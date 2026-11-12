שתי פרשות מביכות מעוררות ביממה האחרונה ביקורת על בכירים בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: שר ההגנה פיט הגסת' ננזף אתמול (רביעי) בידי חייל משמר כבוד בקבר החייל האלמוני בבית העלמין הלאומי ארלינגטון, לאחר שאנשי פמלייתו נשמעו צוחקים סמוך לאנדרטה המקודשת. במקביל, תחקיר של "וושינגטון פוסט" חשף כי מזכיר המדינה מרקו רוביו השתמש במטוסים צבאיים לטיסות פרטיות רבות לפלורידה, בין השאר כדי לצפות במשחקי הפוטבול של בנו - בעלות מצטברת של יותר מ-1.2 מיליון דולר לקופת המדינה. צפו בתקרית המביכה של הגסת':
התקרית שבה היה מעורב הגסת' התרחשה במהלך אירועי "יום הווטרנים" האמריקני, שנערכו בבית העלמין הצבאי בארלינגטון שבווירג'יניה. שר ההגנה הגיע למקום יחד עם רעייתו ג'ניפר, ראש לשכתו ריקי בוריה, סגן ראש לשכתו פטריק וויבר והיועצת הבכירה תמי רדאבו. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראים חברי הקבוצה מצטלמים על המדרגות שמול קבר החייל האלמוני, זמן קצר לאחר טקס ממלכתי שבו השתתפו גם טראמפ וסגנו ג'יי די ואנס.
כאשר חברי הפמליה סיימו להצטלם והחלו להתרחק מהמקום, נשמע לפתע צחוק רם מתוך הקבוצה. בתגובה, אחד החיילים המוצבים במשמר הכבוד הסתובב לעברם וקרא בקול תקיף: "כל המבקרים נדרשים לשמור על אווירה של שקט וכבוד בכל עת!". בסרטון נראה הגסת' מביט לאחור לעבר החייל, לפני שהוא ממשיך בדרכו. מהתיעוד לא ניתן לקבוע מי מחברי הפמליה היה אחראי לצחוק. דובר הפנטגון, שון פרנל, אישר את פרטי התקרית ומסר כי החייל פעל כראוי. "במהלך ציון היום החגיגי והחשוב הזה, חייל הזכיר לכולם, בצורה נכונה ומכבדת, את הצורך לשמור על התנהגות הולמת", אמר. הוא הדגיש כי "שר ההגנה ומשרד ההגנה כולו תמיד כיבדו, ותמיד יכבדו, את ההקרבה של החיילים והחיילות שלנו למען ביטחונה של אמריקה".
קבר החייל האלמוני נחשב לאחד מאתרי ההנצחה המקודשים ביותר בארה"ב. במקום טמונים שרידיהם של חיילים אמריקנים שזהותם לא נודעה ממלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה ומלחמת קוריאה. מאז 1948 מוצבים במקום חיילים מהרגימנט השלישי של צבא ארה"ב, המכונה "המשמר הוותיק", השומרים על הקבר מסביב לשעון בכל תנאי מזג האוויר. המבקרים נדרשים לשמור על שקט ולהפגין כבוד למתים.
התקרית עוררה ביקורת חריפה מצד פוליטיקאים דמוקרטים. חברת בית הנבחרים גוון מור מוויסקונסין טענה כי התנהגותו של הגסת' ממחישה את חוסר התאמתו לתפקיד. "יום אחד בלבד לאחר שחמק בקושי מהדחה, הוא מפגין זלזול בגברים ובנשים שלנו במדים - בכך שהוא אינו מכבד את קדושת קבר החייל האלמוני", כתבה ברשתות החברתיות. הביקורת הגיעה יממה בלבד לאחר שהגסת' שרד ניסיון לקדם את הדחתו בבית הנבחרים, ביוזמת חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי ובתמיכת הדמוקרטים. הרפובליקנים הצליחו לבלום את המהלך, אך בעקבות הישגי הדמוקרטים בבחירות האמצע והשליטה הצפויה שלהם בשני בתי הקונגרס בינואר, עשויים הניסיונות להדיח את שר ההגנה להתחדש.
זו גם אינה הפעם הראשונה שאנשי טראמפ מעורבים במחלוקת בבית העלמין בארלינגטון. במהלך מסע הבחירות לנשיאות ב-2024 הגיע טראמפ לטקס לזכר חיילים שנהרגו במלחמות בעיראק ובאפגניסטן. באותו אירוע דווח כי איש צוות ממטה הבחירות שלו דחף עובדת של בית העלמין שניסתה למנוע צילום באזור שבו נאסרת פעילות פוליטית. טראמפ פרסם בהמשך סרטון מהביקור ששימש את מסע הבחירות שלו.
23 טיסות במטוסים צבאיים, 15 מהן למטרות אישיות
בזמן שהגסת' נדרש להתמודד עם הביקורת על התנהלותו בארלינגטון, מזכיר המדינה מרקו רוביו מצא עצמו במוקד פרשה אחרת. תחקיר שפרסם אתמול "וושינגטון פוסט" העלה כי רוביו טס שוב ושוב לפלורידה במטוסים צבאיים כדי לצפות במשחקי הפוטבול של אוניברסיטת פלורידה, שבה לומד ומשחק בנו אנתוני. על פי התחקיר, מאז כניסתו לתפקיד בשנה שעברה הגיע רוביו לפחות לעשרה משחקים של הקבוצה, חמישה מהם בסתיו הנוכחי.
בדיקת רישומי הטיסות העלתה כי מזכיר המדינה הגיע לעיר גיינסוויל, שבה שוכנת האוניברסיטה, לפחות 23 פעמים במטוסים ממשלתיים. מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי 15 מהנסיעות היו למטרות אישיות בלבד. לפי חישובי העיתון, שהתבססו על תעריפי ההפעלה של המטוסים שפרסם משרד ההגנה, עלות הטיסות הסתכמה ביותר מ-1.2 מיליון דולר. באחת הנסיעות האחרונות, ב-7 בנובמבר, נחת רוביו בגיינסוויל במטוס צבאי מדגם C-37, המשמש להטסת בכירים בממשל. משם הוא נסע למגרש הפוטבול של האוניברסיטה, שם נצפה עומד על הקווים במהלך המשחק נגד אוניברסיטת אוקלהומה. קבוצת פלורידה הפסידה 23:7, ובנו של רוביו כלל לא שותף במשחק.
אנתוני רוביו, השלישי מבין ארבעת ילדיו של מזכיר המדינה, משחק בעמדת הרץ בקבוצת הפוטבול של האוניברסיטה, המכונה "הגייטורס". אלא שלפי נתוני ESPN, בארבע שנותיו בקבוצה הוא השתתף בארבעה משחקים רשמיים בלבד, צבר 75 יארדים ורשם טאצ'דאון אחד. אביו, לעומת זאת, נוכח כמעט בכל הזדמנות, גם במשחקים שבהם בנו אינו עולה למגרש.
רוביו אינו רשאי לטוס בטיסות מסחריות מטעמי ביטחון, בדומה לשר ההגנה ולראשי ה-FBI וה-CIA. בשל כך הוא מחויב להשתמש בכלי טיס ממשלתיים גם בנסיעות פרטיות, אך נדרש להחזיר לקופת המדינה סכום המקביל למחיר כרטיס במחלקת תיירים. סכום זה נמוך משמעותית מעלות הפעלת מטוס צבאי. רוביו ומשרד החוץ סירבו למסור לעיתון כמה כסף החזיר בפועל. בתגובה לתחקיר הגן רוביו על נסיעותיו והבהיר כי בכוונתו להמשיך להגיע לאירועים משפחתיים. "ניסיתי, ואמשיך לנסות, להגיע לכמה שיותר אירועים שחשובים לי באופן אישי ולמשפחתי", אמר.
במחלקת המדינה דחו את הביקורת. עוזר מזכיר המדינה דילן ג'ונסון הסביר כי השימוש במטוסים צבאיים נדרש כדי להבטיח שרוביו יישאר זמין בכל עת לתקשורת מאובטחת ולניהול ענייני המדינה. לדבריו, רוביו ימשיך להשתמש במטוסים ממשלתיים ויחזיר את התשלום הנדרש עבור כל נסיעה אישית. הוא אף הבהיר כי מזכיר המדינה אינו מתכוון להתנצל על רצונו לצפות במשחקי בנו בשנתו האחרונה באוניברסיטה.
מומחים לאתיקה ממשלתית ציינו כי הנסיעות אינן בהכרח מהוות הפרה של החוק, אך מעלות שאלות לגבי השימוש בכספי הציבור. סינתיה בראון, יועצת בכירה בארגון הפיקוח הלא-מפלגתי CREW, אמרה כי מדובר יותר בבעיה של מראית עין מאשר בהפרת כללים. לדבריה, גם אם רוביו מחויב להשתמש במטוסים צבאיים, ההחלטה באיזו תדירות לצאת לנסיעות פרטיות נתונה בידיו. לשם השוואה, לפי שני בכירים לשעבר בממשל האמריקני ששוחחו עם העיתון, מזכיר המדינה בממשל ביידן, אנתוני בלינקן, השתמש במטוסים ממשלתיים לנסיעות פרטיות רק פעמים בודדות בשנה.
התחקיר גם הזכיר כי רוביו עצמו דרש בעבר לחקור שימוש במטוסים ממשלתיים לצרכים פרטיים. כשהיה סנאטור רפובליקני מטעם פלורידה, הוא התלונן על נסיעותיו של שר התחבורה בממשל ביידן, פיט בוטיג'ג', וטען כי הציבור זכאי לדעת שכספי המסים שלו אינם מבוזבזים בידי בכירי הממשל. החקירה שנפתחה בעקבות התלונה הסתיימה ללא ממצאים של עבירה מצד בוטיג'ג', שנסיעותיו הסתכמו בעלות של כ-59 אלף דולר.