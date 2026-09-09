ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא התנגד לחבילת הסנקציות הכלכליות שהטילה אתמול (שלישי) בריטניה על ההתנחלויות. כך דיווח לפנות בוקר אתר "אקסיוס" בהתבסס על גורמים אמריקנים רשמיים. לפי הדיווח, טרם ההכרזה שוחח ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם עם טראמפ ועדכן אותו על המהלך - ולפי שני מקורות המעורים בפרטי השיחה הנשיא לא התנגד ולא ניסה להביא לשינוי ההחלטה.
בנוסף, ב"אקסיוס" צוין כי גורמים רשמיים בארה"ב אמרו לעמיתיהם בלונדון כי הם "חולקים את חששותיהם לגבי מדיניות ממשלת נתניהו בגדה המערבית, גם אם הם אינם מסכימים על הסנקציות הספציפיות הללו".
לצעד הבריטי הצטרפו אתמול 11 מדינות: קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, איסלנד, אירלנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושבדיה. הן פרסמו הצהרה משותפת בנושא פתרון שתי המדינות: "פעולות ישראל בגדה המערבית מערערות את האפשרות של פתרון שתי המדינות. על ישראל לעצור מיידית את הרחבת ההתנחלויות והסמכויות המנהליות האזרחיות, ולהבטיח שמישהו יישא באחריות על אלימות מתנחלים". המדינות הודיעו יחד על כוונתן "להטיל הגבלות על סחר עם התנחלויות הנחשבות בלתי חוקיות על פי החוק הבינלאומי".
המהלך של בריטניה כלל סנקציות נגד חמישה "מתנחלים קיצונים", ארגונים המעורבים בבניית התנחלויות וגם על איסור ייבוא של סחורות מההתנחלויות. בתגובה, שר החוץ גדעון סער הורה על שורת צעדים: סגירת הוקנסוליה הבריטית במזרח ירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים "המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית ושוללים את עצם קיומה של ישראל".
לפי "אקסיוס", בבית הלבן גם התנערו מהדברים שאמר אתמול השגריר האמריקני בירושלים מייק האקבי. בריאיון ל-BBC הוא טען כי "אם בריטניה תמשיך לקדם את הסנקציות נגד 'ההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בגדה המערבית', אין ספק שתהיה תגובה אמריקנית". האקבי הוסיף ש"תגובה יכולה להיות ברמה המדינית או הפדרלית", והעריך שתגובה כזו יכולה "ליצור השפעה אדירה על הכלכלה הבריטית". אלא שגורם בבית הלבן אמר ל"אקסיוס" כי ההערות "לא תואמו עם הבית הלבן" או עם מחלקת המדינה של ארה"ב.
יודגש כי אתמול התייחס לסנקציות מזכיר המדינה מרקו רוביו, ולא גינה את המהלך: "אנחנו לא הולכים לעשות מה שבריטניה עשתה היום בנוגע לגדה המערבית, אבל אין לי שום תגובה על כך". לדבריו, ארה"ב לא רוצה לראות "שום דבר מערער יציבות" שקורה כרגע ביהודה ושומרון.
ברנהאם: "במשך זמן רב מדי היססנו לפעול"
הלילה, ברנהאם עצמו התייחס באופן ישיר ונרחב לחבילת הסנקציות, והודה כי ממשלות בריטניה נמנעו במשך שנים מנקיטת צעדים מעשיים מחשש שיוצגו כאנטי-ישראליות. "במשך זמן רב מדי היססנו לפעול, מתוך פחד שיאשימו אותנו בכך שאנחנו אנטי-ישראליים", כתב ברנהאם בפוסט ארוך שפרסם ברשת X. לדבריו, בריטניה קראה במשך שנים לפתרון שתי המדינות, אך "המילים האלה חסרות משמעות אלא אם אנחנו מגבים אותן במעשים". הוא הדגיש כי הצעדים שעליהם הודיעה ממשלתו "אינם מכוונים נגד העם הישראלי, אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של ממשלת ישראל הנוכחית".
ברנהאם התייחס בהרחבה גם למלחמה ברצועת עזה. "הסבל של העם הפלסטיני הוא כתם על מצפונו של העולם", כתב, וטען כי אזרחים, בהם ילדים, ממשיכים להיהרג וכי המשבר ההומניטרי ברצועה נמשך. לדבריו, עוד לפני שנכנס לתפקיד ראש הממשלה טען כי תגובתה של בריטניה למתרחש "הייתה איטית מדי ופשוט לא טובה מספיק", וכי התחייב עם כניסתו לדאונינג 10 לשנות את גישתה של הממשלה. "לדבריו, לא אעמוד מנגד בזמן שהסבל הנורא ממשיך לגדול והסיכוי לפתרון שתי המדינות - התקווה הטובה ביותר לשלום וליציבות באזור - נמצא תחת מתקפה".
ראש הממשלה הבריטי הקדיש חלק משמעותי מדבריו לבנייה ביהודה ושומרון, וטען כי בארבע שנות כהונתה של ממשלת נתניהו אושרו יותר התנחלויות מאשר ב-20 השנים שקדמו לה. הוא התייחס במיוחד לקידום הבנייה בשטח E1, בין ירושלים למעלה אדומים, שלטענת בריטניה עלול לפגוע ברצף הטריטוריאלי של מדינה פלסטינית עתידית. "ממשלת ישראל מאפשרת כעת למכרזים לבניית ההתנחלות הענקית E1 להתקדם. היא תחתוך דרך לב הגדה המערבית ותכבה את התקווה לממש את פתרון שתי המדינות. אסור לאפשר לזה לקרות", כתב ברנהאם.