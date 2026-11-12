התקרית עוררה ביקורת חריפה מצד פוליטיקאים דמוקרטים. חברת בית הנבחרים גוון מור מוויסקונסין טענה כי התנהגותו של הגסת' ממחישה את חוסר התאמתו לתפקיד. "יום אחד בלבד לאחר שחמק בקושי מהדחה, הוא מפגין זלזול בגברים ובנשים שלנו במדים - בכך שהוא אינו מכבד את קדושת קבר החייל האלמוני", כתבה ברשתות החברתיות. הביקורת הגיעה יממה בלבד לאחר ש

הגסת' שרד ניסיון לקדם את הדחתו בבית הנבחרים