגדו תלונה פלילית בחשד למעורבות ב"פשעי מלחמה" . הארגון דרש מרשויות החוק במדינה להוציא נגדו צו מעצר ולעצור אותו מיד עם כניסתו למדינה, ובנימוקים נטען בין השאר כי ראש המוסד לשעבר מילא "תפקיד מפתח" במבצע הביפרים בספטמבר 2024, שבו התפוצצו במקביל אלפי מכשירי קשר של מחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון. לטענתם, במבצע שכוון לפעילי ארגון הטרור נפצעו גם חפים מפשע, בהם ילדים.

המשתתפים בארוחת הבוקר בפרלמנט הגרמני אמרו לעיתון ה"בילד" כי ברנע השיב למתפרעים ואמר כי "למבצע הביפרים אין שום קשר לפשע מלחמה. ישראל פעלה באופן מדויק במיוחד, ופוצצה בו-זמנית אלפי ביפרים שהיו אך ורק בידיהם של מחבלי חיזבאללה, כלומר מטרות לגיטימיות. הפיצוצים היו כה מדויקים עד שהם הוציאו מכלל פעולה את רוב הלוחמים מבלי להרוג אותם, וגם אזרחים שעמדו בסמוך נפצעו לכל היותר באורח קל".

ברנע. הוגשה נגדו תביעה פלילית בגרמניה ( צילום: המוסד )

מחאת חברות הפרלמנט נגד ברנע עוררה גם התנגדות. "זה אירוע שפשוט אי אפשר להאמין שקורה בפרלמנט הגרמני", אמר ל-ynet איש מכוחות הביטחון בגרמניה. "חשבתי שעברנו את הגבול כשהתחילו פניות לביטול הביקור של ברנע והגשת תלונות נגדו על מבצע הביפרים, למרות שהמוסד בראשותו של ברנע עזר למנוע עשרות פיגועים בגרמניה ובמערב. אבל שתי חברות פרלמנט ממפלגה עם קשר עמוק לתומכי טרור ומשפחות פשע, מנופפות בתמונות של טרוריסטים בתוך הפרלמנט הגרמני, זו כבר עליית מדרגה".

ברקע דבריו של איש הביטחון, חשיפתו של ברנע בכנס של ארגון ELNET שלשום, שבו סיפר כי ארגון הביון הישראלי עמד במרכז סיכול הפיגוע בהופעת הענק של הזמרת טיילור סוויפט בווינה באוגוסט 2024.