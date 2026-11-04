שלושה ימים אחרי שראש השב"כ דוד זיני נעמד לצד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג - שקבע כי לחקירה לא תהיה השפעה על תוצאות הבחירות - הציג היום (רביעי) שב"כ פרפרזה לחברי הוועדה שבה טען כי "מהמידע שנאסף עד כה עולה שפעולות למימון והשפעה זרה בסכומי עתק הם תופעה נרחבת ובהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר".

לפי גורמים המעורים בפרטים, ‏המידע שהציג זיני על היקף שעולה על אלפי אנשים הוא לפי מודיעין שנאסף, אך הוא טרם הציג לכך ראיות - והגורמים ציינו שאלו עדיין בגדר מודיעין. בשב"כ סירבו להגיב על שאלות.

זיני בועדת הבחירות ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

"המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה, ומחייבים בראייתנו העמקה מודיעינית וחקירתית", נכתב בפרפרזה. "בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה".

הפרפרזה של שב"כ נמסרה הבוקר למליאה הרחבה של ועדת הבחירות המרכזית, שבה יושבים נציגי המפלגות - ביום אישור התוצאות הרשמיות. הפרפרזה שונה מההצהרה שלה היה שותף שב"כ ביום ראשון, ובזמן שהשירות מסרב להתייחס לשאלות, טרם ברור אם זיני הכיר אז את ההיקף או ששינה כעת את עמדתו.

במסגרת קמפיין "גניבת הבחירות" של הליכוד, טען רק לפני שבוע שר החינוך יואב קיש כי "הביאו אלפי אנשים בשוחד בחירות בהיקפים גדולים. פעילות שהיא מאורגנת מחוץ לקלפי. שם רושמים מי הגיע ולא הגיע ומי שבא קיבל מעטפה".

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אמר ביום ראשון כי "תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים". לצד זיני הוא ציין כי "החשדות שהוצגו חמורים. נברר אותם עד תום ונרד לשורש האמת" - אך לצד זאת הדגיש: "הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן – אינה נכונה. אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישי האחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם - והיא תכובד".

זמן קצר לפני שפורסמה הפרפרזה של שב"כ, פרסמה ועדת הבחירות את סיכום מבצע הבקרה על התוצאות - והודיעה כי לא נמצאו חריגות או ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות. זאת, על רקע בקשת זיני לחקור בלי להציג ראיות את חברי הכנסת מנסור עבאס ואחמד טיבי, וההודעה החריפה והחריגה של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגדו.