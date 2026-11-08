כתב אישום בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות הוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד אייפרם מלדה (47), בגין רצח גרושתו אנאניה קלב (38). לפי כתב האישום, מלדה, תושב באר שבע דקר את קלב פעמים רבות באמצעות סכין מטבח גדולה, בעת שבנם בן החמש שהה בדירה.

גלריה "הנאשם נהג באלימות כלפיה". אנאניה קלב ז"ל

בכתב האישום נכתב כי בני הזוג היו נשואים במשך כ-25 שנה ולהם שלושה ילדים. הם התגרשו כמה חודשים לפני הרצח, אך ימים ספורים לפני האירוע שב מלדה להתגורר בדירה עם קלב ועם בנם הקטין. עוד נטען כי "במהלך נישואיהם, בהזדמנויות רבות שאינן ידועות במדויק למאשימה, נהג הנאשם באלימות כלפי המנוחה ואיים כי ייפגע בה".

לפי האישום, בלילה שבין 10 ל-11 באוקטובר 2026 שבה קלב לביתה לאחר שסיימה לעבוד, ובינה לבין מלדה התפתח ויכוח. במהלך הוויכוח, כך נטען, החליט מלדה להמית אותה. סמוך לשעה 01:40, כשהוא אוחז בסכין מטבח גדולה ובנם נמצא בסמוך, הוא דקר אותה פעמים רבות בכל חלקי גופה, בין היתר בחזה, בגב, במותן, בפנים, בצוואר, בידיים ובעכוז.

עוד נטען כי לאחר הדקירות, בעוד קלב שוכבת על רצפת אחד מחדרי הבית ומתבוססת בדמה, שטף מלדה את הסכין והתקשר למשטרה. כוחות הצלה הגיעו לדירה, וקלב פונתה לבית החולים סורוקה כשהיא סובלת מדקירות עמוקות בכל חלקי גופה ומונשמת. זמן קצר לאחר הגעתה נקבע מותה. לפי כתב האישום, מותה נגרם משילוב של קיפוח נשימתי והלם תת-נפחי בעקבות אובדן דם נרחב.

בכתב האישום נכתב: "הנאשם במעשיו אלו, גרם בכוונה למותה של המנוחה, בת זוגו, והמעשה נעשה באכזריות מיוחדת, ולאחר התעללות שיטתית ומתמשכת במנוחה, גופנית ונפשית".

מלדה נעצר ב-11 באוקטובר, לאחר שהתקשר למוקד 100 ודיווח על רצח אשתו. שמו הותר לפרסום בחודש שעבר, לבקשת ynet ו"ידיעות אחרונות", לאחר שהמשטרה התנגדה לפרסום. בית משפט השלום בבאר שבע האריך את מעצרו בתשעה ימים נוספים.

אנאניה מלדה ז"ל ובנה

בתם הבכורה של בני הזוג, באנצ'י, בת 22, סיפרה ל-ynet כי המשטרה הגיעה לדירת אמה כמה פעמים בעבר בעקבות דיווחים על אלימות. "היא אמרה ש'זה אבא של הילדים שלי ואני לא רוצה לעשות לו דבר'. הוא התנהג באלימות בעבר, כולל שליפות סכין. גם נגדנו. כל פעם שהמשטרה הגיעה, אמא החליטה לא להגיש תלונה. וכך זה נמשך עד אותו היום (של הרצח - א"ק)", סיפרה.

הבת תיארה את אמה כאישה מסורה לילדיה, שעבדה בשלוש עבודות כדי לפרנס אותם. לדבריה, קלב רצתה לקנות בית ולחיות לבדה ובאושר, אך נשארה במערכת היחסים למען ילדיה. "אני רוצה לומר - אל תישארו בסביבה שבה יש בן זוג אלים. תפנו לכל מי שאפשר ותדברו על זה. אל תפחדו", אמרה.