כחודש לאחר שיאנה זיקובה נרצחה בדירתה בקריית חיים ובן זוגה לשעבר נעצר והואשם ברצח, הועבר בנם בן השש, בעל צרכים מיוחדים, ממרכז החירום שבו שהה - לידיהם של סבו וסבתו, ולדימיר ונדיה. "תודה לאל, נכדנו כבר בבית והכול נפלא", שיתפה נדיה, "המילים הראשונות שלו, כשהגענו לאסוף אותו, היו: 'הו, סבא! הו, סבתא! נוסעים הביתה? יש מונית?'".
בנה של יאנה, שהיה עד לרצח, נלקח מידית על ידי שירותי הרווחה ומאז שהה במרכז החירום. סבו וסבתו, הוריה של זיקובה שהתגוררו באוקראינה, הגיעו בהקדם האפשרי לארץ ומאז פעלו כדי לקבל לידיהם את נכדם. בסיוע של פורום מיכל סלה ותורמים נוספים, השניים קיבלו דירה בקריית חיים והחלו בהליך להסדרת מעמדם בישראל. בשבוע שעבר ניתן האישור, והם הגיעו לאסוף את נכדם וחזרו יחד לדירה.
"בנה הקטן של יאנה ז"ל בבית עם סבתא וסבא! לתמיד!", שיתפה לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה המלווה את המשפחה מיום הרצח. הסבתא נדיה ביקשה להודות לציבור על הסיוע, וסיפרה: "נפרדנו מעובדי המקום, הוא קיבל מתנות וערכו לו פרידה חגיגית גם עם כל הילדים. וכך, מאושרים, נסענו הביתה. אל אותו הבית שלילי היקרה, יחד עם כל הצוות שלה, המסייעים, המתנדבים וכל האנשים טובי הלב במדינת ישראל, עזרה לנו להשיג.
"הענקתם לשלושה יתומים, ילד ושני מבוגרים, תקווה, אושר והזדמנות לחיים חדשים ומאושרים ולעתיד מאושר. אין מילים שיכולות לתאר ולהביע את עומק הכרת התודה שלנו על עבודתכם, התמיכה, העזרה והדאגה לנו. אנו מודים מעומק הלב לכל מדינת ישראל ולכל העולם על העזרה העצומה".
בשבוע שעבר הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד בן זוגה לשעבר של יאנה, פבלו פלקוש (34), בגין רציחתה בנסיבות מחמירות. מכתב האישום עלה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.
עוד עלה מהאישום, כי בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורך 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.
הוריה של יאנה הגיעו מאוקראינה להלווייתה. האם נדיה זעקה מעל הקבר: "הוא רצח לי את הבת. אף אחד לא יכול היה לעזור לה. הוא דקר אותה 20 דקירות עם הסכין בכל מקום בגוף שלה. זה נורא מה שהוא עשה לה. למה? למה?".