יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר התייחס הערב (ראשון) למשא ומתן עם גוש השינוי, ואמר כי "לדיווחים על התקדמות 'דרמטית' במגעים ו'חילופי טיוטות' איתנו אין כל שחר. גם העצות שמגיעות ממפלגות אחרות נשענות על אותם דיווחים כוזבים ומגמתיים".

גלריה נפגש עם ליברמן, וטען: "היה חסר לי קפה". אשר ( צילום: טל שחר )

איזנקוט כבר נפגש בשבוע שעבר בחשאי עם אשר , שערך פגישה גם עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, וטען כי הסיבה לכך היא ש"היה חסר לו קפה". "שיחות ופגישות עם גורמים במערכת הפוליטית הן חלק טבעי בתקופה זו, ואיננו מתכוונים לאשר או להכחיש מדי יום שאלות חוזרות ונשנות על פגישות כאלה ואחרות", אמר על כך אשר.

ביהדות התורה הקימו צוות מו"מ שמייצג את כל חלקיה ויקיים את המגעים עם הגושים והמפלגות השונות, ו"עד אז כל השיחות הן גישושים בלבד. השיחה התמקדה בקווים כלליים, והם לא ירדו לפרטים", טען גורם במפלגה.

בכיר בגוש השינוי טען בשבוע שעבר כי ישנה "התקדמות חיובית" במגעים הראשוניים שמתקיימים בין איזנקוט לבין המפלגות החרדיות. לדברי הגורם, ישנו ערוץ חשאי ודיסקרטי בין איזנקוט לחרדים וקיים שיח בין שני הצדדים במטרה לבחון שיתוף פעולה להקמת ממשלה. על-פי הערכות, ליברמן אינו מעורב במגעים הללו, על אף שנפגש בשבוע שעבר עם אשר.

הקרב על החרדים להרכבת הממשלה ( צילום: אלכס קולומויסקי, shutterstock, שלו שלום, ריאן פרויס )

המסר של ליברמן לשותפיו בגוש היה שאם איזנקוט יצליח להביא את יהדות התורה לממשלה – גם תנועת ש"ס תצטרף בהמשך. הנחת העבודה היא, כי אם נתניהו לא יכהן כראש הממשלה וגוש השינוי יבטיח קואליציה יציבה, גם ש"ס תצטרף לממשלה.

הדיונים על חוק ההשתמטות

בחמישי האחרון פורסם כי בגוש השינוי קידמו מאמצים בגיבוש הצעה ליהדות התורה, כדי לגרום לסיעה החרדית לתמוך בהקמת ממשלה. במקרה כזה יש אתגר ברור שצריך לפתור - כיצד לגרום לחרדים להצביע בעד או להימנע, כך שהם לא יישארו רק עם הבטחות או הצהרות של ליברמן, בזמן שאי אפשר לקדם עבורם חוק גיוס משמעותי בטרם השבעת הממשלה.

הפתרון שנשקל בגוש הוא להתחייב לחרדים לכך שלאחר הקמת הממשלה תחול הקפאה לזמן של עד שנה על אכיפת גיוס חרדים ומעצרי עריקים. במהלך תקופת ההקפאה יגבשו הצדדים חוק גיוס מוסכם ברוח הצעה משופרת למתווה של ח"כ ליברמן מ-2018. בגוש השינוי וגם אצל החרדים נתלים במצב שנוצר בממשלה היוצאת, כשחוק הגיוס פקע בסוף יוני 2023 - ואז קיבלה הממשלה החלטה להקפיא את גיוס החרדים והאכיפה עד מרץ 2024 כדי לגבש חוק חדש.