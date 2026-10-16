אין אדם רציני שחושב שהצד הפלסטיני הוא הצד התמים. יש טרור פלסטיני. יש פרובוקציות. ועדיין, כדאי לעשות זום אאוט. פעם ועוד פעם אנחנו שומעים שמדובר בחבורת חוליגנים שאין להם בכלל קשר למתנחלים. אז נכון, רוב המתנחלים מתעבים את החוליגנים. אבל הם בשר מבשרה של ההתיישבות. מה לנו יותר מהרב דב ליאור, מראשי הציונות הדתית,

שהוציא רק לאחרונה מעין פתווה