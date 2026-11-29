, מייסדת פורום מיכל סלה המלווה את המשפחה מיום הרצח. הסבתא נדיה ביקשה להודות לציבור על הסיוע, וסיפרה: "נפרדנו מעובדי המקום, הוא קיבל מתנות וערכו לו פרידה חגיגית גם עם כל הילדים. וכך, מאושרים, נסענו הביתה. אל אותו הבית שלילי היקרה, יחד עם כל הצוות שלה, המסייעים, המתנדבים וכל האנשים טובי הלב במדינת ישראל, עזרה לנו להשיג.

, מייסדת פורום מיכל סלה המלווה את המשפחה מיום הרצח. הסבתא נדיה ביקשה להודות לציבור על הסיוע, וסיפרה: "נפרדנו מעובדי המקום, הוא קיבל מתנות וערכו לו פרידה חגיגית גם עם כל הילדים. וכך, מאושרים, נסענו הביתה. אל אותו הבית שלילי היקרה, יחד עם כל הצוות שלה, המסייעים, המתנדבים וכל האנשים טובי הלב במדינת ישראל, עזרה לנו להשיג.

"הענקתם לשלושה יתומים, ילד ושני מבוגרים, תקווה, אושר והזדמנות לחיים חדשים ומאושרים ולעתיד מאושר. אין מילים שיכולות לתאר ולהביע את עומק הכרת התודה שלנו על עבודתכם, התמיכה, העזרה והדאגה לנו. אנו מודים מעומק הלב לכל מדינת ישראל ולכל העולם על העזרה העצומה".

"הענקתם לשלושה יתומים, ילד ושני מבוגרים, תקווה, אושר והזדמנות לחיים חדשים ומאושרים ולעתיד מאושר. אין מילים שיכולות לתאר ולהביע את עומק הכרת התודה שלנו על עבודתכם, התמיכה, העזרה והדאגה לנו. אנו מודים מעומק הלב לכל מדינת ישראל ולכל העולם על העזרה העצומה".

"הענקתם לשלושה יתומים, ילד ושני מבוגרים, תקווה, אושר והזדמנות לחיים חדשים ומאושרים ולעתיד מאושר. אין מילים שיכולות לתאר ולהביע את עומק הכרת התודה שלנו על עבודתכם, התמיכה, העזרה והדאגה לנו. אנו מודים מעומק הלב לכל מדינת ישראל ולכל העולם על העזרה העצומה".

, פבלו פלקוש (34), בגין רציחתה בנסיבות מחמירות. מכתב האישום עלה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.

, פבלו פלקוש (34), בגין רציחתה בנסיבות מחמירות. מכתב האישום עלה כי הנאשם הגיע יחד עם אביו לביתה של זיקובה בחיפה, במטרה לבקר אותה ואת בנם המשותף. במהלך הביקור התפתח ויכוח בין השניים, לאחר שהמנוחה ביקשה מהנאשם לטפל בעצמו ולקחת זריקות טיפוליות כפי שהיה נוהג בעבר, והביעה דאגה באשר ליעילות הטיפול התרופתי שהוא מקבל.

עוד עלה מהאישום, כי בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורך 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.

עוד עלה מהאישום, כי בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורך 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.

עוד עלה מהאישום, כי בעקבות הוויכוח ובכוונה לגרום למותה, נטל הנאשם סכין גדולה וחדה עם להב באורך 20 ס"מ ממטבח הדירה, התקרב למנוחה שישבה על הספה בסלון, שיסף את צווארה, דקר אותה בעוצמה בכתפה והכה אותה באגרופיו, תוך שהוא מקלל אותה.