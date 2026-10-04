באמצע השנה שעברה, הטיל ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חד-משמעי את האחריות על אבטחת הטיסות הזרות על משרד התחבורה, ואגף הביטחון של המשרד. מאחורי הקלעים עמדה התנגדות חריפה וקשה של אנשי האגף, שמאחוריה עמדו טענות למחסור בכלים, סמכויות ותקציב. אלא שאף אחד לא הרים דגל, לא מצד גופי הביטחון וגם לא מצד אגף הביטחון, שלא פנה אליהם.

גלריה המחלוקת הוכרעה ב-2025, בשב"כ ובמוסד לא הציעו עזרה ( צילום: דובר צה"ל, אוליבייה פיטוסי, איתי בלומנטל )

בדיווח שפורסם הבוקר בגלי צה"ל נאמר כי ב-2021, הסיר שב"כ את האחריות מאבטחת הטיסות הזרות, בשעה שמשרד התחבורה לא פעל למימוש אחריותו. לפי הדיווח, מבקר המדינה הצביע על כך בין השאר בדוח הסודי שלו במאי 2024, שעליו הוטל חיסיון.

דוח המבקר הביא את הקבינט להחליט במאי 2024 על צוות שיקים המל"ל עם משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית, שב"כ, מוסד ומשרד האוצר - כדי לבחון את מערך אבטחת התעופה האזרחית לישראל. המל"ל ערך עבודת מטה של שנה, ובתוכה התגלעו חילוקי דעות בתוך משרד התחבורה: המל"ל ושב"כ דחפו לכך שהמשרד ייקח את האחריות, ומנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי דחף ותמך בכך.

אלא שלפי הדיווח, מנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, טען בדיונים פנימיים במשרד כי מדובר באחריות כבדה וכי הנושא גדול על האגף, והביע תרעומת בפני זכאי. "בדיונים הועלה תרחיש שמספיק שמהגר סורי שעבר לבריטניה יעלה על מטוס, והוא ייראה בריטי ולא סורי ולא נדע. היו פיצוצים קשים, עימותים ומכתבים חריפים, אבל רגב, המנכ"ל בן זקן ומנהל רת"א לא הקשיבו", צוטט בגלי צה"ל גורם המעורה בפרטי הדיונים.

באמצע 2025 נתניהו הכריע, כאמור, וקבע כי האחריות תועבר למשרד התחבורה ולאגף הביטחון. מאז חלפה שנה וחצי, ולפי הדיווח, אף אחד לא פנה לגופי הביטחון בבקשה לסיוע כלשהו. גם שב"כ או המוסד לא הרחיבו את אחריותם והציעו סיוע.

מטוס פליי דובאי שזנבו נשבר בעקבות ניסיון הריסוק

לפי ההגדרה הרשמית, אגף הביטחון במשרד התחבורה אחראי על תחום אבטחת התעופה, ובין תפקידיו מוגדר במפורש "אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות או מגיעות לישראל". האגף מפעיל גם את המרכז המבצעי לאבטחת תעופה, שעוסק בתיאום ההיבטים הביטחוניים הנוגעים להגעת כלי טיס לישראל.

משרד התחבורה הוא זה שנותן אישורים עונתיים לחברות שמתחייבות לעמוד בכל כללי הביטחון. חברת פליי דובאי, שהיא חברה ממשלתית אמירתית, התחייבה בפני ישראל שתעמוד בכל הכללים ותשלח אך ורק טייסים ממדינות שמקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל. הבטחה זאת הופרה, אבל זה לא מסיר מהגופים הישראליים את האחריות לכשל. למרות שפליי דובאי שלחה לכאן טייס מעומאן בניגוד להתחייבויות, משרד התחבורה טוען שלא קיבל את רשימת הנוסעים ואנשי הצוות מרשות המיסים, בעוד גם המוסד טוען במקביל כי לא קיבל את הרשימה, אף שזו הייתה זמינה.

רשימת הנוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי FZ 1073 הועברה לישראל עוד לפני ההמראה, כולל פרטי הטייס העומאני, וברשות המיסים אישרו שהרשימה המלאה הועברה והתקבלה בהתאם למנגנון הקבוע בחוק נתוני הנוסעים.

אלא שגורמים בכירים במשרד התחבורה טענו כי לא נשלפו ולא נבדקו נתוני אנשי הצוות שהגיעו בטיסות זרות לישראל במשך כשנתיים. המשמעות היא שהאירוע הנוכחי אינו בהכרח הפעם הראשונה שבה איש צוות ממדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עמה הגיע לישראל, מבלי שהנתון הזה הוצף בפני הגורמים שאמורים לעסוק בבחינה הביטחונית של הטיסה.